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Институт в Ухане: мы не причастны к распространению вируса
Руководство вирусологического научно-исследовательского института в китайском городе Ухань категорически отвергло предположения о том, что эта лаборатория могла быть каким-либо образом причастна к распространению нового коронавируса, ставшего причиной пандемии.
Как сообщает агентство Bloomberg, глава ячейки Компартии Китая в уханьском институте Юань Жиминь заявил, что вирус "никоим образом не зародился в нашем институте". Он отверг утверждения американского телеканала Fox News о том, что так называемый "нулевой пациент" был сотрудником института и, предположительно, заразился при проведении опытов на инфицированном животном. По словам главы партийной ячейки, никто из нынешних или бывших сотрудников института вообще не был инфицирован коронавирусом. Он обвинил американского сенатора Тома Коттона и СМИ в распространении "дезинформации".
Президент США Дональд Трамп прямо не упоминал об уханьском институте, однако заявил недавно, что Китай столкнётся с "последствиями", если выяснится, что он сознательно способствовал распространению вируса или скрывал о нём информацию.
Лаборатория в Ухане действительно изучает коронавирусы летучих мышей, один из которых, по всей видимости, и стал причиной нынешней эпидемии инфекции COVID-19. Washington Post сообщала, что американские дипломаты 2 года назад высказывали опасения в связи с этим. Китайский представитель, однако, назвал предположения о том, что вирус "вырвался" за стены института, "конспирологической теорией".
Ряд стран, в частности Австралия, призвали к независимому расследованию обстоятельств начала вспышки инфекции в Ухане в конце прошлого года.
По официальным данным ВОЗ, первые заражённые были связаны с рынком в Ухане, на котором, в частности, продавались туши диких животных - возможно, инфицированных. Однако чёткой картины того, как именно человек стал носителем вируса и когда точно это произошло, пока нет. Большинство вирусологов убеждено, что вирус имеет естественное происхождение. В сообщении Fox News также не утверждалось, что вирус был создан искусственно и тем более распространён сознательно. В нём говорилось о случайном заражении одного из сотрудников лаборатории.
Ухань стал первым крупным очагом инфекции, которая впоследствии распространилась на весь мир, с центрами в Европе и США. В самом Ухане сейчас новых случаев заражения нет.
Другие новости дня
Сусанна Дудиева заявила о вспышке коронавирусной инфекции в Беслане
Сопредседатель Северо-Осетинской региональной общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана" Сусанна Дудиева записала обращение ко всем жителям республики с просьбой не выходить из дома. Оно распространяется по мессенджерам.
Дудиева сообщает, что стала свидетелем вспышки коронавирусной инфекции в Беслане.
"К сожалению, такая вспышка произошла, – сказала Дудиева "Кавказ.Реалии". – Я знаю людей, которые заболели. Я не знаю ни про какие заговоры и кризисы, но я знаю, что есть вирус, от которого пострадали и врачи. Мне тревожно, я переживаю за себя, за своих детей, за своих родственников. Мы должны понять друг друга и принять все меры, чтобы мы могли вместе бороться с коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что такое терять близких. И мы не хотим никого сейчас терять".
В своем аудиообращении Дудиева рассказала, что ни в коем случае не распространяет слухи, а опирается на факты, которые проверила сама.
"Ситуация в Беслане с вирусом очень серьезная, – заявила Дудиева. – Мы знаем о том, что в Беслане заразились врачи хирургии и реанимации. Мы долго требовали, чтобы нам показали больных, их семьи. Мы то верили, то не верили. Теперь я знаю точно. Я говорила с врачами, которые сейчас лежат в больнице. Одна из них женщина, которая была заложницей в бесланском теракте с детьми. Она пережила один ужас, а сейчас переживет второй".
Дудиева возмутилась тем, что простые предупреждения не действуют на людей: "Я вижу, что весь город на улице, все ходят по магазинам. Сядьте по домам и посадите своих близких!".
Первый случай коронавируса в Северной Осетии был выявлен как раз в Беслане 1 апреля. На данный момент количество известных заболевших в республике приближается к 200. Режим самоизоляции сохраняется чрезвычайно низким последние две недели.
В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.
Лесной пожар в Ахалгорском районе не удаётся потушить. ВИДЕО
В лесном массиве Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия несколько очагов пожара.
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили сообщила, что огонь виден из посёлка.
«Примерно неделю горит лес. Приближается к населенным пунктам», - написала она в социальной сети Facebook.
Начальник пожарно-спасательной части Ахалгори Михаил Лазарев заявил, что днём с огнём удаётся справиться, ночью же пожар усиливается.
В Дагестане, в восьми километрах от границы с Грузией произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
По информации ведомства, эпицентр землетрясения был в восьми километрах от границы с Грузией. Магнитуда подземных толчков составила 3.6.
Парламент планирует утвердить решение о продлении ЧП в Грузии 22 апреля
По информации председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили, решение о продлении чрезвычайного положения в стране парламент, предположительно, утвердит 22 апреля. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Как пояснил Сесиашвили, действие чрезвычайного положения не будет прерываться – решение о его продлении вступит в силу сразу же после того, как премьер-министр и президент подпишут соответствующий документ.
«Все мы видим, что угроза внутреннего распространения реальна и по последним статистическим данным, наблюдается прирост числа заболевших COVID-19. Соответственно, логично и необходимо продление чрезвычайного положения. Президент и премьер вместе объявят чрезвычайное положение, и парламент утвердит его, предположительно, 22 апреля. Мы видим этот очень серьезный вызов и берем на себя ответственность. Печально, что оппозиция прибегает к политическим спекуляциям, когда связывает этот вопрос с экономической программой. Сами они очень хорошо видят, что правительство действует эффективно в направлении экономических проблем. Уже мобилизованы 3 млрд долларов со стороны международных организаций, что целенаправленно будет использовано на оздоровление нашей экономики, а также в социальном направлении», - заявил Сесиашвили.
Что касается ограничения на передвижение автомобилей (оно действует до конца завтрашнего дня) – возможность продления запрета правительство обсудит завтра на заседании межведомственного совета.
- Продлить режим ЧП в Грузии планируют до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
Туркменистан возобновил футбольный сезон, несмотря на пандемию коронавируса
Несмотря на то, что коронавирус вынуждает людей во всем мире дистанцироваться, несколько сотен футбольных фанатов собрались на стадионе в столице Туркменистана Ашхабаде, чтобы принять участие в матче национальной лиги.
После короткого перерыва Туркменистан 19 апреля перезапустил свою футбольную лигу из восьми команд, встречей между Алтын Асыр и Копетдагом, менее чем через месяц после его приостановки. Об этом сообщает «Радио Азатлык».
Министерство спорта заявило, что решение о возобновлении футбольного сезона «порадовало армию болельщиков» и было поддержано игроками.
Туркменистан официально не признал каких-либо случаев заболевания коронавирусом в пределах своих границ. 16 апреля посольство США в Ашхабаде заявило, что власти Туркменистана «могут не признать этого, даже если случаи подтвердятся».
Правительство Туркменистана 19 марта заблокировало Ашхабад, без публичного объявления властей или государственных СМИ о причинах закрытия.
В конце марта корреспонденты РСЕ/РС в столице страны, Ашхабаде, сообщили, что люди, которые публично говорят о пандемии, преследуются агентами спецслужб в штатском.
В ознаменование Всемирного дня здоровья 7 апреля президент Гурбангулы Бердымухаммедов был показан по государственному телевидению на коне и на велосипеде с группой официальных лиц и государственных служащих, участвующих в массовых мероприятиях по всей стране.
Туркменистан отменил все международные рейсы в богатую газом страну и закрыл все сухопутные границы.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к митингующим
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров больше часа общается с митингующими против действий властей во время объявленного режима самоизоляции. На площади Свободы собралось свыше тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов уже не препятствуют проходу людей на площадь, передает корреспондент "Кавказ.Реалии".
Битаров вместе с несколькими другими высокопоставленными чиновниками находится в толпе. Он никак не может наладить диалог с протестующими и просит "соблюдать режим самоизоляции".
«Не я придумал эту болезнь <..> От это болезни есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно — сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали», — сказал глава Северной Осетии.
Лидеры оппозиционного движения выдвигают требования "сложить полномочия правительства и парламента в срок до 8 мая" и "назначить Виталия Калоева председателем нового правительства". Еще одно требование: референдум за прямые выборы главы республики.
Параллельно в толпе скандируют и другие лозунги: "Откройте школы", "Свободу Чельдиеву", "Прекратите самоизоляцию".
К половине третьего Битаров в сопровождении трех десятков людей зашел в здание правительства республики для обсуждения с ними требований собравшихся на сход.
Во Владикавказе проходит несанкционированный митинг с требованием отставки региональной власти.
На "мирный сход" людей созывал оперный певец и оппозиционный общественник Вадим Чельдиев. Сам активист был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Он обвиняется в распространении фейков о коронавирусе, а также в нападении на полицейского.
В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.
Цена нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель впервые с 1999 года
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $15 за баррель, следует из данных лондонской биржи (ICE). Такое снижение произошло впервые с 1999 года, пишет Bloomberg. Нефть Brent с поставками в июне к этому времени торговалась на уровне $27,22 за баррель.
По данным Bloomberg, снижение связано с растущими опасениями, что из-за рекордно низкого мирового спроса вскоре будет негде хранить сырье. Цены показывают, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей не может оказать существенного воздействия на рынок, так как цены на нефть вновь оказались под влиянием пандемии коронавируса, считает исполнительный директор компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. По ее оценке, стоимость нефти может падать ниже или оставаться на текущем уровне, "пока мы не приблизимся к снятию ограничений в США".
Объем сырья в нефтехранилищах растет, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают производство из-за падения спроса. Аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти считает, что падение цен на нефть WTI отражает снижение спроса и переполнение основных нефтехранилищ в США в Кушинге. По данным ANZ Bank, запасы сырья в Кушинге, главном пункте доставки нефти в США, увеличились почти на 50% с начала марта.
Старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Даниэль Хайнс считает, что одной из причин обвала цен на нефть в США стало предстоящее во вторник истечение срока майского фьючерсного контракта на нефть. Тем не менее цены, скорее всего, останутся под давлением как минимум в течение следующего месяца, сообщил эксперт. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а по итогам апреля спрос снизится на 29 миллионов баррелей в день.
- В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Через месяц сторонам удалось договориться снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае – июне 2020 года. Однако это не помогло ценам на нефть. Стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.
Премьер Грузии обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию в Абхазии и Южной Осетии
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели видеоконференцию.
Как сообщили в пресс-службе правительства Грузии, Гахария и фон дер Ляйен обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Речь зашла и о ситуации на оккупированных территориях, - сообщили в правительстве.
«Премьер детально рассказал о сложившейся в этих регионах ситуации и заявил, что оккупационные силы продолжают т. н. процесс бордеризации - пока мир борется с пандемией. Поэтому сегодня Грузии как никогда важна поддержка и солидарность Европы, отметил премьер. Президент Еврокомиссии подтвердила решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Отметила, что эта поддержка и в будущем будет необратимой», - сказано в сообщении.
Георгий Гахария поблагодарил ЕС за обещанную финансовую помощь, Урсула фон дер Ляйен же назвала Грузию и Евросоюз «близкими друзьями».
Российскую военную базу в Южной Осетии продезинфицировали
На территории российской военной базы в самопровозглашенной республике Южная Осетия проведена дезинфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии провели специальную обработку жилой, парковой и приказарменной зоны соединения с применением дезинфицирующего раствора», - говорится в сообщении.
Военнослужащие продезинфицировали более 150 зданий в военных городках в Цхинвали, Джаве, а также сторожевые заставы, общежития, многоквартирные дома, спорткомплекс, штаб, казармы подразделений, клуб, детские сады, учебные классы, строения автомобильного парка и парка боевых машин.
«Нанесение специального дезинфицирующего раствора внутри помещений производилось при помощи носимого санитарного опрыскивателя, а для обработки дорог и стен были применены авторазливочные станции АРС-14КМ и дезинфицирующий раствор ДТС-ГК», - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в самопровозглашенную республику Абхазия для помощи в борьбе с коронавирусом. Это стало неожиданностью для жителей Абхазии.
Жители Северной Осетии собрались на митинг и требует отставки власти
Во Владикавказе проходит несанкционированный митинг с требованием отставки региональной власти. Площадь Свободы перекрыта сотрудниками МВД и Росгвардии, передает корреспондент "Кавказ.Реалии"
Около 700 человек скопились на подходах к центру города. Немало и тех, кто наблюдает за ситуацией со стороны, стоя в медицинских масках.
Собравшиеся на митинге скандируют "Битаров выходи!" и требуют его отставки, а также роспуска парламента.
Сотрудники ОМОН задержали нескольких участников акции. Однако людям удалось пробоваться к зданию правительства и парламента республики. Они требуют, чтобы к ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Напомним, что на "мирный сход" людей созывал оперный певец и оппозиционный общественник Вадим Чельдиев. Сам активист был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Он обвиняется в распространении фейков о коронавирусе, а также в нападении на полицейского.
На Северном Кавказе за сутки умерли пять человек с COVID-19
В регионах Северного Кавказа за сутки умерли пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Как сообщает Оперативный штаб, в регионе за последние сутки число больных коронавирусом увеличилось на 242 человека.
Больше всего новых случаев заболевания в Чечне – 45. В Дагестане и Ингушетии по 39 человек заболели COVID-19, в Краснодарском крае – 34, чуть меньше в Северной Осетии – 25, в Карачаево-Черкесии – 20, в Кабардино-Балкарии – 16, в Ставропольском крае – 12. Меньше всего новых больных зарегистрировано в Адыгее (девять) и в Калмыкии (три).
Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения ввела режим мировой пандемии из-за коронавируса. На 20 апреля сообщается о более 2,4 млн зараженных и 165 тысячах летальных исходов по всему миру. Более 47 тысяч заражений коронавирусом подтверждено в России, 405 человек скончались.
Президент Чехии: запрет на поездки должен действовать год
Президент Чехии Милош Земан считает, что действующие в стране ограничения на поездки граждан за рубеж должны действовать в течение года.
Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваний коронавирусной инфекцией - заявил Земан в радиоинтервью. Такие последствия, по словам Земана, могут вызвать поездки в страны, где пока сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Президент посоветовал жителям предстоящим летом наслаждаться местными красотами.
В середине марта чешские власти ввели запрет на выезд и въезд в страну, чтобы сдержать распространение коронавируса. Исключения касаются лишь некоторых случаев. Среди них поездки по неотложным причинам, в том числе для лечения. Также разрешения на въезд выдаются водителям большегрузного транспорта.
В стране ведётся дискуссия о том, когда и как можно будет открыть границы. Подобные дискуссии идут и в других европейских странах, где развитие эпидемии удалось, как и в Чехии, замедлить. В самой Чехии, по последним данным, было зарегистрировано свыше 6700 случаев заражений коронавирусом, умерли 188 человек.
Главный эпидемиолог Чехии Роман Примула высказывал мнение, что границы должны быть закрыты два года. В правительстве, однако, раскритиковали эти слова. Президент Земан также не имеет полномочий принимать такие решения, они в компетенции правительства.
В кабинете министров говорят, что частично ограничения могут быть сняты летом, однако возможным будет выезд не во все страны. Туристические компании ранее ходатайствовали о том, чтобы разрешить на предстоящий отпускной сезон путешествия, по крайней мере, в Словакию или Хорватию. Это два из наиболее популярных летний направлений у чехов, где ситуация с COVID-19 сейчас относительно спокойная.
- Из-за эпидемии закрыты границы шенгенской зоны, в которую входит Чехия. В неё пускают только иностранцев с видами на жительство - но не с обычными визами. Когда будут смягчаться эти ограничения, неясно. В ряде стран шенгенской зоны, таких как Италия, Испания и Франция, эпидемиологическая обстановка по-прежнему более неблагоприятна, чем в странах северной и центральной Европы.
- Чехия - популярное туристическое направление для россиян. В 2018 году её посетили более 500 тысяч российских туристов. Сейчас в страну нельзя въехать по туристическим визам.
Убийство шальной пулей в Тбилиси – задержан полицейский
Сотрудники следственной части Прокуратуры г. Тбилиси задержали полицейского С.Г. по делу об убийстве женщины в столичном районе Ваке-Сабуртало. Расследование ведется по статье 116 УК Грузии - причинение смерти по неосторожности.
В ведомстве заявили, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со своего балкона начал беспорядочную стрельбу. Одна из пуль попала в голову женщины, проживающей в близлежащем доме. Из квартиры полицейского изъяты гильзы от патронов и оружие.
В прокуратуре уточнили, что подключились к расследованию на раннем этапе – из-за информации о возможном участии в преступлении сотрудника МВД.
Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в Клинической больнице №4 в Грозном, где лечат пациентов с COVID-19. Его облачили в такой же защитный костюм, как ранее президента России Владимира Путина при посещении больнице в подмосковной Коммунарке.
Ранее Рамзан Кадыров первым из глав российских регионов закрыл границы Чечни. Это решение подверглось осторожной критике премьер-министра России, но осталось в силе.
На прошлой неделе Кадыров вступил в публичную полемику с «Новой газетой», опубликовавшей статью о нехватке средств индивидуальной защитыв чеченских больницах и о нарушениях прав человека из-за введенных в Чечне ограничительных мер. После этого текст статьи был удален редакцией газеты с сайта.
За сутки в России - 4268 новых инфицированных коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлены 4268 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные оперативного штаба. Это меньше, чем в субботу, когда были выявлены более 6 тысяч инфицированных.
Умерли за сутки 44 человека с подтверждённым диагнозом COVID -19.
Всего число инфицированных в России достигло 47121 (это десятое место в мире), а умерших от коронавирусной инфекции - 405.
В Москве накануне выявлено 2026 случаев инфекции, это тоже существенно меньше, чем в субботу, когда их было более 3500. По общему числу заражённых Москва на первом месте в России, на неё приходится более половины случаев. Умерли в Москве накануне 28 человек.
Пока нет информации о том, сколько накануне было проведено тестов на коронавирус. 19 апреля в России отмечали Пасху. В странах Запада в выходные дни, как правило, проводят меньше тестов, и число выявленных случаев коронавируса в выходные часто меньше, чем в будние дни.
- В большинстве регионов России с конца мая или начала апреля действуют карантинные меры, дни до 30 апреля объявлены нерабочими, закрыты торговые центры, запрещены массовые собрания. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что на этой неделе, по всей видимости, будет принято решение о том, какие меры останутся в силе после 30 апреля. Он выразил надежду, что развитие эпидемии в ближайшее время достигнет пика.
- Всего в мире более 2 миллионов 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 160 тысяч человек.
В Армении скончались еще два пациента с COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 48, в общем составив 1339. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 35 и сейчас составляет 580.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки зафиксировано еще две смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 22 пациента с этим диагнозом.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 737, а из проведенных тестов на коронавирус 13373 дали отрицательный результат.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 399
В Грузии число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса выросло до 399. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Выздоровели 93 человека, в том числе жительница Гальского района Абхазии.
Четыре пациента в возрасте 86, 81, 76 и 70 лет скончались. В карантине находятся 4782 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 503.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
В Тбилиси шальной пулей убили женщину – оппозиция обвинила сотрудника МВД
50-летняя женщина в Тбилиси убита шальной пулей в собственной квартире. Трагедия произошла накануне в одной из жилых многоэтажек в районе Ваке-Сабуртало.
По имеющейся информации, стреляли из корпуса напротив – пуля разбила оконное стекло и попала в женщину. Знакомый семьи рассказал журналистам, что полиция уже задержала предполагаемого преступника.
В МВД при этом официальную информацию пока не распространяли. Расследование ведется по статьям 108 и 236 УК Грузии — умышленное убийство и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление огнестрельного оружия
Один из лидеров оппозиционного «Национального движения» Ника Мелия написал в Facebook, что стрелял сотрудник МВД. «Как в тёмные 90-е: шальная пуля убила женщину, которая у себя дома смотрела телевизор», - написал Мелия.
Полиция задержала поджигателя Президентской библиотеки Саакашвили
В Тбилиси задержан предполагаемый поджигатель Президентской библиотеки Михаила Саакашвили. По данным МВД, это ранее судимый гражданин Б.К. 1991 года рождения.
Мужчина совершил преступление в прямом эфире на Facebook. Видео до сих пор доступно в социальной сети.
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения или уничтожения чужой вещи путем поджога. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь. На месте были мобилизованы четыре группы пожарных-спасателей.
Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно.
В Канаде в результате стрельбы убиты не менее 16 человек
В канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции. Нападавший убит. Сообщается, что стрелок переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.
В нападении подозревается 51-летний Гэбриел Уортман. Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила Си-би-си, что инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".
Первое нападение произошло в субботу в небольшом городке Портапик. Там внутри и снаружи одного из домов были найдены несколько тел. Ряд домов в городе загорелись.
Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение "ужасающей ситуацией". Глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции".
Нынешнее нападение стало одним из самых смертоносных в истории Канады.
Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда стрелок ворвался в университет Монреаля и убил 14 женщин.
В тбилисском районе Варкетили задержаны шестеро нарушителей ЧП
Шесть человек, нарушивших условия чрезвычайного положения, задержаны за сопротивление полиции в районе Варкетили на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель.
Инцидент произошел в сквере одного из микрорайонов. Полицейские призвали группу людей, собравшихся в парке, соблюдать положения декрета президента о ЧП. Граждане отказались выполнить требования полиции. Споры переросли в стычку.
В результате, полиция задержала двоих человек по статье «сопротивление, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка и других представителей правительства, совершенные группой лиц». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.
Еще четверых задержали на основании статьи «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов». Им грозит штраф в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 320 до 1,2 тысячи долларов) или административное заключение сроком на 15 суток.
В соцсетях очевидцы распространили кадры перепалки. На них видно, что во двор стянуто несколько экипажей патрульной полиции.
В Грузии от коронавируса вылечились уже 93 человека
Число излечившихся от коронавируса в Грузии за сегодняшний день увеличилось с 86 до 93. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. В режиме карантина находятся 5094 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 547 лиц.
Согласно информации Общественного вещателя, среди выздоровевших пятеро пациентов батумской клиники «Медальфа».
«По результатам повторных тестов пяти инфицированных получен отрицательный ответ. Это означает, что они полностью излечились от коронавируса», - сказала журналистам заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе. Она добавила, что в общей сложности в «Медальфа» вылечили уже 13 пациентов с коронавирусом.
По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции.
- Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. С тех пор в стране COVID-19 был подтвержден у 394 человек. Четверо из них скончались.
- В настоящее время в карантине остаются около 5,1 тысячи человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 547.
День черкесского флага решено отмечать онлайн с символикой на балконах
В условиях самоизоляции День черкесского флага будет отмечаться в онлайн-формате. Черкесам предложено 25 апреля демонстрировать флаги с балконов, установить их на крышах домов и на автомобилях.
Как сообщает «Кавказский узел», черкесские общественные организации по причине распространения коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который отмечается 25 апреля в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии.
Ко Дню черкесского флага приурочены различные онлайн-мероприятия, сообщил председатель общественной организации «Кабардинский конгресс» Аслан Бешто. «Объявлен конкурс на лучшее стихотворение на черкесском языке по тематике флага среди детей. Призовой фонд составляет 50 тысяч рублей. Планируются онлайн-конференции на тему истории черкесского флага», - рассказал он.
Кроме того, «Кабардинский конгресс» призвал 25 апреля установить черкесский флаг на балконах, крышах домов, на автомобилях. «Призываем использовать все доступные средства, которые не будут нарушать режим самоизоляции», - добавил Бешто.
Диаспора в Китае передала Грузии защитные маски, очки и перчатки
Представители грузинской диаспоры в Китае провели благотворительную акцию, чтобы собрать гуманитарную помощь для Грузии. Об этом сообщили в посольстве Грузии в КНР.
Друзья Грузии в Китае помогли диаспоре приобрести 11 тысяч масок, 7 тысяч пар перчаток, 200 пар защитных очков, 50 дистанционных термометров, а также 200 упаковок медицинской жидкости. Инициатором акции под названием «Сила в единстве» стал Альберт Саная. 15 апреля он передал собранные средства защиты чрезвычайному и полномочному послу Грузии в КНР Арчилу Каландия. Со своей стороны дипломатическая миссия обещает обеспечить транспортировку груза в Тбилиси.
«Посольство благодарит организаторов благотворительной акции, представителей грузинской диаспоры в Китае и китайских друзей за поддержку нашей страны во время этого глобального вызова», - говорится в сообщении посольства.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии зафиксировали 394 случая COVID-19. Четверо пациентов скончались. 86 человек выздоровели.
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