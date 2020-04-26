Муфтият Дагестана закрыл мечеть в Кизляре из-за массовой пятничной молитвы

Одна из мечетей Кизляра закрыта после пятничного массового намаза из-за несоблюдения рекомендаций не проводить религиозные обряды с присутствием людей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно приказу муфтия Дагестана, до 30 апреля не допускается проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, для верующих проводятся онлайн-богослужения, сообщает «Кавказский узел». Озвучены и новые ограничительные меры, в частности, запрещено посещать кладбища и места скопления людей, а также богослужения, включая таварих-намаз (читаются в ночное время месяца Рамадан), а все намазы, совершаемые в святые ночи в Рамадан, следует проводить дома.

24 апреля у мусульман начался священный месяц Рамадан, который завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Он напомнил о принятом решении ограничить проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей.

«Несмотря на все предостережения и призывы не посещать мечети и не нарушать режим самоизоляции, некоторые граждане упорно продолжают это делать», - говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте муфтията. В обращении отмечается, что в случае несоблюдения ограничений «та или иная мечеть будет полностью закрыта, как это уже было сделано в городе Кизляре».

Председатель совета имамов города и района Али Газиев отметил, что разъяснительные беседы с прихожанами проведены, но они все равно приходят в мечеть. «У нас нет права ограничивать их в посещении пятничного намаза, мы не можем запретить зайти в мечеть. Мы просим единоверцев воздержаться от посещения мечетей, совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием и благоразумие», - сказал он.