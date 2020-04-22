Грузия экстрадировала в Россию трёх граждан. ВИДЕО

Грузия выдала России трёх граждан, - сообщили в министерстве юстиции Грузии. Ведомство предоставило «Эху Кавказа» информацию об экстрадированных лицах.

Гражданин Азербайджана Теймур Гарибов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.

Гражданин России Курбан Омаров обвиняется в пособничестве в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Гражданин России Максим Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, совершенном в крупном размере.

В министерстве юстиции Грузии указывают, что процедуры, связанные с экстрадицией, были проведены в соответствии с грузинским законодательством и международными нормами.

Пресс-релиз об экстадиции опубликовала и Генпрокуратура России. В нём говорится о деталях одного из преступлений.

«[Теймур] Гарибов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). По версии следствия, в апреле 2013 года в г. Петрозаводске Гарибов с сообщником пришли в дом к матери его сожительницы и, пока она спала, задушили ее. В дальнейшем труп женщины они вывезли в лес и сожгли. За убийство Гарибов расплатился с соучастником двумя обручальными кольцами», - сказано в сообщении.

В генпрокуратуре указывают на «организованное взаимодействие с компетентными органами грузинской стороны».

В связи с ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение Государственной границы РФ экстрадируемыми было согласовано с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, - сказано в сообщении.