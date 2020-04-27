Экс-президент Грузии, кандидат на пост вице-премьера Украины Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети Facebook видеообращение матери.

Гиули Аласания ответила на рассуждения украинского журналиста Сергея Пояркова. В эфире телеканала Zik он выразил сомнение по поводу происхождения денег на строительство дома Саакашвили в Киеве. Шоумен предположил, что мать Саакашвили, «даже если бы не ела, не пила, и не ходила в туалет, всё равно не смогла бы себе позволить такой роскошный дом».

Аласания в ответ заявила, что дом – небольшой, а зарплата у неё – 10 тысяч долларов в месяц.

«Я только что узнала, что некий Поярков высказал сомнение о том, что участок, на котором стоит этот дом, приобретен мною. Дело в том, что я профессор, основатель и президент одного из крупнейших частных университетов в Грузии — это University of Georgia. Зарплата моя уже в течение долгого времени составляет в среднем 10 тысяч долларов в месяц. Участок этот небольшой – около 10 соток. В течение трёх лет строится дом. Площадь здесь всего 100 квадратных метров. Это совсем небольшой дом, так что я думаю, что вполне могла себе позволить построить такой дом. Я всю жизнь жила честным трудом и тоже самое делал мой сын. Так что, я ни в коем случае не позволю порочить его и мое имя», — заявила мать Саакашвили в видеообращении.

Саакашвили опубликовал видео под заголовком «привет порошенковскому ублюдку прямо от моей мамы». При этом в 2018-м он сообщал, что «мама продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом».

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером украинского правительства по реформам. В случае назначения Саакашвили, Тбилиси может отозвать посла из Киева "как минимум для консультаций", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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