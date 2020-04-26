Чешское издание «Респект» продолжает расследование деятельности российских спецслужб в свете событий, связанных с решением властей Праги снять с постамента статую советского маршала Ивана Конева.

В очередной публикации рассказывается, что три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл человек с русским дипломатическим паспортом. Его встречал автомобиль, который доставил пассажира в посольство России в район Дейвице.

Источники «Респекта» утверждают, что багаж прибывшего состоял из небольшого саквояжа, в котором, как предполагается, находился смертельный яд рицин.

Чешские спецслужбы знали о прибытии обладателя российского дипломатического паспорта и отнеслись к нему как к человеку, представлявшему непосредственную угроза для двоих чешских политиков. Речь идет о главе администрации 6-го района Праги Ондржее Коларже и мэре чешской столицы Зденеке Гржибе. Коларж принял решение снять с постамента статую Конева, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед центральной проходной посольства РФ в Праге в площадь Бориса Немцова. Оба политика, после прибытия в Прагу подозрительного российского «дипломата» получили круглосуточную охрану от чешских спецслужб.

Источники «Респекта» сообщили автору публикации, что «человек с рицином – агент российских секретных служб». Тот же источник сообщил, что «его коллеги месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы».