В США и Бразилии прошли акции против карантинных мер

Акции против карантинных мер из-за пандемии коронавируса прошли в нескольких странах мира. Самые массовые протесты уже состоялись и запланированы в разных штатах в США. Участники требуют восстановления рабочих мест и смягчения ограничений.

Протестующих поддержал президент Дональд Трамп. Он считает, что губернаторы некоторых штатов зашли с карантинными мерами «слишком далеко». Однако в некоторых штатах, где уже начали ослаблять карантинные меры, и там, где проходили акции протеста, наблюдается рост числа заболевших СOVID-19.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу заболевших – более 800 тысяч, умерли более 43 тысяч человек.

Губернатор штата Вашингтон резко осудил Трампа за его высказывания и обвинил его в разжигании внутреннего мятежа, подвергая миллионы людей риску заражения.

Противники Трампа в Нью-Йорке устроили ответную акцию – они выложили мешки с фальшивыми телами у зданий, которые принадлежат президенту.

Митинги против карантина прошли также Бразилии. Там протесты поддержал президент Жаир Болсонару. На одном из митингов он даже призвал молодых людей не соблюдать ограничения и вернуться к работе.

В Бразилии выявлена почти 41 тысяча случаев СOVID-19, умерли почти две с половиной тысячи пациентов.

В Северной Осетии накануне также несколько сотен человек вышли в центр Владикавказа, нарушив самоизоляцию. Многие говорили о том, что потеряли доход и им нечем кормить свои семьи.

Организатора митинга Вадима Чельдиева арестовали на два месяца. По данным СМИ, на него завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти. Всего на протестной акции возле дома правительства Северной Осетии задержали 69 человек.

Российская оппозиция в конце апреля планирует протестную акцию в интернете. Одно из требований будет – финансовая поддержка населения со стороны государства на время пандемии коронавируса.

В России, по последним данным, зафиксировано почти 53 тысячи случаев COVID-19. Число смертей составляет 456.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило два с половиной миллиона человек. Умерли почти 175 тысяч пациентов.