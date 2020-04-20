Цена нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель впервые с 1999 года

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $15 за баррель, следует из данных лондонской биржи (ICE). Такое снижение произошло впервые с 1999 года, пишет Bloomberg. Нефть Brent с поставками в июне к этому времени торговалась на уровне $27,22 за баррель.

По данным Bloomberg, снижение связано с растущими опасениями, что из-за рекордно низкого мирового спроса вскоре будет негде хранить сырье. Цены показывают, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей не может оказать существенного воздействия на рынок, так как цены на нефть вновь оказались под влиянием пандемии коронавируса, считает исполнительный директор компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. По ее оценке, стоимость нефти может падать ниже или оставаться на текущем уровне, "пока мы не приблизимся к снятию ограничений в США".

Объем сырья в нефтехранилищах растет, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают производство из-за падения спроса. Аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти считает, что падение цен на нефть WTI отражает снижение спроса и переполнение основных нефтехранилищ в США в Кушинге. По данным ANZ Bank, запасы сырья в Кушинге, главном пункте доставки нефти в США, увеличились почти на 50% с начала марта.

Старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Даниэль Хайнс считает, что одной из причин обвала цен на нефть в США стало предстоящее во вторник истечение срока майского фьючерсного контракта на нефть. Тем не менее цены, скорее всего, останутся под давлением как минимум в течение следующего месяца, сообщил эксперт. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а по итогам апреля спрос снизится на 29 миллионов баррелей в день.