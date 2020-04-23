Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420, выздоровели 107

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства. Об этом Саакашвили написал в социальной сети Facebook.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.

Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.

Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей.

Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране», - написал Саакашвили.

Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа».

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили «придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением».

LIGA.net напоминает, что в июле 2017-го экс-президент Украины Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентября того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы. В феврале 2018-го его задержали в Киеве и вернули в Польшу. В мае 2019-го президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Осенью того же года Верховный суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.