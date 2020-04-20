На Северном Кавказе за сутки умерли пять человек с COVID-19

В регионах Северного Кавказа за сутки умерли пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Как сообщает Оперативный штаб, в регионе за последние сутки число больных коронавирусом увеличилось на 242 человека.

Больше всего новых случаев заболевания в Чечне – 45. В Дагестане и Ингушетии по 39 человек заболели COVID-19, в Краснодарском крае – 34, чуть меньше в Северной Осетии – 25, в Карачаево-Черкесии – 20, в Кабардино-Балкарии – 16, в Ставропольском крае – 12. Меньше всего новых больных зарегистрировано в Адыгее (девять) и в Калмыкии (три).

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения ввела режим мировой пандемии из-за коронавируса. На 20 апреля сообщается о более 2,4 млн зараженных и 165 тысячах летальных исходов по всему миру. Более 47 тысяч заражений коронавирусом подтверждено в России, 405 человек скончались.