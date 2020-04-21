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Арестованный в Северной Осетии оппозиционный общественник объявил голодовку
В Северной Осетии оппозиционер и ковид-дессидент Вадим Чельдиев объявил голодовку в СИЗО. Суд арестовал его на два месяца по обвинению в нападении на полицейского. Чельдиеву также вменяют распространение фейков о коронавирусе, сообщает «Кавказ.Реалии».
По версии следствия, 18 апреля во время конвоирования Чельдиева в Москву он ударил по лицу одного из полицейских сидевших с ним в машине. Оппозиционер утверждает, что один сотрудник полиции ударил другого, чтобы инсценировать нападение.
Оппозиционер и бывший оперный певец Вадим Чельдиев неоднократно призывает жителей Северной Осетии к протесту против действующей местной власти. По его инициативе накануне во Владикавказе прошёл массовый несанкционированный митинг. Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Собравшиеся утверждали, что их недостаточно информируют о ситуации. Местные жители также требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.
Другие новости дня
Лавров упрекнул Зурабишвили за резкий тон и вспомнил об антитеррористическом центре
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внимательно следит за заявлениями грузинских руководителей, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.
«Она на днях опять достаточно агрессивно и резко высказывалась о Российской Федерации, о наших целях в регионе. Безусловно, такие агрессивные заявления не способствуют созданию правильной атмосферы в общественном мнении», - заявил Лавров.
Глава МИД рассказал о договорённости, достигнутой с Зурабишвили в 2005 году по выводу российских войск, затронув тему создания российско-грузинского антитеррористического центра.
«Когда она переехала из Франции и стала министром иностранных дел Грузии, она приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Именно с ней мы вели и успешно завершили переговоры о выводе из Грузии двух остававшихся российских военных баз. Эта договорённость была в дальнейшем одобрена президентами Путиным и Саакашвили. Упомяну один интересный момент, который показывает, насколько договороспособны стороны и насколько стороны были в то время реально заинтересованы в сохранении добрых отношений. ... Частью этой договорённости было обоюдное согласие создать на территории одной из этих бывших баз, или рядом с их территорией, российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что в нём будут работать три десятка россиян и пара сотен грузинских специалистов. Это был символ нашего партнёрства: мы выводим базы, которые утратили какую-либо актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом регионе были неспокойные события) - мы договорились такой центр создать. Мы подписали, базы были выведены, а грузинская сторона просто отказалась от своих собственных решений по созданию такого грузино-российского антитеррористического центра. Думаю, что если бы тогда было бы проявлено всё-таки уважение к достигнутым договорённостям, это могло бы изменить дальнейший ход событий. Это было бы жестом, который создавал бы базу для доверия, для сотрудничества в очень чувствительной сфере. Это всегда помогает сближению», - отметил Лавров.
Заявление глава МИД сделал во время выступления по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова. Вопрос о российско-грузинских отношениях ему задал грузинский политик, директор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.
Лавров рассчитывает на быстрое решение проблемы авиасообщения с Грузией
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время, – сообщают российские СМИ.
«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту проблему решить», – сказал Лавров, выступая по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.
«Для нас главное, чтобы не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия. Они, конечно, заставили нас серьезно задуматься над проблемой безопасности россиян. Хотя потом грузинская сторона уверяла, что безопасность будет обеспечиваться, все-таки уже сейчас мы находимся в ситуации, когда авиасообщение заморожено», – цитирует Лаврова ТАСС.
Министр отметил, что не Россия стала инициатором разрыва дипотношений с Грузией, и готова их восстановить. «Но, наверное, надо будет дождаться, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу», – добавил Лавров.
По его словам, Россия готова рассмотреть возможность открытия торгового представительства в Грузии.
«Не думаю, что это резко добавит каких-то преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность», – сказал министр.
Сеул не подтвердил сведения о тяжелом состоянии лидера КНДР
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения об опасном состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как он якобы перенёс операцию на сердце.
На информацию в СМИ с утверждениями, что Ким "серьёзно болен", что у него "наступила смерть мозга", или что он "восстанавливается после операции" отреагировал офис президента Южной Кореи. Там отметили, что Сеул не располагает свидетельствами из Пхеньяна, которые бы подтвердили "тяжелую болезнь" 36-летнего северокорейского лидера.
В руководстве Китая также высказали сомнения. Сотрудник отдела по международным связям Коммунистической партии КНР сказал Reuters, что источники Пекина не расценивают информацию как правдивую. Китай считается единственным крупным союзником Северной Кореи.
Одновременно телеканал CNN цитируют источник в американском руководстве, который отметил, что Вашингтон изучает данные разведки о серьёзной опасности для Кима после перенесённой операции.
Недавно Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения его деда 15 апреля. Этот день в Северной Корее считается одним из главных в году, поскольку знаменует рождение основателя государства. Внук Ким Ир Сена прежде никогда не пропускал празднования. И то, что он не появился на этот раз, неизбежно спровоцировало спекуляции и слухи, пишет "Би-би-си", одновременно отмечая, это не первая подобная ситуация с Ким Чен Ыном.
В государственных СМИ его изображения последний раз публиковались 12 апреля. Тогда сообщалось, что Ким посетил военно-воздушную базу, где наблюдал за пролётами истребителей. Днём ранее он присутствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии.
Сведения о его недомогании распространило, в частности, южнокорейское интернет-издание Daily NK. Собеседник издания утверждал, что Ким столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.
Трамп предложил первого посла США в Минске за 12 лет
Соединённые Штаты номинировали своего первого посла в Беларусь за 12 лет.
Президент Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы американской миссии в Минске карьерного дипломата Джули Фишер. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу.
Решение Вашингтона стало еще одним сигналом потепления отношений между двумя странами, которые ухудшились в начале 2000-х годов.
Джули Фишер также занимала должности в НАТО и работала в России, Грузии и в Украине. Её кандидатуру в качестве посла в Минске теперь должен утвердить Сенат. Но пока не ясно, когда могут пройти слушания – в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса и планов, связанных с президентской кампанией в Штатах.
Американского посла в Минске не было с 2008 года, когда беларусский президент Александр Лукашенко распорядился сократить дипломатический штат США в стране. Событию предшествовало введение Вашингтоном санкций в отношении Минска, которые назвали ответом на нарушения прав человека и политических свобод на фоне президентских выборов в Беларуси в 2006 году. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.
Приезд госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале прошлого года стал первым визитом столь высокопоставленного американского дипломата в Беларусь с 1994 года. Помпео встречался с Александром Лукашенко и заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении связей с Беларусью.
Подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему будет настаивать на улучшении ситуации с гражданскими правами в Беларуси, Помпео указал на намерение США развивать экономические контакты, включая экспорт в Беларусь американской нефти в условиях, когда Минск ведёт ценовой спор в сфере энергопоставок с Москвой. Беларусский лидер также не раз обвинял Кремль в попытках давления на Беларусь, чтобы склонить её к более тесной интеграции с Россией.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки заболели 52 763 человека, 29 433 из них – в Москве.
Всего с начала эпидемии в стране умерли 456 человека (51 из них – за сутки). Выздоровели 3873 человека.
Заражение коронавирусом зафиксировано во всех регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо Москвы входят Московская область (5959), Санкт-Петербург (1973), Нижегородская область (860), Республика Коми (507).
По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).
- По данным оперативного штаба, более 45 процентов из новых инфицированных коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.
В Сухуми выступили за прямой диалог с ЕС по вопросу оказания помощи
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия выступили за прямой диалог с Европейским союзом по вопросу оказания помощи в условиях пандемии коронавируса.
Таким образом в Сухуми прокомментировали видеоконференцию с участием премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на которой, по информации правительства Грузии, была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях».
«Считаем необходимым в очередной раз подчеркнуть, что Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза», - сказано в заявлении абхазского МИД.
В Сухуми заявили, что «даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества».
Тезис об оккупированных территориях в ведомстве назвали «абсолютно надуманным и ложным».
«Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС», - сказано в заявлении.
- Ранее МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
- В Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Один из пациентов - 1925 года рождения.
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В Северной Осетии после митинга ожидают «коронавирусную катастрофу»
Прошедший в Северной Осетии митинг обернется "коронавирусной катастрофой", опасается главный санитарный врач республики Алан Тибилов.
Он заявил "Кавказ.Реалии", что "после такого тесного контакта многотысячной толпы, вспышка заболеваемости COVID-19 неизбежна".
Того же мнения придерживаются и главные врачи ключевых республиканских медучреждений. Например, в своем официальном видеообращении к населению главврач республиканской клинической больницы Астан Митциев назвал произошедшее "катастрофой республиканского масштаба".
"Достаточно только одного зараженного человека и вся толпа будет контактная. Если хотя бы 10% из присутствующих на митинге заболеют, то уже переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медпомощи", - заявил Митциев.
В грузинском регионе Кахети произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга страны.
По информации ведомства, эпицентр землетрясения был в регионе Кахети, в девяти километрах от города Кварели, близ села Ахалсопели. Магнитуда подземных толчков составила 4.2.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 408
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса. Число лабораторно подтверждённых случаев выросло до 408. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Число выздоровевших выросло до 95. Четыре пациента в возрасте 86, 81, 76 и 70 лет скончались. В карантине находятся 4779 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 561.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
В России требуют обеспечить защиту Милашиной после угроз Кадырова
Более ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей обратились к властям России с требованием обеспечить госзащиту журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Также они просят возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова.
"Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно - "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на её статью. Безнаказанность должна быть остановлена", - цитируют письмо "Новая газета" и "Интерфакс".
Его подписали писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова ,Лев Тимофеев, Виктор Шендерович , правозащитники Лев Пономарев , Светлана Ганнушкина, Ян Рачинский, актрисы Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, режиссеры Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич.
В середине апреля Рамзан Кадыров резко высказался в адрес "Новой газеты" и журналистки Елены Милашиной. Поводом для этого стала её статья о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом. Как написала Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в результате люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".
Глава Чечни обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы. Кадыров призвал ФСБ разобраться с изданием , а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.
"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Кадырова "весьма эмоциональным", но не увидел в них"ничего запрещенного или противозаконного".
Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать статью Милашиной, якобы найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу общественной безопасности". "Новая газета" подчинилась требованию ведомства.
Ранее в феврале на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение, когда они приехали в Грозный. По факту нападения журналистка подала заявление в полицию. Затем Милашина заявила, что получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Дональд Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о намерении подписать указ о приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты.
На своей странице в Твиттере, президент написал о том, что он подпишет указ о временном приостановлении иммиграции в США, исходя из необходимости защититься от "невидимого врага" и защитить рабочие места американцев.
Любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну наверняка будет оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами. Прежние попытки президента ограничить или временно запретить въезд в страну беженцев и иммигрантов рассматривались судами разных инстанций, законность большинства этих указов была подтверждена Верховным судом страны.
В последние недели администрация Дональда Трампа ввела дополнительные запреты на допуск в США беженцев и незаконных мигрантов, ссылаясь на опасность распространения коронавируса в стране.
Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению после исторического обвала
Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33, - сообщает РБК.
Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).
20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.
РБК сообщало, что в минусе была и цена нефти Urals, которой торгуют российские компании. Она составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше последней цены $15,75.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти будет самым низким за 25 лет, а за год снизится на треть. Цены на нефть с начала года снизились на 55 — 65 процентов в зависимости от марки.
Цены на российскую нефть в свою очередь серьёзно влияют на наполняемость бюджета. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов Резервного фонда хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет, – напоминает РБК.
Лауреата Букеровской премии из-за эпидемии объявят позже
Церемония вручения Букеровской премии перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лауреат одной из самых престижных наград в литературе будет объявлен не в мае, а в конце лета. В заявлении Букеровского фонда говорится: «Объявление списка кандидатов на премию было прочитано беспрецедентным количеством человек и вызвало живую реакцию, но доступ к книгам в настоящее время проблематичен. В разговорах с Букеровским фондом издатели подчеркивали, что распространение книг серьезно подорвано пандемией COVID-19, так что мы принимаем меры, чтобы в это сложное время авторы, переводчики, издатели и книготорговцы нашли поддержку».
Объявленный в начале апреля шорт-лист премии включает следующие произведения:
- «Просвещение сливового дерева» («The Enlightenment of the Greengage Tree»), иранская писательница Шокуфех Азар, перевод с фарси Майкла Хейнса;
- «Приключения китайского железа» («The Adventures of China Iron»), аргентинская писательница Габриела Камара, перевод с испанского Ионы МакИнтайр и Фионы Макинтош;
- «Полиция памяти» («The Memory Police») немецкого писателя Даниеля Кельмана, перевод с немецкого Росса Бенджамина;
- «Пора ураганов» («Hurricane Season») мексиканской писательницы Фернанды Мельхор, перевод с испанского Софи Хьюз;
- «Полиция памяти» («The Memory Police») японской писательницы Йоко Огавы, перевод с японского Стивена Снайдера;
- «Вечерний дискомфорт» («The Discomfort of Evening») нидерландской писательницы Марике Лукас Риневелд, перевод с голландского Мишель Хатчисон.
Около 50 граждан отравились едой в карантинной зоне в одной из гостиниц Батуми
В карантинной зоне, расположенной в одной из гостиниц в Батуми, зафиксирован случай массового пищевого отравления, сообщает Общественный вещатель Грузии. Факт подтвердила заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, однако отметила, что инцидент произошел два дня назад.
«Был случаи пищевого отравления примерно у 50 человек. Это было два дня назад. Два человека были доставлены в клинику, однако, после оказания помощи, они снова вернулись в карантин. Другие случаи были легкими. Случаи расследует Национальное агентство продовольствия. После этого станет известно, что послужило причиной опьянения», - заявила Нино Нижарадзе.
По ее словам, все отравленные люди завершали период карантина, часть покинула карантин сегодня, а некоторые уйдут завтра. По ее словам, все граждане чувствуют себя хорошо. После осмотра ни у одного из них коронавирус не подтвердился.
Леван Ратиани: Проветривайте помещения, не выходите на улицу и не пейте витамины
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 80% случаев люди могут быть инфицированы коронавирусом, но не болеть. Поэтому пока количество людей с аклинической формой не сократится, следует максимально сократить социальную активность. Об этом в интервью телекомпании «Мтавари» сообщил профессор Леван Ратиани, директор Первой Университетской клиники при Тбилисском медицинском университете.
«Оставайтесь дома. Обязательно проветривайте помещения. Старайтесь именно в ближайшие 14 дней максимально не выходить даже на улицу. Потому что кривая заболеваемости начнет спускать вниз только после того, как аклиническая форма заболевания будет минимизирована», - сказал Ратиани. Он также призвал не пить слишком много витаминов, стремясь укрепить иммунитет, так как природа нового вируса пока малоизучена и это может только ухудшить ситуацию: «Я думаю, что человечеству придется и дальше жить с этим вирусом. Но он, как вулкан, обязательно скоро потеряет свою силу, ситуация обязательно успокоится. Я верю, что через две-три недели эта проблема будет снята».
Реаниматолог еще раз подчеркнул, что соблюдение физической дистанции является пока самым эффективным способом не заразиться и не заразить других, исходя из того, что люди, которые себя прекрасно чувствуют, могут быть переносчиками вируса. По его словам, на этом этапе специалисты считают, что вирус передается только воздушно-капельным путем и не передается ни через кровь, ни через сексуальный контакт. Также вирус не переходит на животных.
Ратиани подтвердил, что дети и подростки заражаются коронавирусом, однако переносят его в легкой форме. Врач также подчеркнул, что средний возраст заболевших – 47 лет. Специалист подтвердил, что если будет рост инфицированных и обращаемость в больницы возрастет, то может произойти коллапс медицинской системы. При этом директор клиники, куда поступают тяжелые больные с COVID-19, отметил, что у врачей «есть готовность сделать невозможное для спасения пациентов».
Ратиани также подтвердил, что у переболевших людей «коронавирус оставляет устойчивый иммунитет». По его словам, уже проведены опыты на обезьянах, и оказалось, что повторного инфицирования не происходит. А те случаи, что были выявлены в нескольких странах, это, видимо, были недолеченные пациенты.
В селе Мулахи Местийского района Грузии убили сотрудника пограничной полиции
В Местийском муниципалитете Грузии произошло убийство. По существующей информации, в селе Мулахи убит сотрудник пограничной полиции. Другие детали случившегося неизвестны.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в прокуратуре Грузии, расследование по факту убийства начала следственная часть окружной прокуратуры Самегрело-Земо Сванети.
Израиль: Нетаньяху и Ганц создадут правительство
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его бывший соперник по выборам Бенни Ганц пришли к согласию о совместном формировании правительства.
Готовность обоих политиков к сотрудничеству означает выход из политического тупика, в котором Израиль пребывал в течение последнего года. Одновременно, это позволит Биньямину Нетаньяху, остающемуся на государственном посту, не попасть на скамью подсудимых в связи с обвинениями в причастности к коррупции.
Как пишет «Нью-Йорк таймс», после трех избирательных кампаний в прошлом году, так и не приведших к победе ни одного из соперников, создание нового правительство избавит Израиль от четвертой избирательной кампании подряд. Глубоко разделенная страна получит шанс к излечению от противоборства политиков в период, когда требуется единство в борьбе с пандемией, говорится в публикации американской газеты.
«Нью-Йорк таймс» отмечает, что политическая сделка, объявленная лидерами двух оппонирующих друг другу партий, позволит Нетаньяху остаться на посту премьера и закрепит за ним репутацию долгожителя на политической арене Израиля.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 402
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 402. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. В режиме карантина находится 4782 человека, а в стационаре под наблюдением – 503 лица.
По этой же информации, 95 из 402 инфицированных уже выздоровели, четверо скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
Сегодня, 20 апреля, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили сообщил о том, что решение о продлении чрезвычайного положения в стране парламент, предположительно, утвердит 22 апреля, передает «Интерпрессньюс».
Как пояснил Сесиашвили, действие чрезвычайного положения не будет прерываться – решение о его продлении вступит в силу сразу же после того, как премьер-министр и президент подпишут соответствующий документ.
- Продлить режим ЧП в Грузии планируют до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
В Гудаутский госпиталь госпитализирован третий больной COVID-19
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день 20 апреля.
В информации оперштаба говорится, что пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.
В Гудаутском госпитале приступила к работе очередная смена вахтового дежурства медицинского персонала. Предыдущая смена прошла тестирования на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает «Нужная газета».
Сусанна Дудиева заявила о вспышке коронавирусной инфекции в Беслане
Сопредседатель Северо-Осетинской региональной общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана" Сусанна Дудиева записала обращение ко всем жителям республики с просьбой не выходить из дома. Оно распространяется по мессенджерам.
Дудиева сообщает, что стала свидетелем вспышки коронавирусной инфекции в Беслане.
"К сожалению, такая вспышка произошла, – сказала Дудиева "Кавказ.Реалии". – Я знаю людей, которые заболели. Я не знаю ни про какие заговоры и кризисы, но я знаю, что есть вирус, от которого пострадали и врачи. Мне тревожно, я переживаю за себя, за своих детей, за своих родственников. Мы должны понять друг друга и принять все меры, чтобы мы могли вместе бороться с коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что такое терять близких. И мы не хотим никого сейчас терять".
В своем аудиообращении Дудиева рассказала, что ни в коем случае не распространяет слухи, а опирается на факты, которые проверила сама.
"Ситуация в Беслане с вирусом очень серьезная, – заявила Дудиева. – Мы знаем о том, что в Беслане заразились врачи хирургии и реанимации. Мы долго требовали, чтобы нам показали больных, их семьи. Мы то верили, то не верили. Теперь я знаю точно. Я говорила с врачами, которые сейчас лежат в больнице. Одна из них женщина, которая была заложницей в бесланском теракте с детьми. Она пережила один ужас, а сейчас переживет второй".
Дудиева возмутилась тем, что простые предупреждения не действуют на людей: "Я вижу, что весь город на улице, все ходят по магазинам. Сядьте по домам и посадите своих близких!".
Первый случай коронавируса в Северной Осетии был выявлен как раз в Беслане 1 апреля. На данный момент количество известных заболевших в республике приближается к 200. Режим самоизоляции сохраняется чрезвычайно низким последние две недели.
В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.
Лесной пожар в Ахалгорском районе не удаётся потушить. ВИДЕО
В лесном массиве Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия несколько очагов пожара.
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили сообщила, что огонь виден из посёлка.
«Примерно неделю горит лес. Приближается к населенным пунктам», - написала она в социальной сети Facebook.
Начальник пожарно-спасательной части Ахалгори Михаил Лазарев заявил, что днём с огнём удаётся справиться, ночью же пожар усиливается.
В Дагестане, в восьми километрах от границы с Грузией произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
По уточнённой информации ведомства, эпицентр землетрясения был в восьми километрах от границы с Грузией. Магнитуда подземных толчков составила 3.6.
Институт в Ухане: мы не причастны к распространению вируса
Руководство вирусологического научно-исследовательского института в китайском городе Ухань категорически отвергло предположения о том, что эта лаборатория могла быть каким-либо образом причастна к распространению нового коронавируса, ставшего причиной пандемии.
Как сообщает агентство Bloomberg, глава ячейки Компартии Китая в уханьском институте Юань Жиминь заявил, что вирус "никоим образом не зародился в нашем институте". Он отверг утверждения американского телеканала Fox News о том, что так называемый "нулевой пациент" был сотрудником института и, предположительно, заразился при проведении опытов на инфицированном животном. По словам главы партийной ячейки, никто из нынешних или бывших сотрудников института вообще не был инфицирован коронавирусом. Он обвинил американского сенатора Тома Коттона и СМИ в распространении "дезинформации".
Президент США Дональд Трамп прямо не упоминал об уханьском институте, однако заявил недавно, что Китай столкнётся с "последствиями", если выяснится, что он сознательно способствовал распространению вируса или скрывал о нём информацию.
Лаборатория в Ухане действительно изучает коронавирусы летучих мышей, один из которых, по всей видимости, и стал причиной нынешней эпидемии инфекции COVID-19. Washington Post сообщала, что американские дипломаты 2 года назад высказывали опасения в связи с этим. Китайский представитель, однако, назвал предположения о том, что вирус "вырвался" за стены института, "конспирологической теорией".
Ряд стран, в частности Австралия, призвали к независимому расследованию обстоятельств начала вспышки инфекции в Ухане в конце прошлого года.
По официальным данным ВОЗ, первые заражённые были связаны с рынком в Ухане, на котором, в частности, продавались туши диких животных - возможно, инфицированных. Однако чёткой картины того, как именно человек стал носителем вируса и когда точно это произошло, пока нет. Большинство вирусологов убеждено, что вирус имеет естественное происхождение. В сообщении Fox News также не утверждалось, что вирус был создан искусственно и тем более распространён сознательно. В нём говорилось о случайном заражении одного из сотрудников лаборатории.
Ухань стал первым крупным очагом инфекции, которая впоследствии распространилась на весь мир, с центрами в Европе и США. В самом Ухане сейчас новых случаев заражения нет.
Парламент планирует утвердить решение о продлении ЧП в Грузии 22 апреля
По информации председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили, решение о продлении чрезвычайного положения в стране парламент, предположительно, утвердит 22 апреля. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Как пояснил Сесиашвили, действие чрезвычайного положения не будет прерываться – решение о его продлении вступит в силу сразу же после того, как премьер-министр и президент подпишут соответствующий документ.
«Все мы видим, что угроза внутреннего распространения реальна и по последним статистическим данным, наблюдается прирост числа заболевших COVID-19. Соответственно, логично и необходимо продление чрезвычайного положения. Президент и премьер вместе объявят чрезвычайное положение, и парламент утвердит его, предположительно, 22 апреля. Мы видим этот очень серьезный вызов и берем на себя ответственность. Печально, что оппозиция прибегает к политическим спекуляциям, когда связывает этот вопрос с экономической программой. Сами они очень хорошо видят, что правительство действует эффективно в направлении экономических проблем. Уже мобилизованы 3 млрд долларов со стороны международных организаций, что целенаправленно будет использовано на оздоровление нашей экономики, а также в социальном направлении», - заявил Сесиашвили.
Что касается ограничения на передвижение автомобилей (оно действует до конца завтрашнего дня) – возможность продления запрета правительство обсудит завтра на заседании межведомственного совета.
- Продлить режим ЧП в Грузии планируют до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
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