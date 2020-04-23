Все 20 тестов на коронавирус показали в Южной Осетии отрицательный результат

Признанное мировым сообществом правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило российских наемников из «частной военной компании Вагнера» в применении химического оружия в столице страны Триполи, сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed. По словам министра внутренних дел ПНС Фатхи Башага, российские наемники, воюющие на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, используют нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.

По утверждению министра, несколько бойцов проправительственных сил были застрелены снайперами после того, как были парализованы нервно-паралитическим газом. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из «группы Вагнера», утверждает Башага. В статье Al-Araby Al-Jadeed не уточняется, когда произошел упомянутый чиновником инцидент.

Накануне египетский журналист Амру Салахуддин в твиттере написал, что несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло и они не могли дышать после бомбардировки Салах ад-Дина авиацией Хафтара. Ранее сообщалось, что часть пилотов, воюющих как на стороне генерала, так и правительственных сил, могут быть наемниками из других стран. Были ли у министра какие-то иные источники, кроме этого сообщения, – неясно.

Al-Araby Al-Jadeed обращает внимание на твит, предположительно, ливийского врача, отмечающего, что сообщения об атаке указывают на использование зажигательных боеприпасов с белым фосфором. Конвенция о конкретных видах обычного оружия запрещает использовать такие снаряды вблизи населенных областей, однако Ливия в ней не участвует.

Откуда в Ливии российские наёмники

В Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Халифы Хафтара. Хафтар учился в Москве, он имеет американское гражданство. Он был одним из главных приближенных бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, но затем оказался в оппозиции к нему.

Его армию, по многочисленным свидетельствам, поддерживают российские наемники из так называемой частной военной компании Вагнера. О присутствии в Ливии наёмников говорят как власти в Триполи, так и поддерживающий их президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кроме того, он пользуется вооружением советского производства, часть из которого, например самолёты Су-27, невозможно было купить без одобрения России, отмечал бюллетень Intelligence online. Хафтар пользуется также поддержкой Египта и ряда других стран.

Войска Хафтара в апреле 2019 года начали наступление на Триполи, однако его войскам уже год не удаётся взять город.

Власти России официально отрицают существование «ЧВК Вагнера».