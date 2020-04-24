ЕС создаст фонд в 1 трлн евро для помощи экономике после эпидемии

Возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, - заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

«Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг», - заявил он агентству «Интерфакс-Украина».

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

«Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями», - отметил дипломат.

В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.

«Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы "Восточного партнерства", в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким», - сказал Шарашенидзе.

Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится".

«Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны», - резюмировал он.