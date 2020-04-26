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Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 69
Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 69, в общем составив 1 746. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 30 и сейчас составляет 833.
За прошедшие сутки никто из пациентов с диагнозом COVID-19 не скончался, сообщает Радио Азатутюн. В общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 885, а из проведенных тестов на коронавирус 17 931 дали отрицательный результат.
Другие новости дня
В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом
В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 26 апреля, в Первой Университетской клинике Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
По словам директора больницы Левана Ратиани, пациент находился в терминальном состоянии. У пожилого мужчины были хронические патологии. В его анамнезе - сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. «Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, и сегодня утром была зафиксирована биологическая смерть», - сказал Ратиани.
В Первой Университетской клинике на данный момент находятся 115 пациентов, из них 86 инфицированы коронавирусом. Семь человек с COVID-19 посещены в реанимационное отделение больницы. Состояние двоих из них критическое.
По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
Последний случай смерти от коронавируса в Грузии произошел 22 апреля. 68-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента был инфаркт миокарда, он поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще три пациентки в возрасте 81 года, 86 и 73 лет. Еще шесть граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей - четыре в Испании, один – в США, еще один - в Великобритании.
Абхазский оперштаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от Covid-19
Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась сегодня ранним утром, 26 апреля, от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщил Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции.
Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния, сообщает «Нужная газета».
Как рассказывает главный терапевт абхазского Минздрава Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось преклонным возрастом.
Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ. В 7:00 утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии. «Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», – сказала Анжела Арчелия.
Для возвращения граждан Грузии назначено три авиарейса Минск-Тбилиси
Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит три специальных рейса, чтобы доставить граждан Грузии из Минска Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии. Рейсы назначены на 3, 10 и 17 мая. Они выполняются в координации с правительством Грузии. В МИД пояснили, что власти приняли соответствующее решение, учитывая большой поток грузинских эмигрантов, использующих для возвращения на родину транзитный маршрут Минск-Ереван.
«Как известно, находящиеся за границей граждане Грузии систематически пользуются указанным транзитным маршрутом. В сотрудничестве с армянской стороной происходит их транспортировка из Армении на территорию Грузии», - сообщили в МИД.
В ближайшее время для возвращения граждан Грузии запланировано еще шесть рейсов авиакомпании Georgian Airways из европейских столиц: 27 апреля - Варшава-Тбилиси, 30 апреля - Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая - Афины-Тбилиси, 7 мая - Амстердам-Тбилиси, 9 мая - Берлин-Тбилиси.
По рекомендации межведомственного координационного совета, цена билетов на спецрейсы для возвращения граждан Грузии не должна превышать 199 евро, сообщает агентство «Новости-Грузия».
При содействии правительства Грузии специальными авиарейсами, сухопутными и морскими путями на родину в условиях пандемии вернулись уже 7 786 соотечественников. Каждый из них проходит обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медиков в специальных зонах.
Леонид Кравчук: Саакашвили – гражданин Украины, и Украина сама определяет, кого куда назначать
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает «крайностями» заявление МИД Грузии отозвать своего посла в случае назначения бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве. Об этом он заявил в интервью 112.ua, передает УНИАН.
«Я думаю, что это крайности. При том, что Саакашвили – гражданин Украины. Он не является гражданином Грузии. И украинская власть может вносить любые предложения о его назначении», – заявил Кравчук.
Леонид Кравчук утверждает, что «нужно заявление, в котором аргументированно показано, почему Украина действует так, как позволяют ей ее суверенные правила». «Украина – суверенное государство, и она сама определяет, кого куда назначать, какую власть формировать, как формировать, руководствуясь законами и Конституцией», – убежден Кравчук.
Напомним, что 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
Пандемия COVID-19: более 200 000 летальных исходов
Более 200 000 человек по всему миру стали жертвами пандемии коронавируса. В мире более 2 800 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 830 тысяч человек. Эти данные публикует американский университет Джонса Хопкинса.
Больше всего летальных исходов в США - 53 000 при общем числе заболевших - 930 тысяч.
Власти пяти государств к настоящему времени сообщили, что число умерших от новой болезни превысило 20 000. Кроме США, это Испания, Италия, Франция и Великобритания.
В Италии более 26 000 умерших, 195 000 заболевших.
В Испании почти 23 000 умерших, 224 000 заболевших.
Во Франции 22 600 умерших, 160 000 заболевших.
В Великобритании 20 380 умерших, 149 500 заболевших.
Среди крупнейших европейских стран по числу летальных исходов выделяется Германия: 5846 умерших, 156 000 заболевших. Канцлер Ангела Меркель неоднократно отмечала, что медицина Германии справилась с нагрузками и не допустила перегрузки системы здравоохранения. В последние дни в Германии объявлено о постепенном ослаблении ограничений для бизнеса. Одновременно, всем гражданам строго рекомендуется соблюдать правила социальной дистанцированности.
В России, по официальным данным, по состоянию на 25 апреля, жертвами эпидемии стал 681 человек; случаев заболевания за последние сутки 5966; всего выявлено инфицированных коронавирусом 74 588 человек. Эти данные публикуются на сайте СтопКоронавирус.РФ.
В Саудовской Аравии отменено наказание плетьми
В Саудовской Аравии постановлением Верховного суда отменено наказание плетьми. Агентство AFP сообщает, что Верховный суд отменил порку, решив соблюдать международные стандарты прав человека, которые исключают применение телесных наказаний. Теперь виновные в совершении преступлений, за которые наказывали плетью, будут приговариваться к тюремному заключению или штрафу. Саудовская пресса отмечает, что это нововведение может быть связано с реформами, проводимыми крон-принцем Мохаммедом бин Салманом.
В Саудовской Аравии продолжает применяться смертная казнь. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека.
Накануне, 24 апреля, агентство Reuters сообщило, что в больнице саудовской столицы Эр-Рияда умер заключенный известный правозащитник и гражданский активист Абдулла аль-Хамид.
По данным источников агентства, 69-летнего оппозиционера доставили в больницу из тюрьмы, где он находился с 2013 года. Аль-Хамид был одним из основателей «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав» (ALQST), которая вела мониторинг нарушений прав человека в королевстве.
Тенгиз Церцвадзе: Применение озонотерапии при коронавирусе было очень успешным
«По предварительным данным, применение озонотерапии при коронавирусе было очень успешным. У трех из четырех пациентов с COVID-19 исчез на 7-й и 9-й день. Если в последующем эта тенденция продолжится, то это потрясающе», - сообщил директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам после встречи в Первой университетской клинике ТГМУ.
По его словам, на встрече обсуждались подходы, используемые в клиниках для лечения коронавируса. По информации Церцвадзе, при озонотерапии в организм человека специальным методом вводится озон (О3).
«На встрече говорилось о некоторых новых подходах, которые используются отдельными клиниками в Грузии и которые могут быть перспективными. Например, я рассказал о нашем опыте использования препарата «Тоцилизумаб», который является очень важным препаратом, но может применяться только в единичных случаях, поскольку имеет серьезные ограничения.
Речь также шла об опыте Батуми, где при этом заболевании применялась озонотерапия и, по предварительным данным, она была очень успешной. Они применили озонотерапию к четырем пациентам, и у трех пациентов вирус исчез на 7-й и 9-й день. Если эта тенденция будет продолжаться в последующем, это потрясающе, потому что у наших пациентов вирус исчезал в лучшем случае, на 13-14 день, у некоторых – на 21-й, а у некоторых, возможно, только через 2 месяца.
Все знают, что такое озон. Эта терапия подразумевает введение озона в организм человека специальным методом. Речь шла также о плазмаферезе, который 10 апреля Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально был утвержден как одно из средств лечения COVID-19», - сказал Церцвадзе.
США предупредили китайские компании связи о возможном лишении лицензий
Деятельность трех компаний, контролируемых китайскими властями, может быть запрещена в США. С таким предупреждением выступила Федеральная комиссия США по коммуникациям. Речь идет о компаниях China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и их совместном предприятии ComNet.
Глава Федеральной комиссии по коммуникациям Аджит Пай выразил опасения относительно безопасности коммуникационных сетей США.
Как сообщает «Голос Америки», министерство юстиции США недавно призвало Федеральную комиссию по коммуникациям лишить China Telecom возможности оперировать на территории США. В прошлом году власти США отказалась выдать лицензию на деятельность в США еще одной государственной компании Китая – China Mobile.
За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 25 апреля.
По информации оперштаба, пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным. Первый пациент все еще находится под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 3 человека. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
В Минздраве Грузии исключили вероятность большого числа неустановленных случаев COVID-19
Статистика по числу проведенных тестов демонстрирует, что в Грузии число невыявленных случаев коронавируса либо минимально, либо таких фактов вовсе не существует. Об этом сегодня, 25 апреля, заявила заместитель главы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
По словам чиновницы, до сих пор в Грузии были протестированы более 10,1 тысячи человек, у 456 из которых подтвердился коронавирус. Габуния подчеркнула, что выявленные случаи составляют только 4,5% от всего количества проведенных тестов. Замглавы Минздрава добавила, что за последние дни им удалось значительно увеличить число ПЦР-тестов, поскольку сеть лабораторий по Грузии расширилась. «Если раньше за день проводилось 200-300 тестов, то сегодня из лабораторий получены были ответы до 900 тестов. Из них положительные результаты были только у 2% пациентов», - сказала Габуния.
Она добавила, что сегодня многих в Грузии беспокоит то, что инфицированные, которые не были протестированы, могут стать потенциальным источником заболевания. Заместитель министра заверила, что в будущем количество тестов, проводимых за день, увеличится еще больше. «До сих пор целенаправленное, если хотите агрессивное, тестирование осуществлялось в карантинных пространствах, среди медицинских работников, а также в рамках местного эпидемиологического плана. Напомню, что Марнеульский и Болнисский муниципалитеты в течение нескольких недель были в центре особого внимания. Там проводились очень активные эпиднадзорные мероприятия, которые необходимо периодически повторять», - заявила Габуния.
За последние сутки в стране было зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Это число больше показателей прошлых дней, однако рекордным оно не является. До сих пор самый серьезный рост был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.
Сегодня утром медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая сообщила журналистам, что рост в 25 случаев «стал результатом агрессивного тестирования», а также исследования большой группы контактов кластера Болниси, где установлен режим строгого карантина. Вслед за этим заявлением последовала острая критика в адрес чиновников здравоохранения и правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия». Со стороны оппозиции прозвучали заявления о том, что из-за отсутствия массового тестирования о реальных масштабах эпидемии в Грузии может быть не известно.
Согласно данным правительственного сайта StopCov, с 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 456 человек. Из них 139 выздоровели, пятеро пациентов скончались.
Мечети в Карачаево-Черкесии закрыты на период режима самоизоляции
Священный для мусульман месяц Рамадан пришелся на период самоизоляции из-за коронавирусом, мечети в Карачаево-Черкесии закрыты для прихожан, посещать их могут только имам или его помощник.
Как сообщает «Кавказский узел», с 24 марта по рекомендации Духовного управления мусульман России из-за пандемии закрыты мечети в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Краснодарском крае. ДУМ Карачаево-Черкесии приостановил коллективные молитвы в мечетях. Муфтий Исмаил Бердиев 21 апреля призвал земляков молиться дома в месяц поста Рамадан.
«Сотрудники не ходят в мечеть. Ходит только имам или его помощник, чтобы прочитать азан - призыв к молитве. Никаких мероприятий в мечетях в этот период не проводится. Обязательная коллективная молитва - это пятничная. Обсуждается вопрос, чтобы проводить ее в онлайн-режиме из Центральной мечети города Черкесска», - пояснил имам Абазинского района и Центральной мечети аула Псыж Анзор Апсов.
При этом имам отметил, что таравих (желательный намаз, который совершается в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы) - это желательная молитва, которую «можно совершать каждому в кругу семьи».
«Было выступление муфтия по телевизору, в котором было сказано, чтобы все коллективные молитвы в мечетях отменили на время самоизоляции. Соответствующий указ направлен всем имамам. На похороны мы выходим по необходимости. Обязательно в масках. Рекомендуем, чтобы на похоронах было ограниченное количество людей, самые близкие; чтобы на похоронах не задерживались, соблюдали дистанцию», - рассказал Апсов, отметив, что «имамы мечетей республики сейчас в основном находятся дома».
Анзор Апсов также сообщил, что в республике активно работают волонтерские организации. «Имамы помогают им со списками нуждающихся и малообеспеченных семей. Иногда мы сами развозим помощь, которую привозят волонтеры», - сказал он.
Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев призвал мусульман соблюдать режим самоизоляции во время священного месяца Рамадан, говорится в сообщении на сайте главы и правительства республики. В нем также сказано, что муфтий допустил проведение коллективной праздничной молитвы по окончании месяца Рамадан в случае прекращения распространения коронавируса.
Алексей Кудрин: От 6 до 9 миллионов россиян могут стать безработными
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса безработица в России может увеличиться до семи или восьми процентов. При худшем варианте безработица может составить 10 процентов. Это коснется от шести до девяти миллионов человек, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее Кудрин заявлял, что период безработицы из-за коронвируса для многих продлится до конца этого года. На данный момент, по словам главы Счетной палаты, в России зарегистрировано менее одного процента безработных. При этом он уточнил, что статистика Международной организации труда, говорит о 4,5 процентах безработных в стране.
Кудрин считает, что российская экономика в 2020 году упадет на 6-8 процентов. Он предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда, пособие по безработице и выдать дотации бизнесу на выплату зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трех триллионов рублей.
В России для борьбы с распространением коронавируса весь апрель объявлен нерабочим. В Москве закрыты все рестораны, фитнес-залы, торговые центры, салоны красоты. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом. С 15 апреля введены пропуска для передвижения на транспорте.
За сутки в Грузии оштрафовали 85 нарушителей режима ЧП
Сотрудники полиции за последние сутки выписали 89 штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа – это самый низкий показатель за весь период действия ЧП в Грузии.
Чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта для предотвращения распространения коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
65 человек за ночь были оштрафованы за нарушение комендантского часа. Из-за несоблюдения социальной дистанции в 2 метра и запрета на собрания более трех человек оштрафованы 20 граждан. Фактов нарушения запрета на передвижение в автомобиле выявлено не было, как и случаев несоблюдения режима самоизоляции, предписанного врачами.
Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет три тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить штраф можно в течение 30 дней со дня выписки или обжаловать после снятия режима ЧП, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 прошел субботник
В Белоруссии сегодня, 25 апреля, на фоне пандемии коронавируса проходит субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Очевидцы передают, что многие участники мероприятия не используют защитных масок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день субботника отправился в район Гомельской области, пострадавший от аварии на Чернобыльской атомной станции. Белорусский лидер занимался там высадкой сосен.
На фоне пандемии COVID-19 Лукашенко не стал отменять или переносить традиционный субботник. Однако он перенес послание к народу и парламенту с середины апреля на неопределенный срок.
В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано более девяти с половиной тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 67 человек.
В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали призвали власти готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19.
Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.
В начале пандемии президент Белоруссии отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии.
Белоруссия остается одной из немногих европейских стран, в которых не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия.
Число зараженных коронавирусом в Дагестане достигло 724, в Ингушетии - 515
157 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Дагестане за сутки, общее число заболевших составило 724.
Как сообщает «Кавказский узел», среди регионов СКФО по числу зараженных коронавирусом на 24 апреля вновь лидировал Дагестан, где за сутки были выявлены 113 зараженных, а общее их число за период эпидемии составило 567 человек. Число выздоровевших к тому времени было 43, а умерших - 11.
«По состоянию на 25 апреля в Республике Дагестан зарегистрировано 724 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 157 случаев. За весь период выписаны по выздоровлению 43 человека. Случаев с летальным исходом - 11», - сказано в сообщении на странице Минздрава Дагестана в Instagram. Ведомство призвало жителей республики не нарушать режим самоизоляции и «соблюдать основные меры профилактики заболевания».
- С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты.
В Ингушетии за сутки зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 11 человек. Общее число заболевших за период эпидемии составило 515 человек, выздоровевших - 67, сообщил Минздрав республики.
«374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 169. В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 44 пациента, из них 10 человек - на ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram. По данным Минздрава, под наблюдением остаются 1222 человека, «из них в условиях самоизоляции с наблюдением - 848».
В России за сутки выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 заболевших.
Наибольшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Москве - 2612, Московской области - 605 и Санкт-Петербурге - 215. Всего в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа. 6250 человек выздоровели, 681 умер.
В мире число заболевших приближается к трем миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более 781 тысячи человек. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США. Там зафиксировано 890 тысяч заражений, более 51 тысяч человек умерли. На втором месте Испания - более 219 тысяч заболевших и 22 тысячи смертей, на третьем месте Италия - более 192 тысячи заболевших и 25 тысяч смертей.
Заседание G20 не состоялось из-за разногласий Китая и США по ВОЗ
Видеоконференция лидеров стран «Большой двадцатки» не состоялась из-за серьезных разногласий Китая и США в оценке деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
По информации собеседника газеты, Соединенные Штаты настаивали на том, что ВОЗ должна нести ответственность за борьбу с пандемией коронавируса на самой ранней стадии. Китай в ответ якобы категорически отказался это обсуждать. В итоге встреча была приостановлена в последнюю минуту. Организаторы надеются, что видеоконференция все же состоится в ближайшее время.
15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Глава Белого дома обвинил организацию в распространении недостоверной информации, которую предоставил Китай о коронавирусе. Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения США об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавирусной инфекции. Тем самым, считает Трамп, была упущена возможность остановить пандемию в начале ее развития.
По данным Bloomberg, Вашингтон ежегодно предоставляет ВОЗ не менее 400 миллионов долларов. Пекин на днях решил выделить организации 30 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
- Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в Китае. Постепенно инфекция распространилась и на другие страны. На сегодняшний день в мире зафиксировано почти три миллиона случаев COVID-19. Умерли почти 198 тысяч человек. США являются самой пострадавшей страной. Число заболевших там превышает 925 тысяч. Более 52 тысяч пациентов умерли. В Китае заболели почти 83 тысячи человек. Более четырех с половиной тысяч скончались. США и страны Запада предполагают, что Пекин занижает реальную статистику заболеваемости коронавирусом.
- В феврале ВОЗ заявляла, что нет необходимости в закрытии границ для предотвращения распространения коронавируса.
- ВОЗ несколько раз меняла свои рекомендации, касающиеся ношения защитных масок во время нынешней пандемии. По мнению критиков организации, это ввело в заблуждение миллионы людей и могло привести в некоторых случаях к фатальным последствиям.
Ввиду высокого эпидемиологического риска, закрыты два села Болнисского района
Ввиду высокого эпидемиологического риска, закрыты два села Болнисского муниципалитета – Хатисопели и Мушевани. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Болнисском муниципалитете. Как отмечается в информации, в Болнисском муниципалитете выявлено 80 случаев коронавируса, из них 19 – новые. От COVID-19 вылечились 4 жителя муниципалитета, 2 - скончались.
«По рекомендации Болнисского центра общественного здравоохранения, ввиду высокого эпидемиологического риска, зоной строгого карантина объявлены села Хатисопели и Мушевани. Мэрия Болнисского муниципалитета приняла решения закрыть села в целях превенции масштабного распространения коронавируса в муниципалитете.
На границе сел Хатисопели и Мушевани устроены блокпосты, контролируемые полицией. Транспортировка в зону карантина продуктов и медикаментов будет осуществляться бесперебойно. Напомним, зоной строгого карантина в Болнисском муниципалитете ранее были объявлены город Болниси, села: Рачисубани, Квемо Болниси, Саванети, Баличи и поселок Казрети», - говорится в информации.
Reuters: Китай направил в Северную Корею медиков для консультаций Ким Чен Ына
Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, это может быть связано с возможными консультациями для лидера КНДР Ким Чен Ына.
Визит китайских врачей происходит на фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера, пишет агентство. В середине апреля южнокорейская пресса сообщила, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Однако официального подтверждения этой информации не последовало.
Собеседники Reuters в Южной Корее сообщают, что северокорейский лидер жив и в скором времени может появиться на публике. Источник, близкий к разведке США, уточнил, что у Ким Чен Ына, действительно были проблемы со здоровьем. Однако оснований утверждать, что лидер КНДР серьезно болен, нет.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистами, что Вашингтон пока не располагает данными о здоровье Ким Чен Ына, но внимательно следит за ситуацией.
Последний раз северокорейские СМИ сообщали о местонахождении главы КНДР 11 апреля. Однако неизвестно, присутствовал ли он на торжественном мероприятии, посвященном дню рождения своего деда Ким Ир Сена, 15 апреля.
Как отмечает Reuters возможные проблемы со здоровьем у Ким Чен Ына могут быть связаны с курением, излишним весом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 348
По состоянию на утро 25 апреля число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло за сутки до 348 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
«Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 43 и достигло 348», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что 247 человек находятся на амбулаторном лечении. 53 человека проходят лечение в медучреждениях республики, 46 человек выздоровели, 2 человека скончались.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1203 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) - 2257 человек.
За два дня из Марнеули на продажу вывезли до 250 тонн овощей
За два дня из Марнеульского района, объявленного зоной строгого карантина, вывезли примерно 250 тонн овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии.
Сельское хозяйство – основной источник доходов Марнеульского района, где проживают около 110 тысяч человек. Из-за угрозы распространения коронавируса с 23 марта муниципалитет был объявлен красной зоной, сообщает агентство «Новости-Грузия». Фермеры, которые обычно сдают свою продукцию на оптовых рынках Грузии, теперь не могут покидать пределы района. В Минсельхозе заявляют, что в настоящее время реализацию продукции из Марнеули осуществляют несколько компаний.
«За два последних дня на реализацию из Марнеули вывезли примерно 250 тонн овощей. Процесс сдачи продукции контролируют правоохранители и соответствующие службы муниципалитета», - говорится в сообщении ведомства. Министерство отмечает, что во время рабочего процесса соблюдается социальная дистанция, а все участники носят защитные маски. Машины, в которые грузят овощи, передвигаются по селам муниципалитета в сопровождении полиции.
Губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили считает, что хаотичная ситуация, возникшая при реализации продуктов в Марнеули в начале недели, «радикально изменилась». По его словам, очереди стали упорядоченными, и теперь риска распространения заболевания в процессе не существует.
Рехвиашвили также сообщил, что накануне, 24 апреля, состоялась встреча с участием местных властей и представителей Минсельхоза, где обсуждались проблемы реализации продукции из Марнеули. Стороны решили начать переговоры с еще несколькими дистрибьюторскими компаниями, которые смогут вывозить овощи из района в другие регионы.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 81
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 81, в общем составив 1677. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 803.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 846, а из проведенных тестов на коронавирус 17342 дали отрицательный результат, сообщает Радио Азатутюн.
177 граждан Грузии вернулись на родину спецрейсом из Барселоны
177 граждан Грузии вернулись из Барселоны. Спецрейс был выполнен в международный аэропорт Батуми. Как сообщили Общественному вещателю в Министерстве экономики, по прибытии пассажиры рейса прошли в аэропорту медицинский осмотр, после чего были перевезены в карантинные зоны, расположенные в Аджарии. В частности, это гостиницы «Оазис», «Колизей» и «Велмонд».
Граждане, возвращающиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин, в течение которого они находятся под постоянным медицинским наблюдением. На всей территории Грузии карантинные зоны организованы в 84 гостиницах. В настоящее время на карантине находятся около пяти тысяч граждан, треть из них размещены в карантинных зонах Аджарии.
- В Грузии на сегодняшний день, 25 апреля, подтверждено 456 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 25 новых фактов заболевания. Самый большой суточный прирост был зафиксирован 17 апреля – тогда за 24 часа стало известно о 34 новых случаях коронавирусной инфекции.
- Число выздоровевших пациентов составляет 132. Пятеро человек с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4949 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 555.
- Эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие две недели. Исходя из этого, режим чрезвычайного положения на всей территории страны продлен еще на месяц – до 22 мая.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 456
В Грузии до 456 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge.
За последние сутки в стране выявлено 25 новых фактов заболевания – 13 вечером 24 апреля и 12 сегодня утром. Самый большой суточный прирост был зафиксирован 17 апреля – тогда за 24 часа стало известно о 34 новых случаях коронавирусной инфекции.
Число выздоровевших пациентов составляет 132. Пятеро человек с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4949 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 555.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 23 апреля в стране было проведено около 10 тысяч тестов на COVID-19. Эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие две недели. Исходя из этого, режим чрезвычайного положения на всей территории страны продлен еще на месяц – до 22 мая.
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