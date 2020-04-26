Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 69

Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 69, в общем составив 1 746. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 30 и сейчас составляет 833.

За прошедшие сутки никто из пациентов с диагнозом COVID-19 не скончался, сообщает Радио Азатутюн. В общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.

Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 885, а из проведенных тестов на коронавирус 17 931 дали отрицательный результат.