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Опубликован новый отчёт о "фейковых новостях" про коронавирус в ЕС
Группа по противодействию дезинформации при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза представила новый отчёт о распространении в странах Европы дезинформации о коронавирусной инфекции. Как следует из отчёта, в странах ЕС и их соседях продолжаются скоординированные кампании по распространению "фейковых новостей" и дезинформации, в которых нередко участвуют прокремлёвские медиа или блогеры.
"Официальные или поддерживаемые государством источники из разных стран, в том числе России и в меньшей степени Китая, продолжают продвигать конспирологические нарративы и распространять дезинформацию как для аудитории ЕС, так и в соседних странах" - говорится в отчёте.
Речь идёт прежде всего о "теории заговора" в связи с эпидемией, утверждениях о том, что коронавирус не опасен здоровья или, наоборот, был искусственно создан и распространён в каких-то целях, о не основывающихся на научных данных "советах" по борьбе с коронавирусом, о якобы влиянии вышек 5G на распространение вируса и так далее. Распространяются и материалы политического характера, в частности с критикой ЕС и высокими оценками действий России и Китая.
Власти ЕС в марте уже заявляли об исходящей из России кампании дезинформации в связи с эпидемией.
О случаях дезинформации в связи с коронавирусом заявляли также спецслужбы США. Недавно американские разведывательные органы пришли к выводу, что китайские агенты способствовали распространению ложной информации о действиях администрации Трампа по борьбе с эпидемией - сообщает в пятницу "Голос Америки".
Другие новости дня
Аслан Бжания назначил главой администрации Алхаса Квициниа
Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил главой президентской администрации Алхаса Квициниа. Указ опубликован на официальном сайте.
Квициниа – председатель политической партии «Амцахара», кандидат в президенты на выборах 2019 года.
Сегодня же Аслан Бжания назначил главой абхазского правительства экс-президента Александра Анкваба. Анкваб был абхазским лидером в 2011-2014 годах, уйдя в отставку фоне на политического кризиса.
В «Слуге народа» сообщили, что поддержка кандидатуры Саакашвили снизилась
Поддержка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины после встречи с фракцией «Слуга народа» снизилась. Об этом заявил депутат от этой фракции Никита Потураев.
«Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были «за», поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета», - сказал Потураев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что после презентации своей программы перед его однопартийцами Саакашвили встретится и с представителями других депутатских фракций и групп, а голосование за его кандидатуру возможно на следующей неделе.
В свою очередь депутат из фракции «Слуга народа» Елена Мошенец сказала, что вопрос голосования за назначение Саакашвили вице-премьером зависит от результатов консультаций с другими парламентскими фракциями, поскольку у «Слуги народа» пока нет однозначной позиции по этому вопросу. «Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия», - сказала она.
Отвечая на вопрос, пришли ли к единому решению, депутат сказала: «Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, поскольку у многих был некий опыт сотрудничества с ним».
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
Гахария: посла Грузии могут отозвать из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
«Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций», - заявил журналистам Гахария.
Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность лицо, осуждённое в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.
«Украинская правда» при этом сообщила, что экс-президенту Грузии пока не удалось убедить большинство фракции «Слуга народа» проголосовать за назначение его вице-премьером.
«Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, - стали против. Мы же здесь не дети - Миша хочет премьерство», - заявил источник издания.
«Украинская правда» сообщает, что если Саакашвили удастся убедить другие фракции и сомневающихся депутатов, голосование по его кандидатуре может состояться на следующей неделе.
- Михаил Саакашвили, который может стать вице-премьером украинского правительства по реформам, сегодня встретился с фракцией «Слуга народа».
В Грузии с 27 апреля начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения будут поэтапно сняты, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Он сообщил, что правительство будет принимать решения с интервалом в 2 недели – с учётом эпидемиологической ситуации.
На первом этапе – с понедельника, 27 апреля в стране снимут запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси); начнут работу аграрные рынки открытого типа; в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.
При этом Гахария отметил, что всем гражданам придётся учитывать действующие рекомендации – по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок.
Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести – в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
- В Грузии 431 лабораторно подтверждённый случай коронавируса. Число выздоровевших выросло до 114. Пять пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались.
Эксперты: при цене нефти в $15 средств ФНБ хватит только на 2 года
В случае, если стоимость барреля российской нефти Urals будет составлять 15 долларов, ликвидных резервов Фонда национального благосостояния для поддержания российской экономики может хватить только на 2 года. Такую оценку дали экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошка - сообщает РБК. Издание ознакомилось с текстом прогноза.
Эксперты оценивают объём средств ФНБ в 120 миллиардов долларов, по текущему курсу ликвидная часть фонда - около 9 триллионов рублей. Объём ФНБ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов после покупки государством контрольного пакета Сбербанка у Банка России.
В случае, если цена российской нефти будет на уровне 30 долларов за баррель, средств ФНБ должно хватить на 6 лет. Похожую оценку ранее давали и российские власти.
Резкое падение цен на нефть произошло из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, а также разногласий между Россией и Саудовской Аравией об объёме снижения добычи нефти. в данный момент баррель Urals стоит даже дешевле 15 долларов - порядка 11-12 долларов.
Как напоминает РБК, по оценкам министерства финансов России при средней цене нефти в $20 за баррель на компенсацию выпадающих доходов бюджета придётся потратить порядка 2 триллионов рублей из средств ФНБ за год.
200 лари в месяц – Гахария назвал объём выплат временно безработным
Правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать временно безработным гражданам по 200 лари (около 63 долларов США). Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Всего граждане, потерявшие работу в условиях пандемии коронавируса (наёмные рабочие), получат 1200 лари (377 долларов). Для этого из бюджета выделят 460 млн лари (около 145 млн долларов). Гахария заявил, что выплаты коснутся до 350 тысяч человек.
Кроме того, 300 лари (94 доллара США) единовременно выплатят самозанятым гражданам, потерявшим работу.
Субсидии будут предоставлены и тем компаниям, которые в условиях кризиса смогут сохранить рабочие места.
Премьер также сообщил, что правительство Грузии получило гарантию от международных доноров о получении финансовой помощи в 1.5 млрд долларов, столько же может получить от международных организаций частный сектор.
Аслан Бжания назначил главой правительства Александра Анкваба
Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил главой правительства Александра Анкваба.
Правительство Валерия Бганба на сегодняшнем заседании официально сложило с себя полномочия перед новым президентом, но будет исполнять обязанности до формирования нового Кабмина.
Александр Анкваб был абхазским лидером в 2011-2014 годах, уйдя в отставку фоне на политического кризиса.
- Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия 56,5% голосов избирателей. Его инаугурация состоялась в Сухуми накануне.
«Недружественный и неприемлемый шаг» - посол Грузии о возможном назначении Саакашвили
Возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, - заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.
«Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг», - заявил он агентству «Интерфакс-Украина».
Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.
«Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями», - отметил дипломат.
В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.
«Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы "Восточного партнерства", в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким», - сказал Шарашенидзе.
Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится".
«Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны», - резюмировал он.
- Михаил Саакашвили, который может стать вице-премьером украинского правительства по реформам, сегодня встретился с фракцией «Слуга народа». Сегодня же в Верховной раде может пройти голосование по кандидатуре Саакашвили.
Оперштаб: за сутки в России 60 человек умерли от COVID-19
В России за последние сутки выявлено 5849 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.
Умерли от последствий инфекции COVID-19 за сутки 60 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Выздоровевшими за сутки признаны 677 человек.
Темп прироста новых случаев заражения вновь ускорился. Инфицированных накануне выявлено больше, чем в последние четыре дня. По числу новых случаев Россия на втором месте в мире, после США.
Почти три тысячи новых случаев - в Москве.
Всего на сегодняшний день в России по официальным данным зарегистрировано 68 622 случая коронавируса. 615 человек умерли от инфекции.
В мире число заболевших приближается к трём миллионам. Умерли более 190 тысяч пациентов. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США. Там зафиксировано почти 890 тысяч заражений. С начала пандемии умерли более 50 тысяч человек.
В Европе лидером по количеству выявленных случаев коронавируса остаётся Испания. Число заболевших там превышает 210 тысяч. Умерли более 22 тысяч человек. Самый высокий показатель смертности в ЕС в Италии - погибли 25 тысяч пациентов, общее число заболевших COVID-19 почти 190 тысяч.
ЕС создаст фонд в 1 трлн евро для помощи экономике после эпидемии
Лидеры стран ЕС договорились о создании фонда объёмом около 1 триллиона евро для преодоления экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции.
Помимо этого, 540 миллиардов евро будут выделены на экстренные меры поддержки экономики с использованием существующих механизмов ЕС.
Экономика стала главной темой саммита ЕС в режиме видеоконференции в четверг. Большинство стран Евросоюза в связи с эпидемией ввели жёсткие карантинные меры. Были закрыты многие предприятия сферы услуг, а в наиболее пострадавших от коронавируса странах - и промышленности. Член Еврокомиссии Тьерри Бретон заявил, что падение экономики ЕС в нынешнем году может достигнуть 7,5 процентов.
Пока, однако, не достигнуто соглашение о механизме финансирования нового фонда. На его создании настаивала, в частности, Италия - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. Против ряда предложений Италии, однако, возражали страны северной Европы, в частности Нидерланды при поддержке Германии. Франция и Испания, в свою очередь, поддерживают позицию Италии. Лидеры ЕС продолжат дискуссии на видеоконференции 6 мая.
Ряд стран ЕС постепенно отменяют карантинные ограничения - развитие эпидемии замедлилось. Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, накануне предупредила, что Европа всё ещё на "начальном этапе" борьбы с коронавирусом.
СМИ: главный храм ВС РФ украшает мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным
Издание "МБХ медиа" опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.
На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.
На ещё одной мозаике изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На ней виден портрет Иосифа Сталина. На другом панно изображены несколько женщин и надпись "Крым наш".
- Главный храм Вооружённых сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
- Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.
- Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой Отечественной войны, в том числе выдуманных.
- Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.
- В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, среди них – предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
В Армении в условиях пандемии коронавируса отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян
Сегодня в Армении отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян в Османской Турции.
В условиях коронавирусной пандемии накануне не состоялось традиционное ежегодное факельное шествие к мемориалу «Цицернакаберд» в Ереване.
Вместо этого в память о жертвах Геноцида в Ереване и по всей Армении в 21:00 было отключено уличное освещение, а люди, которые остаются на самоизоляции дома, гасили свет в своих домах, зажигали свечи, включали фонари своих мобильных телефонов и светили ими в окна.
В церквях звонили колокола в память о жертвах Геноцида, которых в 2015 году Армянская Апостольская церковь причислила к лику святых.
Сегодня, 24 апреля, также не будет массовых мероприятий, посвященных 105-й годовщине Геноцида армян. К мемориалу «Цицернакаберд» придет только официальное руководство страны, - сообщает «Радио Азатутюн».
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 431, выздоровели 114
За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев коронавируса. Число лабораторно подтверждённых случаев выросло до 431. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Число выздоровевших выросло до 114. Пять пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались. В карантине находятся 5126 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 578.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 22 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, передвижение легковых автомобилей ограничено до 27 апреля.
Михаил Саакашвили сегодня встретится с членами фракции «Слуга народа»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который может стать вице-премьером украинского правительства по реформам, сегодня встретится с фракцией «Слуга народа» - правящей партии Украины. Сегодня же в Верховной раде может пройти голосование по кандидатуре Саакашвили.
Накануне политик дал интервью изданию «Новое время». Он заявил, что намерен сделать акцент на укреплении малого и среднего бизнеса, а также сконцентрируется на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).
Саакашвили высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад. «Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать», — заявил Саакашвили.
Ранее Саакашвили пообещал не устраивать шоу в правительстве Украины, поскольку «вышел из этого возраста».
Правительство Чехии решило снять общенациональный карантин
Правительство Чехии в четверг приняло решение отменить общенациональный карантин, который был введён в середине марта в связи с эпидемией коронавируса.
Жители страны с 24 апреля вновь смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу (при условии двухнедельного карантина после возвращения). Разрешено собираться группами по 10 человек.
Чехия - одна из первых европейских стран, которые ввели жёсткий карантин, и одной из первых его снимает.
Правительство Чехии также пересмотрело одобренный ранее график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.
Уже в понедельник 27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее ожидалось, что это произойдёт только в конце мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Вузы вновь откроются для студентов.
11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи. Наконец, 25 мая будут открыты кафе и рестораны и снято большинство остальных ограничений. Пока неясно, когда границы страны откроются на въезд для иностранцев.
Суд в Праге в четверг отменил ряд карантинных мер, признав, что они были введены с нарушением закона. Решение вступит в силу 27 апреля – к этому времени правительство, очевидно, оформит их иначе. Часть из них, впрочем, в любом случае фактически перестанет действовать в связи с последним решением властей.
В последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии снижается, соответственно по мере роста числа выздоровевших снижается и число больных. Сейчас их менее 5 тысяч. За всё время в стране было инфицировано более 7 тысяч человек, более 2 тысяч выздоровели, 210 умерли. По официальным данным 23 апреля в Чехии зафиксировано только 6 новых случаев COVID-19.
- Карантинные меры ослабляются и в соседних с Чехией странах. В Австрии и Германии на этой неделе вновь открылись магазины. Торговые центры и предприятия сферы услуг откроются там в начале мая. В этих странах число больных также снижается - выздоравливающих больше, чем новых случаев инфицирования.
- Эпидемия, по всей вероятности, преодолела пик также в Испании, Италии и Франции. В этих странах, больше других в Европе пострадавших от коронавируса, карантин начнут снимать в начале мая.
- Лидеры стран ЕС в режиме видеоконференции в четверг обсуждают возможные меры по поддержке экономики, которой эпидемия и карантинные меры нанесли большой урон.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 425
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 425. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находится 5126 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 578 лиц. По этой же информации, 111 из 425 инфицированных уже выздоровели, пять пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая инфицирования, один пациент уже покинул медучреждение.
Все 20 тестов на коронавирус показали в Южной Осетии отрицательный результат
Все 20 тестов на коронавирус, сделанные сегодня, 23 апреля, в лаборатории Югоосетпотребнодзора, показали отрицательный результат, случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике не зарегистрировано, сообщает информагентство «Рес».
«Сегодня в нашей лаборатории провели тесты у 20 человек, 18 из них, это из первой группы граждан республики, прибывших из РФ 14 апреля. Результаты тестов все отрицательные», - отметила зампредседателя Комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. В санитарном ведомстве отметили, что за время объявления карантина проведено 154 теста, все они отрицательные.
В стационарных медучреждениях самопровозглашенной республики под наблюдением врачей по данным на 23 апреля находится 47 человек (днем ранее 36 человек), на самоизоляции - 10. Кроме того, три человека из числа 18 водителей, которые на большегрузных машинах доставляют в республику товар, находятся на карантине в гостинице «Алан».
- Югоосетинское правительство продлило срок ограничительных мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции до 26 апреля включительно. Общеобразовательные учреждения будут закрыты до 30 апреля. Ранее правительство приняло постановление об ограничении пересечения де-факто границы с Россией до 1 мая, с конца февраля закрыты все пункты пропуска с Грузией. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме.
Повторное нарушение режима ЧП и карантина в Грузии будет караться тюремным сроком
За нарушение правил карантина при чрезвычайном положении физическое лицо будет наказано штрафом в размере 3 000 лари, юридическое лицо - 15 000 лари. Парламент в третьем слушании внес новые нормы в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений, «ИнтерпрессНьюс».
Как поясняет лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, изменения стали необходимы, поскольку не было предусмотрено, какая ответственность возлагается на лицо за нарушение правил карантина.
«Согласно статье 359 прима, лицо, приговоренное к административному наказанию, будет наказываться лишением свободы сроком до 6 лет за нарушение чрезвычайного режима и карантина. Если после объявления чрезвычайного положения лицо нарушит правила, установленные декретом президента и другими нормативными актами, в первый раз оно будет оштрафовано на 3000 лари, а в случае юридического лица - на 15 000 лари. Об этом обществу уже известно. В случае повторного нарушения, конкретное лицо будет наказываться лишением свободы сроком до 6 лет», - заявил Мамука Мдинарадзе.
Правительство Ливии обвинило наёмников из России в применении химического оружия
Признанное мировым сообществом правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило российских наемников из «частной военной компании Вагнера» в применении химического оружия в столице страны Триполи, сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed. По словам министра внутренних дел ПНС Фатхи Башага, российские наемники, воюющие на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, используют нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.
По утверждению министра, несколько бойцов проправительственных сил были застрелены снайперами после того, как были парализованы нервно-паралитическим газом. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из «группы Вагнера», утверждает Башага. В статье Al-Araby Al-Jadeed не уточняется, когда произошел упомянутый чиновником инцидент.
Накануне египетский журналист Амру Салахуддин в твиттере написал, что несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло и они не могли дышать после бомбардировки Салах ад-Дина авиацией Хафтара. Ранее сообщалось, что часть пилотов, воюющих как на стороне генерала, так и правительственных сил, могут быть наемниками из других стран. Были ли у министра какие-то иные источники, кроме этого сообщения, – неясно.
Al-Araby Al-Jadeed обращает внимание на твит, предположительно, ливийского врача, отмечающего, что сообщения об атаке указывают на использование зажигательных боеприпасов с белым фосфором. Конвенция о конкретных видах обычного оружия запрещает использовать такие снаряды вблизи населенных областей, однако Ливия в ней не участвует.
Откуда в Ливии российские наёмники
В Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Халифы Хафтара. Хафтар учился в Москве, он имеет американское гражданство. Он был одним из главных приближенных бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи, но затем оказался в оппозиции к нему.
Его армию, по многочисленным свидетельствам, поддерживают российские наемники из так называемой частной военной компании Вагнера. О присутствии в Ливии наёмников говорят как власти в Триполи, так и поддерживающий их президент Турции Реджеп Эрдоган.
Кроме того, он пользуется вооружением советского производства, часть из которого, например самолёты Су-27, невозможно было купить без одобрения России, отмечал бюллетень Intelligence online. Хафтар пользуется также поддержкой Египта и ряда других стран.
Войска Хафтара в апреле 2019 года начали наступление на Триполи, однако его войскам уже год не удаётся взять город.
Власти России официально отрицают существование «ЧВК Вагнера».
Тегеран ответил на призыв Трампа уничтожать иранские корабли
Тегеран будет уничтожать американские военные корабли в случае угрозы безопасности Ирану. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.
Накануне, 22 апреля, с призывом атаковать иранские корабли, мешающие проходу военных США в Персидском заливе, призвал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об инцидентах с приближением иранских катеров к американским кораблям стало известно 15 апреля.
После заявления Трампа МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране. Ему передали ноту протеста для Белого дома. Иранские власти призвали Вашингтон к соблюдению морской безопасности и свободы судоходства.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились ещё сильнее в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани. Иран в ответ со своей территории обстрелял американские базы в Ираке. Пострадали десятки военнослужащих США.
За сутки в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 23 апреля.
По информации оперштаба, пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 22 человека. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
В Азербайджане 1548 подтверждённых случаев коронавируса, в Армении – 1523
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, еще 41 человек полностью излечился и выписан домой, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодняшний день в стране выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 50, в общем составив 1523. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 26 и составляет 659. Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении, составляет 840. С начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалист 24 пациента с диагнозом COVID-19.
Facebook укажет местоположение страниц с записями про выборы в США
Пользователи соцсети Facebook смогут увидеть местоположение страниц для сообщений о президентских выборах в США. Об этом говорится в сообщении корпорации. В соцсети считают, что в результате читатели получат больше информации и смогут сделать вывод о достоверности сообщений.
Сначала новая функция будет запущена в США. Применять её будут в первую очередь к зарубежным страницам с большим количеством американских подписчиков. Другие детали не сообщаются.
В середине сентября 2017 года Facebook направил специальному прокурору США данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российским Агентством интернет-исследований (так называемой "фабрикой троллей") и вмешательством России в американские выборы.
В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что рекламу могли увидеть в США около 10 миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.
В марте 2020 Facebook и Twitter удалили примерно по 300 учётных записей, через которые Россия якобы пыталась влиять на американских пользователей и сеять раздор в обществе.
Россия любое вмешательство в дела иностранных государств, в том числе через соцсети, отвергает.
Руководителей АГТРК и Рицинского парка освободили от должностей
Действующий премьер самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сегодня освободил от занимаемых должностей директора «Абхазской государственной телерадиокомпании» Роланда Бганба и директора Рицинского реликтового национального парка Риту Лолуа.
Решение принято «согласно поданным заявлениям», - указано на сайте абхазского Кабмина.
Накануне от должностей были освобождены главы Очамчирского, Гудаутского районов и Нового Афона.
- Сегодня в Сухуми состоялась инаугурация Аслана Бжания - нового президента самопровозглашенной республики. Ранее он заявил, что должность премьера займёт Александр Анкваб.
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