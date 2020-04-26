Фермерам разрешили выезжать из Тбилиси для проведения сельхозработ

Статистика по числу проведенных тестов демонстрирует, что в Грузии число невыявленных случаев коронавируса либо минимально, либо таких фактов вовсе не существует. Об этом сегодня, 25 апреля, заявила заместитель главы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

По словам чиновницы, до сих пор в Грузии были протестированы более 10,1 тысячи человек, у 456 из которых подтвердился коронавирус. Габуния подчеркнула, что выявленные случаи составляют только 4,5% от всего количества проведенных тестов. Замглавы Минздрава добавила, что за последние дни им удалось значительно увеличить число ПЦР-тестов, поскольку сеть лабораторий по Грузии расширилась. «Если раньше за день проводилось 200-300 тестов, то сегодня из лабораторий получены были ответы до 900 тестов. Из них положительные результаты были только у 2% пациентов», - сказала Габуния.

Она добавила, что сегодня многих в Грузии беспокоит то, что инфицированные, которые не были протестированы, могут стать потенциальным источником заболевания. Заместитель министра заверила, что в будущем количество тестов, проводимых за день, увеличится еще больше. «До сих пор целенаправленное, если хотите агрессивное, тестирование осуществлялось в карантинных пространствах, среди медицинских работников, а также в рамках местного эпидемиологического плана. Напомню, что Марнеульский и Болнисский муниципалитеты в течение нескольких недель были в центре особого внимания. Там проводились очень активные эпиднадзорные мероприятия, которые необходимо периодически повторять», - заявила Габуния.

За последние сутки в стране было зафиксировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Это число больше показателей прошлых дней, однако рекордным оно не является. До сих пор самый серьезный рост был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.

Сегодня утром медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая сообщила журналистам, что рост в 25 случаев «стал результатом агрессивного тестирования», а также исследования большой группы контактов кластера Болниси, где установлен режим строгого карантина. Вслед за этим заявлением последовала острая критика в адрес чиновников здравоохранения и правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия». Со стороны оппозиции прозвучали заявления о том, что из-за отсутствия массового тестирования о реальных масштабах эпидемии в Грузии может быть не известно.

Согласно данным правительственного сайта StopCov, с 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 456 человек. Из них 139 выздоровели, пятеро пациентов скончались.