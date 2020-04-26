В Грузии от коронавирусной инфекции вылечили еще десять человек

Число излечившихся от коронавируса в Грузии увеличилось на десять – до 149 человек. Обновленные данные опубликованы на правительственном сайте StopCoV.ge.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. В Грузии из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. До сих пор в стране заболевание подтвердилось у 485 человек. Из них шесть - пациенты в возрасте от 68 до 86 лет - скончались. В карантине находятся 4 928 человек, под наблюдением медиков в стационарах - 522.

Специалисты считают, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.