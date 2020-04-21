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В США и Бразилии прошли акции против карантинных мер
Акции против карантинных мер из-за пандемии коронавируса прошли в нескольких странах мира. Самые массовые протесты уже состоялись и запланированы в разных штатах в США. Участники требуют восстановления рабочих мест и смягчения ограничений.
Протестующих поддержал президент Дональд Трамп. Он считает, что губернаторы некоторых штатов зашли с карантинными мерами «слишком далеко». Однако в некоторых штатах, где уже начали ослаблять карантинные меры, и там, где проходили акции протеста, наблюдается рост числа заболевших СOVID-19.
Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу заболевших – более 800 тысяч, умерли более 43 тысяч человек.
Губернатор штата Вашингтон резко осудил Трампа за его высказывания и обвинил его в разжигании внутреннего мятежа, подвергая миллионы людей риску заражения.
Противники Трампа в Нью-Йорке устроили ответную акцию – они выложили мешки с фальшивыми телами у зданий, которые принадлежат президенту.
Митинги против карантина прошли также Бразилии. Там протесты поддержал президент Жаир Болсонару. На одном из митингов он даже призвал молодых людей не соблюдать ограничения и вернуться к работе.
В Бразилии выявлена почти 41 тысяча случаев СOVID-19, умерли почти две с половиной тысячи пациентов.
В Северной Осетии накануне также несколько сотен человек вышли в центр Владикавказа, нарушив самоизоляцию. Многие говорили о том, что потеряли доход и им нечем кормить свои семьи.
Организатора митинга Вадима Чельдиева арестовали на два месяца. По данным СМИ, на него завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти. Всего на протестной акции возле дома правительства Северной Осетии задержали 69 человек.
Российская оппозиция в конце апреля планирует протестную акцию в интернете. Одно из требований будет – финансовая поддержка населения со стороны государства на время пандемии коронавируса.
В России, по последним данным, зафиксировано почти 53 тысячи случаев COVID-19. Число смертей составляет 456.
В мире количество заболевших коронавирусом превысило два с половиной миллиона человек. Умерли почти 175 тысяч пациентов.
Другие новости дня
Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 20
57-летний пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Азербайджане, сообщили сегодня, 21 апреля, в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана. При этом отмечено, что он страдал сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и почек. Общее число умерших от вируса достигло 20.
По данным штаба, за сутки зафиксировано 44 новых случаев заражения COVID-19, 74 больных выздоровели и выписаны из больниц. В результате общее число инфицированных составило 1480, 865 человек излечились. На лечении в медучреждениях находятся 595 человек, состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 20 – средней тяжести, остальных - стабильное, отмечается в сообщении оперштаба.
К сегодняшнему дню было проведено 102 764 тестовых исследований, говорится в пресс-релизе оперштаба. По информации «Кавказского узла», шестые сутки в стране число выздоровевших превышает число новых случаев заражения.
- С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения.
В Абхазии второй пациент, излечившийся от коронавируса, выписан из больницы
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса ознакомил с эпидемиологической ситуацией на сегодняшний день, 21 апреля.
Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия, согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
НГ опубликовала новые кадры преступлений ЧВК Вагнера в Сирии
«Новая газета» опубликовала видеокадры, на которых изображены участники ЧВК «Вагнер» с отрезанной головой своей жертвы - жителя Сирии, которого перед смертью подвергли жестоким издевательствам. На эту публикацию обратило внимание издание «Медуза».
На видеозаписях показано, как пленному взрывают в паху запал от ручной гранаты, стреляют в него из автомата и бьют кувалдой. В публикации названы имя и фамилия одного из предполагаемых участников расправы: Станислав Дычко, 1990 года рождения. По данным «Новой газеты», он с 2016 года находится в списке бойцов ЧВК «Вагнер».
Материал опубликован под заголовком «Головорезы 2.0». Он открывается напоминанием «Новой газеты» о том, что полгода назад журналисты этого издания уже рассказывали о преступлении, совершенном несколькими наемниками Группы Вагнера. Представленные ранее документы, как заявляет газета, доказывали, что пытки, убийство и последующее глумление над трупом совершены на территории Сирии российскими гражданами. Редакция сообщает, что до сих пор ни прокуратура России, ни Следственный комитет не проявили интереса к этому преступлению. «Мы смогли получить более полную версию видео, на котором запечатлена расправа. Возможно, новые данные убедят правоохранителей, что совершено преступление против человечности». Журналисты считают, что на публикацию должна последовать реакция Следственного комитета России.
Умер настоятель Елоховского собора. Три недели назад он сослужил с патриархом Кириллом
У него был обнаружен коронавирус
Настоятель Елоховского кафедрального собора Русской православной церкви Александр Агейкин умер в подмосковной частной клинике. У него был обнаружен коронавирус. Три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем церкви патриархом Кириллом.
О смерти Агейкина сообщил в фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
Умершему протоиерею было 48 лет. Он был рукоположен в сан диакона в 1996 году, в 2012 году принял священство. 13 лет служил в кафедральном храме Христа Спасителя, в 2013 году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, 53 года бывшего патриаршим.
3 апреля Агейкин участвовал в службе вместе с патриархом. Тогда Кирилл объехал город с иконой “Умиление”, а затем возглавил утреню в Богоявленском кафедральном соборе.
Был ли священник уже тогда инфицирован коронавирусом — не сообщается, как и дата его госпитализации. Он стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.
- Елоховский собор — один из главных православных храмов России. В нем проводились интронизации четырёх патриархов, двое — Алексий II и Сергий захоронены внутри храма.
Президент Грузии подписала приказ о продлении чрезвычайного положения
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала приказ о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Об этом она заявила в ходе специального видеообращения.
«Для того, чтобы сохранить итоги, достигнутые на первом этапе, необходимо сохранить действующий режим в течение определённого времени», - заявила Зурабишвили и выразила надежду, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется через месяц.
Приказ президента теперь должен утвердить парламент Грузии. Заседание законодательного органа состоится завтра.
- Правительство Грузии приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая. Запрет на передвижение легковых автомобилей продлён до 27 апреля. В правительстве заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель, после чего будет возможно снять ряд ограничений.
- В пятницу, 24 апреля правительство представит антикризисный экономический план и план поэтапного снятия ограничений.
- Число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 408.
Российская нефть подешевела до уровня 1998 года – ниже $10
Цена на российскую нефть марки Urals во вторник снижалась до уровня декабря 1998 года – 8,48 долларов за баррель с поставкой в порты Средиземноморья. Об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на данные сервиса Refinitiv.
Цена на российскую нефть рассчитывается на основе торгующейся на бирже нефти марки Brent, она в ходе торгов во вторник дешевела ниже 19 долларов за баррель. Это минимальный уровень за 18 лет – с 2002 года.
От цены нефти Urals напрямую зависят поступления в российский бюджет. Он получает около 40 процентов доходов от экспорта углеводородов. В бюджете на 2020 год заложена цена 42,45 доллара за баррель, когда она ниже, Центробанку нужно продавать накопленную в Фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.
По состоянию на первое марта в фонде были накоплены 123,4 миллиарда долларов резервов. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет.
В мае, по прогнозу агентства Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше одного доллара за баррель. Ставка пошлины на экспорт в мае сократится на 87 процентов в сравнении с апрелем до минимума с 2002 года.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что ситуация рынке неприятная, однако у правительства России есть необходимые резервы, чтобы минимизировать последствия нестабильности цен. Его цитирует агентство РБК.
Правительство Грузии представит антикризисный экономический план 24 апреля
Грузинское правительство в пятницу, 24 апреля представит антикризисный экономический план.
По словам пресс-спикера премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, он будет состоять из двух частей – программы целевой социальной помощи и поддержки бизнеса.
«Также будет представлен план поэтапного снятия ограничений и «открытия» экономики», - отметил Чиковани.
- Правительство Грузии приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая. Решение о продлении ЧП вступит в силу после подписания документа президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее сообщалось о намерении продлить режим до 10 мая.
Чрезвычайное положение в Грузии продлят до 22 мая
Правительство Грузии приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.
Решение о продлении ЧП вступит в силу после подписания документа президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее сообщалось о намерении продлить режим до 10 мая.
Также Чиковани объявил, что запрет на передвижение легковых автомобилей продлён до 27 апреля. В правительстве заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель, после чего будет возможно снять ряд ограничений.
Парламент планирует утвердить решение о продлении чрезвычайного положения в стране уже завтра.
- В Грузии в рамках чрезвычайного положения действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей. Ограничение не касается мотоциклов, мопедов, велосипедов и автомобилей со спецпропусками.
Абхазские власти обсудили с российскими военными и послом переброску колонны из Крыма
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба сегодня встретился с представителями российского посольства в Сухуми и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте.
На встрече обсудили которой обсудил вопросы представления российской стороны технической помощи для реализации ряда санитарных мероприятий.
Бганба отметил, что ситуация с коронавирусом в Абхазии «в принципе, под контролем».
«С учётом того, что возобновлена работа некоторых предприятий и продовольственных рынков, содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий пришлось кстати», - заявил Бганба.
Российский посол Алексей Двинянин проинформировал Валерия Бганба о целях прибытия колонны спецавтомашин и сотрудничестве с абхазским минобороны. «Мы провели достаточно серьёзную консультацию в Министерстве обороны Абхазии, в частности, с руководством ведомства, обсудили некоторые технические вопросы. Наши коллеги, прибывшие из Республики Крым, доложили о своих технических возможностях, поэтому мы готовы откликнуться на запрос абхазской стороны и составить на межведомственном уровне план мероприятий с использованием прибывшей техники», -заявил дипломат.
Как сообщалось ранее, подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в самопровозглашенную республику Абхазия для помощи в борьбе с коронавирусом. Это стало неожиданностью для жителей Абхазии.
Власти Баварии впервые за 70 лет отменили Октоберфест
Власти немецкой федеральной земли Бавария впервые с 1949 года отменили празднование Октоберфеста — традиционного пивного фестиваля, ежегодно собирающего миллионы участников, — сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Об отмене праздника 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. “Мы согласились, что риск просто слишком велик, — сказал Зёдер. — Жизнь с коронавирусом означает осторожную жизнь”.
В этом году Октоберфест был запланирован с 19 сентября по 4 октября. Фестиваль ежегодно привлекает до шести миллионов участников и приносит экономике Мюнхена больше миллиарда евро. В последний раз фестиваль, проводящийся с 1810 года, отменялся на период с 1939 по 1948 год — из-за Второй мировой войны.
- По данным Института имени Роберта Коха, Бавария остаётся абсолютным лидером в Германии как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — там обнаружены 38 310 инфицированных, так и по количеству жертв коронавирусной инфекции, погибли 1336 человек. Всего в стране заболели 147 065 человек, 4862 умерли.
Лавров упрекнул Зурабишвили за резкий тон и вспомнил об антитеррористическом центре
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внимательно следит за заявлениями грузинских руководителей, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.
«Она на днях опять достаточно агрессивно и резко высказывалась о Российской Федерации, о наших целях в регионе. Безусловно, такие агрессивные заявления не способствуют созданию правильной атмосферы в общественном мнении», - заявил Лавров.
Глава МИД рассказал о договорённости, достигнутой с Зурабишвили в 2005 году по выводу российских войск, затронув тему создания российско-грузинского антитеррористического центра.
«Когда она переехала из Франции и стала министром иностранных дел Грузии, она приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Именно с ней мы вели и успешно завершили переговоры о выводе из Грузии двух остававшихся российских военных баз. Эта договорённость была в дальнейшем одобрена президентами Путиным и Саакашвили. Упомяну один интересный момент, который показывает, насколько договороспособны стороны и насколько стороны были в то время реально заинтересованы в сохранении добрых отношений. ... Частью этой договорённости было обоюдное согласие создать на территории одной из этих бывших баз, или рядом с их территорией, российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что в нём будут работать три десятка россиян и пара сотен грузинских специалистов. Это был символ нашего партнёрства: мы выводим базы, которые утратили какую-либо актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом регионе были неспокойные события) - мы договорились такой центр создать. Мы подписали, базы были выведены, а грузинская сторона просто отказалась от своих собственных решений по созданию такого грузино-российского антитеррористического центра. Думаю, что если бы тогда было бы проявлено всё-таки уважение к достигнутым договорённостям, это могло бы изменить дальнейший ход событий. Это было бы жестом, который создавал бы базу для доверия, для сотрудничества в очень чувствительной сфере. Это всегда помогает сближению», - отметил Лавров.
Заявление глава МИД сделал во время выступления по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова. Вопрос о российско-грузинских отношениях ему задал грузинский политик, директор Грузино-Российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лордкипанидзе.
Лавров рассчитывает на быстрое решение проблемы авиасообщения с Грузией
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время, – сообщают российские СМИ.
«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту проблему решить», – сказал Лавров, выступая по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.
«Для нас главное, чтобы не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия. Они, конечно, заставили нас серьезно задуматься над проблемой безопасности россиян. Хотя потом грузинская сторона уверяла, что безопасность будет обеспечиваться, все-таки уже сейчас мы находимся в ситуации, когда авиасообщение заморожено», – цитирует Лаврова ТАСС.
Министр отметил, что не Россия стала инициатором разрыва дипотношений с Грузией, и готова их восстановить. «Но, наверное, надо будет дождаться, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу», – добавил Лавров.
По его словам, Россия готова рассмотреть возможность открытия торгового представительства в Грузии.
«Не думаю, что это резко добавит каких-то преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность», – сказал министр.
Сеул не подтвердил сведения о тяжелом состоянии лидера КНДР
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения об опасном состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как он якобы перенёс операцию на сердце.
На информацию в СМИ с утверждениями, что Ким "серьёзно болен", что у него "наступила смерть мозга", или что он "восстанавливается после операции" отреагировал офис президента Южной Кореи. Там отметили, что Сеул не располагает свидетельствами из Пхеньяна, которые бы подтвердили "тяжелую болезнь" 36-летнего северокорейского лидера.
В руководстве Китая также высказали сомнения. Сотрудник отдела по международным связям Коммунистической партии КНР сказал Reuters, что источники Пекина не расценивают информацию как правдивую. Китай считается единственным крупным союзником Северной Кореи.
Одновременно телеканал CNN цитируют источник в американском руководстве, который отметил, что Вашингтон изучает данные разведки о серьёзной опасности для Кима после перенесённой операции.
Недавно Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения его деда 15 апреля. Этот день в Северной Корее считается одним из главных в году, поскольку знаменует рождение основателя государства. Внук Ким Ир Сена прежде никогда не пропускал празднования. И то, что он не появился на этот раз, неизбежно спровоцировало спекуляции и слухи, пишет "Би-би-си", одновременно отмечая, это не первая подобная ситуация с Ким Чен Ыном.
В государственных СМИ его изображения последний раз публиковались 12 апреля. Тогда сообщалось, что Ким посетил военно-воздушную базу, где наблюдал за пролётами истребителей. Днём ранее он присутствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии.
Сведения о его недомогании распространило, в частности, южнокорейское интернет-издание Daily NK. Собеседник издания утверждал, что Ким столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.
Арестованный в Северной Осетии оппозиционный общественник объявил голодовку
В Северной Осетии оппозиционер и ковид-дессидент Вадим Чельдиев объявил голодовку в СИЗО. Суд арестовал его на два месяца по обвинению в нападении на полицейского. Чельдиеву также вменяют распространение фейков о коронавирусе, сообщает «Кавказ.Реалии».
По версии следствия, 18 апреля во время конвоирования Чельдиева в Москву он ударил по лицу одного из полицейских сидевших с ним в машине. Оппозиционер утверждает, что один сотрудник полиции ударил другого, чтобы инсценировать нападение.
Оппозиционер и бывший оперный певец Вадим Чельдиев неоднократно призывает жителей Северной Осетии к протесту против действующей местной власти. По его инициативе накануне во Владикавказе прошёл массовый несанкционированный митинг. Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Собравшиеся утверждали, что их недостаточно информируют о ситуации. Местные жители также требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.
Трамп предложил первого посла США в Минске за 12 лет
Соединённые Штаты номинировали своего первого посла в Беларусь за 12 лет.
Президент Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы американской миссии в Минске карьерного дипломата Джули Фишер. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу.
Решение Вашингтона стало еще одним сигналом потепления отношений между двумя странами, которые ухудшились в начале 2000-х годов.
Джули Фишер также занимала должности в НАТО и работала в России, Грузии и в Украине. Её кандидатуру в качестве посла в Минске теперь должен утвердить Сенат. Но пока не ясно, когда могут пройти слушания – в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса и планов, связанных с президентской кампанией в Штатах.
Американского посла в Минске не было с 2008 года, когда беларусский президент Александр Лукашенко распорядился сократить дипломатический штат США в стране. Событию предшествовало введение Вашингтоном санкций в отношении Минска, которые назвали ответом на нарушения прав человека и политических свобод на фоне президентских выборов в Беларуси в 2006 году. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.
Приезд госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале прошлого года стал первым визитом столь высокопоставленного американского дипломата в Беларусь с 1994 года. Помпео встречался с Александром Лукашенко и заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении связей с Беларусью.
Подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему будет настаивать на улучшении ситуации с гражданскими правами в Беларуси, Помпео указал на намерение США развивать экономические контакты, включая экспорт в Беларусь американской нефти в условиях, когда Минск ведёт ценовой спор в сфере энергопоставок с Москвой. Беларусский лидер также не раз обвинял Кремль в попытках давления на Беларусь, чтобы склонить её к более тесной интеграции с Россией.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки заболели 52 763 человека, 29 433 из них – в Москве.
Всего с начала эпидемии в стране умерли 456 человека (51 из них – за сутки). Выздоровели 3873 человека.
Заражение коронавирусом зафиксировано во всех регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо Москвы входят Московская область (5959), Санкт-Петербург (1973), Нижегородская область (860), Республика Коми (507).
По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).
- По данным оперативного штаба, более 45 процентов из новых инфицированных коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.
В Сухуми выступили за прямой диалог с ЕС по вопросу оказания помощи
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия выступили за прямой диалог с Европейским союзом по вопросу оказания помощи в условиях пандемии коронавируса.
Таким образом в Сухуми прокомментировали видеоконференцию с участием премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на которой, по информации правительства Грузии, была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях».
«Считаем необходимым в очередной раз подчеркнуть, что Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза», - сказано в заявлении абхазского МИД.
В Сухуми заявили, что «даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества».
Тезис об оккупированных территориях в ведомстве назвали «абсолютно надуманным и ложным».
«Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС», - сказано в заявлении.
- Ранее МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
- В Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Один из пациентов - 1925 года рождения.
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В Северной Осетии после митинга ожидают «коронавирусную катастрофу»
Прошедший в Северной Осетии митинг обернется "коронавирусной катастрофой", опасается главный санитарный врач республики Алан Тибилов.
Он заявил "Кавказ.Реалии", что "после такого тесного контакта многотысячной толпы, вспышка заболеваемости COVID-19 неизбежна".
Того же мнения придерживаются и главные врачи ключевых республиканских медучреждений. Например, в своем официальном видеообращении к населению главврач республиканской клинической больницы Астан Митциев назвал произошедшее "катастрофой республиканского масштаба".
"Достаточно только одного зараженного человека и вся толпа будет контактная. Если хотя бы 10% из присутствующих на митинге заболеют, то уже переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медпомощи", - заявил Митциев.
В грузинском регионе Кахети произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга страны.
По информации ведомства, эпицентр землетрясения был в регионе Кахети, в девяти километрах от города Кварели, близ села Ахалсопели. Магнитуда подземных толчков составила 4.2.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 408
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса. Число лабораторно подтверждённых случаев выросло до 408. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Число выздоровевших выросло до 95. Четыре пациента в возрасте 86, 81, 76 и 70 лет скончались. В карантине находятся 4779 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 561.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
В России требуют обеспечить защиту Милашиной после угроз Кадырова
Более ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей обратились к властям России с требованием обеспечить госзащиту журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Также они просят возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова.
"Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно - "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на её статью. Безнаказанность должна быть остановлена", - цитируют письмо "Новая газета" и "Интерфакс".
Его подписали писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова ,Лев Тимофеев, Виктор Шендерович , правозащитники Лев Пономарев , Светлана Ганнушкина, Ян Рачинский, актрисы Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, режиссеры Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич.
В середине апреля Рамзан Кадыров резко высказался в адрес "Новой газеты" и журналистки Елены Милашиной. Поводом для этого стала её статья о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом. Как написала Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в результате люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".
Глава Чечни обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы. Кадыров призвал ФСБ разобраться с изданием , а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.
"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Кадырова "весьма эмоциональным", но не увидел в них"ничего запрещенного или противозаконного".
Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать статью Милашиной, якобы найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу общественной безопасности". "Новая газета" подчинилась требованию ведомства.
Ранее в феврале на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение, когда они приехали в Грозный. По факту нападения журналистка подала заявление в полицию. Затем Милашина заявила, что получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Дональд Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о намерении подписать указ о приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты.
На своей странице в Твиттере, президент написал о том, что он подпишет указ о временном приостановлении иммиграции в США, исходя из необходимости защититься от "невидимого врага" и защитить рабочие места американцев.
Любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну наверняка будет оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами. Прежние попытки президента ограничить или временно запретить въезд в страну беженцев и иммигрантов рассматривались судами разных инстанций, законность большинства этих указов была подтверждена Верховным судом страны.
В последние недели администрация Дональда Трампа ввела дополнительные запреты на допуск в США беженцев и незаконных мигрантов, ссылаясь на опасность распространения коронавируса в стране.
Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению после исторического обвала
Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33, - сообщает РБК.
Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).
20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.
РБК сообщало, что в минусе была и цена нефти Urals, которой торгуют российские компании. Она составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше последней цены $15,75.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти будет самым низким за 25 лет, а за год снизится на треть. Цены на нефть с начала года снизились на 55 — 65 процентов в зависимости от марки.
Цены на российскую нефть в свою очередь серьёзно влияют на наполняемость бюджета. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов Резервного фонда хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет, – напоминает РБК.
Лауреата Букеровской премии из-за эпидемии объявят позже
Церемония вручения Букеровской премии перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лауреат одной из самых престижных наград в литературе будет объявлен не в мае, а в конце лета. В заявлении Букеровского фонда говорится: «Объявление списка кандидатов на премию было прочитано беспрецедентным количеством человек и вызвало живую реакцию, но доступ к книгам в настоящее время проблематичен. В разговорах с Букеровским фондом издатели подчеркивали, что распространение книг серьезно подорвано пандемией COVID-19, так что мы принимаем меры, чтобы в это сложное время авторы, переводчики, издатели и книготорговцы нашли поддержку».
Объявленный в начале апреля шорт-лист премии включает следующие произведения:
- «Просвещение сливового дерева» («The Enlightenment of the Greengage Tree»), иранская писательница Шокуфех Азар, перевод с фарси Майкла Хейнса;
- «Приключения китайского железа» («The Adventures of China Iron»), аргентинская писательница Габриела Камара, перевод с испанского Ионы МакИнтайр и Фионы Макинтош;
- «Полиция памяти» («The Memory Police») немецкого писателя Даниеля Кельмана, перевод с немецкого Росса Бенджамина;
- «Пора ураганов» («Hurricane Season») мексиканской писательницы Фернанды Мельхор, перевод с испанского Софи Хьюз;
- «Полиция памяти» («The Memory Police») японской писательницы Йоко Огавы, перевод с японского Стивена Снайдера;
- «Вечерний дискомфорт» («The Discomfort of Evening») нидерландской писательницы Марике Лукас Риневелд, перевод с голландского Мишель Хатчисон.
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