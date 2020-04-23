Еще одно грузинское село закрыто из-за коронавируса

Еще один населенный пункт в Грузии закрыт для предотвращения распространения коронавируса – строгий карантин объявлен в селе Гванкити Терджольского муниципалитета (регион Имерети). Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Сегодня утром на въездах и выездах из населенного пункта были установлены блокпосты, которые патрулируют полицейские и военные. Жителям запрещено покидать село. В ближайшее время на место должны прибыть эпидемиологи, которые начнут обходы и массовый термоскрининг. Людей с симптомами респираторного заболевания будут тестировать.

Гванкити решили закрыть после того, как коронавирус подтвердился у нескольких его жителей. Только в среду в Инфекционную больницу Кутаиси оттуда доставили четырех человек с подтвержденным ковид-19. Все они являются членами одной семьи.

«Исходя из того, что вчера в Гванкити число инфицированных увеличилось, мы решили, что село будет полностью закрыто в течение определенного периода. Соответственно, с 6 часов утра началось обустройство блокпостов. Всего будет пять постов», — сказал журналистам губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.

В Гванкити проживает около 2,5 тысячи человек. Это более 700 семей. Местные власти обещают, что село будет регулярно снабжаться продовольствием, товарами первой необходимости и медикаментами.

Парламент Грузии накануне утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Власти считают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель. При этом ограничения, введенные в стране, будут поэтапно сняты, - заявляют в правительстве.