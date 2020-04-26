Леонид Кравчук: Саакашвили – гражданин Украины, и Украина сама определяет, кого куда назначать

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает «крайностями» заявление МИД Грузии отозвать своего посла в случае назначения бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве. Об этом он заявил в интервью 112.ua, передает УНИАН.

«Я думаю, что это крайности. При том, что Саакашвили – гражданин Украины. Он не является гражданином Грузии. И украинская власть может вносить любые предложения о его назначении», – заявил Кравчук.

Леонид Кравчук утверждает, что «нужно заявление, в котором аргументированно показано, почему Украина действует так, как позволяют ей ее суверенные правила». «Украина – суверенное государство, и она сама определяет, кого куда назначать, какую власть формировать, как формировать, руководствуясь законами и Конституцией», – убежден Кравчук.

Напомним, что 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.