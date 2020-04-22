Кадыров побрился налысо. Его примеру последовали первые лица Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Его примеру последовали многие чиновники и госслужащие в республике, - сообщает "Кавказ.Реалии".

В понедельник на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории республики местный житель спросил Кадырова о необходимости открытия парикмахерских. Было бы неплохо всем постричься налысо, ответил руководитель региона.

Во вторник на странице @za_kra_95 в инстаграме Кадыров появился с выбритой головой. Он порекомендовал всем постричься, так как "салоны красоты закрыты, да и парикмахеров нет дома".

"Так делали наши предки, и главное со вторника на среду это делал пророк", – заявил глава Чечни.

Предложение Кадырова подхватили его подчиненные. Первые лица из местных чиновников выложили на своих страницах фото и видео с выбритыми головами.

Самыми исполнительными оказались люди из ближайшего окружения Кадырова.

Инициативу подхватили и служащие различных структур МВД и Минобороны.

В ватсаппе распространяется указание отдела МВД неназванного района, чтобы все побрили головы.

Напомним, что в конце января глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов пришел на работу с бритой головой и потребовал от подчиненных последовать его примеру. Почти все члены администрации исполнили его указание.

В начале апреля в республике был введен комендантский час. В Чечне 17 апреля был объявлен строгий карантин на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Еще ранее на территории Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.