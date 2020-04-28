Зверский карантин

Уже более месяца, как тбилисский зоопарк, следуя законам коронавирусной эпохи, ушел на карантин. Но наблюдать за жизнью животных теперь можно онлайн – администрация запустила прямые включения из зверинца, которые доступны на его странице в Facebook.
«Когда мы только планировали делать включения, я шутила – получается, что, если люди не могут прийти к животным, животные сами придут к ним», – говорит менеджер зоопарка по связям с общественностью Мзия Шарашидзе.
Первыми пришли медведи – Копала, Гарринча и Чопика. У всех троих похожая история – их мамы погибли от рук браконьеров, после чего медвежата и оказались в зверинце. Чтобы разнообразить быт животных в изоляции, в которой они, к слову, находились еще до того, как это стало мейнстримом, сотрудники устраивают им различные активности – каждому по интересам и возможностям. На языке зоопарков это называется энричментом (Enrichment) – другими словами, обогащением среды, в которой находятся животные.
Новая игрушка медведей – пни, имитирующие ульи с залитым в щели медом. Такие ульи подвешивают на деревья в вольере. Задача Копалы, Гарринчи и Чопика взобраться на них и получить доступ к содержимому ульев.
«Существует, к примеру, пищевой энричмент. Когда животным предлагают пищу особым образом – так, чтобы они смогли потратить энергию, чтобы заинтересовались поиском пищи в новом месте. Для этого ее иногда подвешивают или разбрасывают по вольеру, чтобы животное могло «пораскинуть мозгами» и так заполучить еду. Для обезьян, как правило, задачи более сложные, они лучше с ними справляются».
Иногда сделать день льва может простой пень, побывавший до этого в вольере носорога, – на изучение происхождения чужих запахов может уйти не один час. А для некоторых животных лучшее развлечение – это общение с другими, своего рода социальная активность.
«Наверное, можно провести некую параллель с нашей жизнью. Сейчас и нам приходится жить в изоляции, поэтому все мы придумываем разные вещи, чтобы не заскучать. Кто-то печет, кто-то занят уборкой, кто-то шьет маски, кто-то занимается рукоделием и т.д. Аналогичные активности нужны и животным», – говорит Мзия Шарашидзе.
В целом для животных, в отличие от людей, мало что изменилось. За ними присматривают, кормят и при необходимости лечат – практически весь персонал зоопарка работает в привычном режиме, хоть и с учетом мер безопасности, продиктованных правилами коронавирусной эпохи.
У зоопарка есть запас медикаментов и продовольствия для животных. Правда, с расширением вольеров и благоустройством территории, прилегающей к Тбилисскому морю, куда зоопарк планирует переехать в будущем, придется повременить. Зверинец лишился дохода, который получал с продажи билетов, говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.
«Само собой, (эти планы) сдвинулись. Помимо прочего, сейчас все строительные компании закрыты, так что мы ничего все равно не смогли бы сделать. Мы закрыты уже почти два месяца, так что доходы сократились. Обычно для нас лучший период – это лето. Мы все-таки надеемся, что летом сможем как-то компенсировать (убытки)», – говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.
Вопрос переезда зверинца на территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, встал наиболее остро после разрушительного наводнения, которое произошло в 2015 году. В результате стихийного бедствия погибли два сотрудника зоопарка и около 300 питомцев.