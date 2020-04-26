В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 26 апреля, в Первой Университетской клинике Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».

По словам директора больницы Левана Ратиани, пациент находился в терминальном состоянии. У пожилого мужчины были хронические патологии. В его анамнезе - сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. «Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, и сегодня утром была зафиксирована биологическая смерть», - сказал Ратиани.

В Первой Университетской клинике на данный момент находятся 115 пациентов, из них 86 инфицированы коронавирусом. Семь человек с COVID-19 посещены в реанимационное отделение больницы. Состояние двоих из них критическое.

По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.

Последний случай смерти от коронавируса в Грузии произошел 22 апреля. 68-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента был инфаркт миокарда, он поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще три пациентки в возрасте 81 года, 86 и 73 лет. Еще шесть граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей - четыре в Испании, один – в США, еще один - в Великобритании.