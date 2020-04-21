Арестованный в Северной Осетии оппозиционный общественник объявил голодовку

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внимательно следит за заявлениями грузинских руководителей, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.

«Она на днях опять достаточно агрессивно и резко высказывалась о Российской Федерации, о наших целях в регионе. Безусловно, такие агрессивные заявления не способствуют созданию правильной атмосферы в общественном мнении», - заявил Лавров.

Глава МИД рассказал о договорённости, достигнутой с Зурабишвили в 2005 году по выводу российских войск, затронув тему создания российско-грузинского антитеррористического центра.

«Когда она переехала из Франции и стала министром иностранных дел Грузии, она приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Именно с ней мы вели и успешно завершили переговоры о выводе из Грузии двух остававшихся российских военных баз. Эта договорённость была в дальнейшем одобрена президентами Путиным и Саакашвили. Упомяну один интересный момент, который показывает, насколько договороспособны стороны и насколько стороны были в то время реально заинтересованы в сохранении добрых отношений. ... Частью этой договорённости было обоюдное согласие создать на территории одной из этих бывших баз, или рядом с их территорией, российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что в нём будут работать три десятка россиян и пара сотен грузинских специалистов. Это был символ нашего партнёрства: мы выводим базы, которые утратили какую-либо актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом регионе были неспокойные события) - мы договорились такой центр создать. Мы подписали, базы были выведены, а грузинская сторона просто отказалась от своих собственных решений по созданию такого грузино-российского антитеррористического центра. Думаю, что если бы тогда было бы проявлено всё-таки уважение к достигнутым договорённостям, это могло бы изменить дальнейший ход событий. Это было бы жестом, который создавал бы базу для доверия, для сотрудничества в очень чувствительной сфере. Это всегда помогает сближению», - отметил Лавров.

Заявление глава МИД сделал во время выступления по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова. Вопрос о российско-грузинских отношениях ему задал грузинский политик, директор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.