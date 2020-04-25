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Ввиду высокого эпидемиологического риска, закрыты два села Болнисского района
Ввиду высокого эпидемиологического риска, закрыты два села Болнисского муниципалитета – Хатисопели и Мушевани. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Болнисском муниципалитете. Как отмечается в информации, в Болнисском муниципалитете выявлено 80 случаев коронавируса, из них 19 – новые. От COVID-19 вылечились 4 жителя муниципалитета, 2 - скончались.
«По рекомендации Болнисского центра общественного здравоохранения, ввиду высокого эпидемиологического риска, зоной строгого карантина объявлены села Хатисопели и Мушевани. Мэрия Болнисского муниципалитета приняла решения закрыть села в целях превенции масштабного распространения коронавируса в муниципалитете.
На границе сел Хатисопели и Мушевани устроены блокпосты, контролируемые полицией. Транспортировка в зону карантина продуктов и медикаментов будет осуществляться бесперебойно. Напомним, зоной строгого карантина в Болнисском муниципалитете ранее были объявлены город Болниси, села: Рачисубани, Квемо Болниси, Саванети, Баличи и поселок Казрети», - говорится в информации.
Другие новости дня
Reuters: Китай направил в Северную Корею медиков для консультаций Ким Чен Ына
Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, это может быть связано с возможными консультациями для лидера КНДР Ким Чен Ына.
Визит китайских врачей происходит на фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера, пишет агентство. В середине апреля южнокорейская пресса сообщила, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Однако официального подтверждения этой информации не последовало.
Собеседники Reuters в Южной Корее сообщают, что северокорейский лидер жив и в скором времени может появиться на публике. Источник, близкий к разведке США, уточнил, что у Ким Чен Ына, действительно были проблемы со здоровьем. Однако оснований утверждать, что лидер КНДР серьезно болен, нет.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистами, что Вашингтон пока не располагает данными о здоровье Ким Чен Ына, но внимательно следит за ситуацией.
Последний раз северокорейские СМИ сообщали о местонахождении главы КНДР 11 апреля. Однако неизвестно, присутствовал ли он на торжественном мероприятии, посвященном дню рождения своего деда Ким Ир Сена, 15 апреля.
Как отмечает Reuters возможные проблемы со здоровьем у Ким Чен Ына могут быть связаны с курением, излишним весом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 348
По состоянию на утро 25 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло за сутки до 348 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
«Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 43 и достигло 348», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что 247 человек находятся на амбулаторном лечении. 53 человека проходят лечение в медучреждениях республики, 46 человек выздоровели, 2 человека скончались.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1203 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) - 2257 человек.
За два дня из Марнеули на продажу вывезли до 250 тонн овощей
За два дня из Марнеульского района, объявленного зоной строгого карантина, вывезли примерно 250 тонн овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии.
Сельское хозяйство – основной источник доходов Марнеульского района, где проживают около 110 тысяч человек. Из-за угрозы распространения коронавируса с 23 марта муниципалитет был объявлен красной зоной, сообщает агентство «Новости-Грузия». Фермеры, которые обычно сдают свою продукцию на оптовых рынках Грузии, теперь не могут покидать пределы района. В Минсельхозе заявляют, что в настоящее время реализацию продукции из Марнеули осуществляют несколько компаний.
«За два последних дня на реализацию из Марнеули вывезли примерно 250 тонн овощей. Процесс сдачи продукции контролируют правоохранители и соответствующие службы муниципалитета», - говорится в сообщении ведомства. Министерство отмечает, что во время рабочего процесса соблюдается социальная дистанция, а все участники носят защитные маски. Машины, в которые грузят овощи, передвигаются по селам муниципалитета в сопровождении полиции.
Губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили считает, что хаотичная ситуация, возникшая при реализации продуктов в Марнеули в начале недели, «радикально изменилась». По его словам, очереди стали упорядоченными, и теперь риска распространения заболевания в процессе не существует.
Рехвиашвили также сообщил, что накануне, 24 апреля, состоялась встреча с участием местных властей и представителей Минсельхоза, где обсуждались проблемы реализации продукции из Марнеули. Стороны решили начать переговоры с еще несколькими дистрибьюторскими компаниями, которые смогут вывозить овощи из района в другие регионы.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 81
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 81, в общем составив 1677. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 803.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 846, а из проведенных тестов на коронавирус 17342 дали отрицательный результат, сообщает Радио Азатутюн.
177 граждан Грузии вернулись на родину спецрейсом из Барселоны
177 граждан Грузии вернулись из Барселоны. Спецрейс был выполнен в международный аэропорт Батуми. Как сообщили Общественному вещателю в Министерстве экономики, по прибытии пассажиры рейса прошли в аэропорту медицинский осмотр, после чего были перевезены в карантинные зоны, расположенные в Аджарии. В частности, это гостиницы «Оазис», «Колизей» и «Велмонд».
Граждане, возвращающиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин, в течение которого они находятся под постоянным медицинским наблюдением. На всей территории Грузии карантинные зоны организованы в 84 гостиницах. В настоящее время на карантине находятся около пяти тысяч граждан, треть из них размещены в карантинных зонах Аджарии.
- В Грузии на сегодняшний день, 25 апреля, подтверждено 456 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 25 новых фактов заболевания. Самый большой суточный прирост был зафиксирован 17 апреля – тогда за 24 часа стало известно о 34 новых случаях коронавирусной инфекции.
- Число выздоровевших пациентов составляет 132. Пятеро человек с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4949 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 555.
- Эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие две недели. Исходя из этого, режим чрезвычайного положения на всей территории страны продлен еще на месяц – до 22 мая.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 456
В Грузии до 456 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge.
За последние сутки в стране выявлено 25 новых фактов заболевания – 13 вечером 24 апреля и 12 сегодня утром. Самый большой суточный прирост был зафиксирован 17 апреля – тогда за 24 часа стало известно о 34 новых случаях коронавирусной инфекции.
Число выздоровевших пациентов составляет 132. Пятеро человек с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4949 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 555.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 23 апреля в стране было проведено около 10 тысяч тестов на COVID-19. Эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие две недели. Исходя из этого, режим чрезвычайного положения на всей территории страны продлен еще на месяц – до 22 мая.
Суд в Ставрополе ужесточил приговоры ингушским активистам
Суд в Ставрополе ужесточил приговоры нескольким ингушским активистам, осужденным по обвинению в применении насилия к росгвардейцам во время протестных выступлений весной прошлого года. Об этом сообщил правозащитный центр «Мемориал».
В марте 2019 года участники митинга в Магасе протестовали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и против законодательных нововведений, по которым становилось возможным без референдума решать вопрос о границе. Митингующие требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.
В ходе стычек были задержаны десятки человек. Вскоре девять из них были приговорены к лишению свободы на сроки от полутора лет до 1 года и 10 месяцев. На заседании 23 апреля суд не стал изменять сроки, но изменил место отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима. В обвинение добавлен мотив политической вражды к действовавшему на момент протестов главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.
По данным «Мемориала», приговор ужесточен восьмерым: Аслану Аушеву, Адаму Бадиеву, Зелимхану Бапхоеву, Ахмеду Нальгиеву, Гелани Хамхоеву и Забейру Хамхоеву, Багаудину Мякиеву и Руслану Дзейтову.
Изменения в поведении судей по ингушскому делу диктуются привходящими факторами, считает член Совета Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов: «Один из них - это произошедший 20 апреля во Владикавказе массовый несанкционированный митинг. Главным требованием собравшихся было предоставление социальных гарантий людям, потерявшим доходы в результате карантинных мероприятий. Очевидно, власти опасаются, что это только "первый звоночек" и можно ожидать нарастания социальных протестов. Именно поэтому от судей требуют более суровых приговоров в отношении сроков лишения свободы и места отбывания наказания», - считает Олег Орлов.
В Грузии выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции
В Грузии до 444 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge.
За последние сутки в стране выявлено 19 новых фактов заболевания – шесть сегодня утром и 13 вечером. Число выздоровевших пациентов за сегодняшний день увеличилось до 132. В настоящее время активными остаются до 310 случаев.
Пятеро пациентов с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении. В карантине находятся 5 888 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 571.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие две недели. Исходя из этого, режим чрезвычайного положения на всей территории страны продлен еще на месяц – до 22 мая.
Великобритания начала испытания вакцины от COVID-19
В Великобритании группа Оксфордского университета начала клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. В них примут участие более тысячи человек из разных городов страны. Двум из них уже сделали инъекции.
В одном из шприцев была вакцина. В другом – вакцина от менингита. Главная цель ученых - собрать информацию о безопасности препарата и обеспечить иммунитет от COVID-19.
Вакцина создана на основе вируса шимпанзе с добавлением части генетического кода коронавируса нового типа. Исследователи считают, что результаты тестов станут известны в течение полугода.
Поиском вакцины от COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. На днях о начале тестирования на добровольцах заявила Германия.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 вакцин. О первых испытаниях препаратов на людях заявляли США и Китай. В России клинические испытания планируется начать 1 июня.
По мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.
Распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в Китае. Согласно официальной статистике, число заболевших COVID-19 в мире приближается к трем миллионам. Умерли с начала пандемии более 190 тысяч пациентов.
«Талибан» отказался соблюдать режим прекращения огня
Движение «Талибан» объявило об отказе соблюдать режим прекращения огня в период Рамадана, отвергнув предложения правительства Афганистана. Представители талибов заявили, что в связи с разногласиями о ходе мирного процесса, было бы нерациональным соблюдать перемирие.
Предложение талибам от имени правительства сделал накануне, 23 апреля, президент Афганистана Ашраф Гани. Несмотря на то, что глава государства сослался на чрезвычайные обстоятельства, связанные с эпидемией коронавируса в Афганистане, представитель «Талибана» заявил что боевые действия не прекратятся, потребовав от правительства начать обмен заключенными, находящимися в тюрьмах с обеих сторон.
Союз НАТО подверг движение «Талибан» критике, заявив, что нынешний уровень насилия со стороны талибов - неприемлем. В Брюсселе призвали афганских оппозиционеров участвовать в мирных переговорах и содействовать обмену заключенными.
Абхазский оперативный штаб: состояние пациента 1925 года рождения остается тяжелым
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 24 апреля.
По информации оперштаба, пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным. Первый пациент все еще находится под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Югоосетпотребнадзор: Все тесты на коронавирус показали отрицательный результат
Югоосетпотребнадзор провел на сегодняшний день 154 теста на выявление коронавирусной инфекции, и все они отрицательные, отметила на сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия глава санитарного ведомства Марина Кочиева.
«То, что у нас нет инфекции - это результат нашей совместной работы со всеми заинтересованными ведомствами. В мире за сутки с каждым днем снижается прирост инфекции, но увеличивается прирост смертности. И мы должны продолжать предпринимать меры по предотвращению завоза инфекции в республику. Вместе тем, мы должны быть готовы к тому, что он когда-то придет к нам, но пусть это будет тогда, когда он потеряет силу и у нас будет коллективная готовность к этому», - сказала Кочиева.
Она также сообщила, что с понедельника все водители транспортных средств, заезжающие в республику по спискам Минэкономразвития, будут помещаться на карантин в гостинице «Алан», передает информагентство «Рес».
Абхазский премьер-министр Александр Анкваб провел первое совещание
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел первое совещание с исполняющими обязанности членов правительства и руководителей центральных органов власти. Глава правительства начал встречу с рабочих вопросов.
Первым с отчетом выступил и.о. главы налогового ведомства Даур Курмазия, который рассказал, что в первом квартале года данные фактических налоговых поступлений существенно ниже уровня плановых показателей. Он подчеркнул, что текущее положение дел вытекает из реализованного комплекса мер по защите населения от коронавирусной инфекции и введенного ранее режима чрезвычайной ситуации.
Премьер-министр поручил провести анализ полученных отчетностей и составить соответствующий прогноз. По предварительным данным, отклонение по налоговым поступлениям от показателей за подобный период 2018 года составит порядка 80 миллионов рублей.
И.о. министра финансов Джансух Нанба добавил, что по ситуации на 24 апреля фактические поступления в консолидированный бюджет отличны от запланированных цифр на 42%. По мнению Нанба, в течение финансового года процент «выпадения» будет возрастать.
Речь также шла о реализуемых мерах в борьбе с опасным вирусом COVID-2019: о результатах работы оперативных штабов в районах, степени готовности медучреждений, обеспеченности необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты, доступности лабораторий и тестов.
Говоря о криминогенной обстановке в республике, и.о. министра внутренних дел Рауль Смыр сообщил главе правительства об уменьшении статистических показателей таких преступлений, как кража и разбой. Однако увеличилось количество суицидов. Глава правительства поручил повысить степень реагирования на подобные случаи.
Александр Анкваб заслушал прочие отчеты в областях, курируемых и.о. министров, и предварительно сообщил о том, что в планы правительства может войти секвестирование бюджета.
Давид Арахамия о Грузии: «Это же не США, которые говорят: у вас будут дипломатические проблемы..»
Заявления грузинских властей по поводу возможного назначения Михаила Саакашвили вице-премьером – вмешательство в суверенные дела Украины, - считает глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Если у нас будут дипломатические проблемы, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят - у вас будут дипломатические проблемы. Это Грузия… Надо об этом не забывать», – заявил Арахамия.
При этом он подчеркнул, что сам является грузином и «прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти».
«Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в этом мире не может нам рассказывать, кого нам можно назначать на должность вице-премьера, а кого не нужно», – заявил Арахамия.
Политик также напомнил, что много украинских туристов посещают Грузию. «Точно Грузии не выгодно потерять туристический поток только потому, что кто-то кого-то где-то назначил», – отметил Арахамия.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
Пашинян: признание геноцида армян вопрос не только национальной, но и глобальной повестки дня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян по случаю 105-й годовщины Геноцида армян сегодня посетили мемориал «Цицернакаберд» в Ереване.
Премьер-министр Пашинян с холма Цицернакаберда выступил с посланием, в котором, в частности, поблагодарил граждан Армении за проявленное понимание в связи с решением правительства в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа не проводить массовых мероприятий по случаю годовщины Геноцида армян.
В своем послании, текст которого опубликовала пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян, в частности, заявил:
«Сегодня, 24 апреля 2020 года, 105-я годовщина Геноцида армян. Многолетняя антиармянская политика Османской Турции достигла своего апогея в 1915 году, во время правления младотурок.
В результате длившегося несколько лет и осуществленного решением государства геноцида Западная Армения была полностью очищена от армян։ 1,5 миллиона наших соотечественников были убиты, сотни тысяч армян стали беженцами, лишившись права жить на своей исторической родине.
В результате Геноцида армянский народ не только понес огромные человеческие потери, но и лишился родины и подвергся культурному геноциду. Невозвратима потеря духовного и религиозного наследия нашего народа, огромен нанесенный материальный ущерб. Геноцид армян, осуществленный властями Османской империи, был преступлением не только против идентичности нашего народа, но и против всей человеческой цивилизации.
А 24 апреля 1915 года стало самым сильным символом всего этого процесса, потому что в тот день сотни представителей армянской интеллигенции, религиозных и политических деятелей были арестованы, отправлены в ссылку, убиты или пропали без вести по приказу правительства младотурок.
В течение уже 55 лет 24 апреля мы чтим память жертв Геноцида армян. Первый раз это произошло в 1965 году, когда тысячи армян получили возможность провести в Ереване массовое мероприятие в этот день. И это было связано не только с «эпохой оттепели» в Советском Союзе, но и с тем, что в 1946-49 годах около ста тысяч армян, в основном потомков жертв Геноцида армян, репатриировались в Армению, стали полноправной частью Советской Армении, разжигая томящую боль, память, тоску.
Власти Советской Армении решили объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян и построить в Цицернакаберде мемориал жертвам Геноцида. И этот величественный памятник стал одним из самых ярких символов вечности нашего народа.
В то же время в колониях армянской диаспоры началось движение за признание Геноцида армян. Движение, которым десятилетиями самоотверженно руководят политические и общественные структуры диаспоры, и благодаря последовательным и неутомимым шагам это движение добилось успеха во многих странах.
Геноцид армян официально признан 30 странами мира, и мы благодарны всем государствам, международным организациям, религиозным и светским лидерам, которые выражают свою солидарность с армянским народом, признают и осуждают Геноцид армян.
Дорогие соотечественники,
Сегодня представители нашего народа во всех уголках мира чтят память невинных жертв Геноцида армян. Почему наши чувства не исчезают спустя столетие, а в наших сердцах еще ярко горит пламя памяти?
Ответ прост. Прошло более века, однако последствия геноцида не устранены. До сегодняшнего дня Турция не выразила сожалений, не извинилась за содеянное. Именно по этой причине мы сегодня заявляем: помним и требуем.
В то же время мы считаем признание Геноцида армян не только вопросом нашей национальной, но и глобальной повестки дня, поскольку 24 апреля является не только днем памяти наших невинных жертв, но и еще одним днем для озвучивания ответственности государств по борьбе с преступлением против человечества - геноцида и геноцидальных действий, призыва к трезвости и к борьбе с негационизмом, к защите человечества от геноцида и других серьезных преступлений против человечества.
И все же 24 апреля - это, прежде всего, самый обязывающий повод подумать о прошлом и будущем нашей нации, нашего народа, самый подходящий момент для самопознания, признания наших сил и наших ожиданий.
Так какими же должны быть наши выводы в связи с 24 апреля?
Первый вывод: в 1915 году правительство младотурок приговорило армянский народ к смерти, все силы были брошены на исполнение этого приговора, этот приговор был осуществлен в отношении полутора миллионов армян, но осуществить его в отношении всего армянского народа не удалось.
Полтора миллиона наших святых мучеников укрепили нашу желание жить, созидать, становиться сильнее, помнить и требовать, и армянский народ одержал победу над смертью.
Второй и не менее важный вывод заключается в следующем: вставшие перед нашим народом в начале прошлого века вызовы сегодня все еще существуют. И единственный способ и механизм не просто спастись от этих вызовов, но и достойно противостоять им - это сильная государственность, сильное государство, такая Армения, которая готова противостоять всем угрозам безопасности.
Да, мы не должны жалеть сил для установления длительного и прочного мира в регионе, урегулирования всех разногласий и конфликтов на основе взаимного уважения, путем переговоров и мирными средствами. И реальную возможность для достижения такого результата может создать только обороноспособное, достойное и суверенное государство.
Да, мы не должны жалеть сил, чтобы углубить наши отношения с нашими союзниками, сделать их более институциональными и надежными, а также увеличить число наших союзников в мире. И реальную возможность для достижения такого результата может создать только обороноспособное, достойное и суверенное государство.
А для того, чтобы иметь обороноспособное, достойное и суверенное государство, нам нужно иметь отвечающую всем современным критериям систему образования, динамично развивающуюся высокотехнологичную экономику, состоявшийся военно-промышленный комплекс, мощную армию и спецслужбы, а такого результата можно достичь только путем консолидации общеармянского потенциала, консолидации общеармянского потенциала вокруг государственности Армении, такой консолидации, которая станет стимулом и гарантом научного, дипломатического, экономического прогресса нашей государственности.
Для решения этой практической задачи мы должны быть в состоянии сформулировать нашу национальную концепцию, нашу национальную идеологию, наше видение, которое сформирует общенациональную солидарность вокруг наших национальных ценностей, национальных целей и национальной стратегии, которая будет защищать, сохранять, развивать нашу идентичность, создавать гарантии для того, чтобы быть более жизнеспособными и конкурентоспособными в условиях современного мира и, тем более, завтрашнего мира.
В ближайшее время я представлю на всеармянское обсуждение проект такой концепции и стратегии.
Дорогие соотечественники,
Мы отмечаем 24 апреля этого года в исключительных условиях. Эпидемия коронавируса нового типа поставила нас всех в невообразимое положение, когда проходящее в течение 55 лет шествие по случаю 24 апреля с участием сотен тысяч граждан, не должно состояться, поскольку это является обязательным и неизбежным предусловием для того, чтобы не ухудшить текущую напряженную эпидемиологическую ситуацию.
Прежде всего, я хочу поблагодарить всех наших соотечественников за то, что с пониманием относятся к этому решению правительства. Следует отметить, что в аналогичной ситуации находятся и наши соотечественники из диаспоры, которые тоже из-за эпидемии коронавируса не проведут многотысячные шествия в разных странах мира, многолюдные памятные мероприятия.
Однако в этой кризисной ситуации мы попытались найти возможность провести еще более масштабное событие 24 апреля, и в этом году миллионы людей со всего мира смогут принять участие в шествии 24 апреля, потому что в этом году шествие пройдет в виртуальном пространстве.
Для участия в шествии, вы должны продолжать оставаться дома, и с этого момента отправлять свое имя на короткий номер 1915, если вы находитесь в Армении, и на номер +374 33 19 15 00, если вы находитесь за границей, что будет означать, что ваши имена с этого вечера до рассвета будут отображаться на колоннах Мемориала Цицернакаберда.
Виртуальное шествие начнется в 22:00 вечера, продлится до рассвета, и тысячи ваших иностранных друзей и знакомых получат возможность принять в нем участие».
Затем премьер-министр Никол Пашинян возложил венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян, вместе с супругой Анной Акопян возложил цветы к Вечному огню.
Бжания: геноцид армян – одна из самых чудовищных трагедий 20-го века
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сделал заявление к дню памяти жертв геноцида армян.
«Около полутора миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций. Десятки тысяч армян, вынужденных покинуть родные дома в Османской империи, нашли спасение в Абхазии. Наш народ приютил и помог выжить попавшим в беду людям. Представители армянской диаспоры с благодарностью служат Абхазии, ставшей для них второй родиной.Сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния.Желаю всем мира, добра и межнационального согласия», - говорится в комментарии.
105-ю годовщину Геноцида армян в Османской Турции отмечают в Армении в условиях коронавирусной пандемии. Накануне не состоялось традиционное ежегодное факельное шествие к мемориалу «Цицернакаберд» в Ереване. Вместо этого в память о жертвах Геноцида в Ереване и по всей Армении в 21:00 было отключено уличное освещение, а люди, которые остаются на самоизоляции дома, гасили свет в своих домах, зажигали свечи, включали фонари своих мобильных телефонов и светили ими в окна. В церквях звонили колокола в память о жертвах Геноцида, которых в 2015 году Армянская Апостольская церковь причислила к лику святых.
Опубликован новый отчёт о "фейковых новостях" про коронавирус в ЕС
Группа по противодействию дезинформации при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза представила новый отчёт о распространении в странах Европы дезинформации о коронавирусной инфекции. Как следует из отчёта, в странах ЕС и их соседях продолжаются скоординированные кампании по распространению "фейковых новостей" и дезинформации, в которых нередко участвуют прокремлёвские медиа или блогеры.
"Официальные или поддерживаемые государством источники из разных стран, в том числе России и в меньшей степени Китая, продолжают продвигать конспирологические нарративы и распространять дезинформацию как для аудитории ЕС, так и в соседних странах" - говорится в отчёте.
Речь идёт прежде всего о "теории заговора" в связи с эпидемией, утверждениях о том, что коронавирус не опасен здоровья или, наоборот, был искусственно создан и распространён в каких-то целях, о не основывающихся на научных данных "советах" по борьбе с коронавирусом, о якобы влиянии вышек 5G на распространение вируса и так далее. Распространяются и материалы политического характера, в частности с критикой ЕС и высокими оценками действий России и Китая.
Власти ЕС в марте уже заявляли об исходящей из России кампании дезинформации в связи с эпидемией.
О случаях дезинформации в связи с коронавирусом заявляли также спецслужбы США. Недавно американские разведывательные органы пришли к выводу, что китайские агенты способствовали распространению ложной информации о действиях администрации Трампа по борьбе с эпидемией - сообщает в пятницу "Голос Америки".
Аслан Бжания назначил главой администрации Алхаса Квициниа
Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил главой президентской администрации Алхаса Квициниа. Указ опубликован на официальном сайте.
Квициниа – председатель политической партии «Амцахара», кандидат в президенты на выборах 2019 года.
Сегодня же Аслан Бжания назначил главой абхазского правительства экс-президента Александра Анкваба. Анкваб был абхазским лидером в 2011-2014 годах, уйдя в отставку фоне на политического кризиса.
В «Слуге народа» сообщили, что поддержка кандидатуры Саакашвили снизилась
Поддержка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины после встречи с фракцией «Слуга народа» снизилась. Об этом заявил депутат от этой фракции Никита Потураев.
«Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были «за», поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета», - сказал Потураев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что после презентации своей программы перед его однопартийцами Саакашвили встретится и с представителями других депутатских фракций и групп, а голосование за его кандидатуру возможно на следующей неделе.
В свою очередь депутат из фракции «Слуга народа» Елена Мошенец сказала, что вопрос голосования за назначение Саакашвили вице-премьером зависит от результатов консультаций с другими парламентскими фракциями, поскольку у «Слуги народа» пока нет однозначной позиции по этому вопросу. «Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия», - сказала она.
Отвечая на вопрос, пришли ли к единому решению, депутат сказала: «Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, поскольку у многих был некий опыт сотрудничества с ним».
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
Гахария: посла Грузии могут отозвать из Киева в случае назначения Саакашвили вице-премьером
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
«Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций», - заявил журналистам Гахария.
Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность лицо, осуждённое в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.
«Украинская правда» при этом сообщила, что экс-президенту Грузии пока не удалось убедить большинство фракции «Слуга народа» проголосовать за назначение его вице-премьером.
«Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, - стали против. Мы же здесь не дети - Миша хочет премьерство», - заявил источник издания.
«Украинская правда» сообщает, что если Саакашвили удастся убедить другие фракции и сомневающихся депутатов, голосование по его кандидатуре может состояться на следующей неделе.
- Михаил Саакашвили, который может стать вице-премьером украинского правительства по реформам, сегодня встретился с фракцией «Слуга народа».
В Грузии с 27 апреля начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения будут поэтапно сняты, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Он сообщил, что правительство будет принимать решения с интервалом в 2 недели – с учётом эпидемиологической ситуации.
На первом этапе – с понедельника, 27 апреля в стране снимут запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси); начнут работу аграрные рынки открытого типа; в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.
При этом Гахария отметил, что всем гражданам придётся учитывать действующие рекомендации – по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок.
Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести – в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
- В Грузии 431 лабораторно подтверждённый случай коронавируса. Число выздоровевших выросло до 114. Пять пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались.
Эксперты: при цене нефти в $15 средств ФНБ хватит только на 2 года
В случае, если стоимость барреля российской нефти Urals будет составлять 15 долларов, ликвидных резервов Фонда национального благосостояния для поддержания российской экономики может хватить только на 2 года. Такую оценку дали экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошка - сообщает РБК. Издание ознакомилось с текстом прогноза.
Эксперты оценивают объём средств ФНБ в 120 миллиардов долларов, по текущему курсу ликвидная часть фонда - около 9 триллионов рублей. Объём ФНБ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов после покупки государством контрольного пакета Сбербанка у Банка России.
В случае, если цена российской нефти будет на уровне 30 долларов за баррель, средств ФНБ должно хватить на 6 лет. Похожую оценку ранее давали и российские власти.
Резкое падение цен на нефть произошло из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, а также разногласий между Россией и Саудовской Аравией об объёме снижения добычи нефти. в данный момент баррель Urals стоит даже дешевле 15 долларов - порядка 11-12 долларов.
Как напоминает РБК, по оценкам министерства финансов России при средней цене нефти в $20 за баррель на компенсацию выпадающих доходов бюджета придётся потратить порядка 2 триллионов рублей из средств ФНБ за год.
200 лари в месяц – Гахария назвал объём выплат временно безработным
Правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать временно безработным гражданам по 200 лари (около 63 долларов США). Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Всего граждане, потерявшие работу в условиях пандемии коронавируса (наёмные рабочие), получат 1200 лари (377 долларов). Для этого из бюджета выделят 460 млн лари (около 145 млн долларов). Гахария заявил, что выплаты коснутся до 350 тысяч человек.
Кроме того, 300 лари (94 доллара США) единовременно выплатят самозанятым гражданам, потерявшим работу.
Субсидии будут предоставлены и тем компаниям, которые в условиях кризиса смогут сохранить рабочие места.
Премьер также сообщил, что правительство Грузии получило гарантию от международных доноров о получении финансовой помощи в 1.5 млрд долларов, столько же может получить от международных организаций частный сектор.
Аслан Бжания назначил главой правительства Александра Анкваба
Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил главой правительства Александра Анкваба.
Правительство Валерия Бганба на сегодняшнем заседании официально сложило с себя полномочия перед новым президентом, но будет исполнять обязанности до формирования нового Кабмина.
Александр Анкваб был абхазским лидером в 2011-2014 годах, уйдя в отставку фоне на политического кризиса.
- Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия 56,5% голосов избирателей. Его инаугурация состоялась в Сухуми накануне.
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