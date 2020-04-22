Сенатский комитет: вмешательство России было беспрецедентным

Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник 21 апреля представили новый доклад, содержащий анализ выводов, представленных разведывательным сообществом США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В четвёртом - и предпоследнем докладе по проблеме российского вмешательства - анализируются источники и методы, ставшие основой доклада разведсообщества, подготовленного и представленного в 2017 году, отмечает "Голос Америки".

Глава комитета Ричард Берр заявил, что "комитет не увидел причин оспаривать выводы разведсообщества". По его словам, один из самых важных выводов разведки заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как «новая норма».

Масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер, отметили члены сенатского комитета по разведке.

Газета "Нью-Йорк Таймс", комментируя новый доклад, отмечает его "убедительность". Выводы, содержащиеся в докладе, опровергают давно высказываемые Трампом и его союзниками обвинения в адрес оппонентов, что они якобы проявили предвзятость и были настроены против него.

Сенатский комитет по разведке, занимавшийся в течение трёх лет изучением проблем, связанных с российским вмешательством, ранее уже давал положительную оценку работе ЦРУ и ФБР. Однако в 158-страничном докладе, представленном во вторник, 21 апреля, содержатся дополнительные подробности проделанной работы. Когда в 2017 году Белому дому был представлен доклад разведсообщества США, некоторые фрагменты текста были признаны "весьма чувствительными", и сотрудникам администрации Трампа пришлось их вымарать, пишет "Нью-Йорк Таймс".

В заключение своей публикации газета приводит заявление вице-председателя комитета по разведке сенатора-демократа Марка Уорнера, предупредившего, что "российский успех 2016 года может сподвигнуть Кремль на продолжение вмешательства в деятельность демократических институтов США".