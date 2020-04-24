Михаил Саакашвили сегодня встретится с членами фракции «Слуга народа»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который может стать вице-премьером украинского правительства по реформам, сегодня встретится с фракцией «Слуга народа» - правящей партии Украины. Сегодня же в Верховной раде может пройти голосование по кандидатуре Саакашвили.

Накануне политик дал интервью изданию «Новое время». Он заявил, что намерен сделать акцент на укреплении малого и среднего бизнеса, а также сконцентрируется на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Саакашвили высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад. «Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать», — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили пообещал не устраивать шоу в правительстве Украины, поскольку «вышел из этого возраста».