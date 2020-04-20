За сутки в России - 4268 новых инфицированных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлены 4268 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные оперативного штаба. Это меньше, чем в субботу, когда были выявлены более 6 тысяч инфицированных.

Умерли за сутки 44 человека с подтверждённым диагнозом COVID -19.

Всего число инфицированных в России достигло 47121 (это десятое место в мире), а умерших от коронавирусной инфекции - 405.

В Москве накануне выявлено 2026 случаев инфекции, это тоже существенно меньше, чем в субботу, когда их было более 3500. По общему числу заражённых Москва на первом месте в России, на неё приходится более половины случаев. Умерли в Москве накануне 28 человек.​

Пока нет информации о том, сколько накануне было проведено тестов на коронавирус. 19 апреля в России отмечали Пасху. В странах Запада в выходные дни, как правило, проводят меньше тестов, и число выявленных случаев коронавируса в выходные часто меньше, чем в будние дни.