496 подтверждённых случаев, 149 выздоровевших – последняя статистика из Грузии

Некоторые ограничения, введённые в Грузии из-за пандемии коронавируса, сняты с сегодняшнего дня.

В частности, полностью снят запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси). В машине по-прежнему могут находиться максимум три человека – водитель и два пассажира на задних местах.

На два дня – 27 и 28 апреля – снят запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Жители могут вернуться по фактическому адресу проживания.

Сегодня начали работу аграрные рынки открытого типа; в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.

Ограничения не снимаются в административных единицах, в которых объявлен жёсткий карантин. В силе и другие ограничительные меры, в том числе комендантский час.

Как заявил ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, правительство будет принимать решения о снятии ограничений с интервалом в 2 недели – с учётом эпидемиологической ситуации. При этом Гахария отметил, что всем гражданам придётся учитывать действующие рекомендации – по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок. Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести – в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.