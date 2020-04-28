Зверский карантин

Уже более месяца, как тбилисский зоопарк, следуя законам коронавирусной эпохи, ушел на карантин. Но наблюдать за жизнью животных теперь можно онлайн – администрация запустила прямые включения из зверинца, которые доступны на его странице в Facebook. «Когда мы только планировали делать включения, я шутила – получается, что, если люди не могут прийти к животным, животные сами придут к ним», – говорит менеджер зоопарка по связям с общественностью Мзия Шарашидзе.

Первыми пришли медведи – Копала, Гарринча и Чопика. У всех троих похожая история – их мамы погибли от рук браконьеров, после чего медвежата и оказались в зверинце. Чтобы разнообразить быт животных в изоляции, в которой они, к слову, находились еще до того, как это стало мейнстримом, сотрудники устраивают им различные активности – каждому по интересам и возможностям. На языке зоопарков это называется энричментом (Enrichment) – другими словами, обогащением среды, в которой находятся животные. Новая игрушка медведей – пни, имитирующие ульи с залитым в щели медом. Такие ульи подвешивают на деревья в вольере. Задача Копалы, Гарринчи и Чопика взобраться на них и получить доступ к содержимому ульев.

«Существует, к примеру, пищевой энричмент. Когда животным предлагают пищу особым образом – так, чтобы они смогли потратить энергию, чтобы заинтересовались поиском пищи в новом месте. Для этого ее иногда подвешивают или разбрасывают по вольеру, чтобы животное могло «пораскинуть мозгами» и так заполучить еду. Для обезьян, как правило, задачи более сложные, они лучше с ними справляются». Иногда сделать день льва может простой пень, побывавший до этого в вольере носорога, – на изучение происхождения чужих запахов может уйти не один час. А для некоторых животных лучшее развлечение – это общение с другими, своего рода социальная активность. «Наверное, можно провести некую параллель с нашей жизнью. Сейчас и нам приходится жить в изоляции, поэтому все мы придумываем разные вещи, чтобы не заскучать. Кто-то печет, кто-то занят уборкой, кто-то шьет маски, кто-то занимается рукоделием и т.д. Аналогичные активности нужны и животным», – говорит Мзия Шарашидзе.

В целом для животных, в отличие от людей, мало что изменилось. За ними присматривают, кормят и при необходимости лечат – практически весь персонал зоопарка работает в привычном режиме, хоть и с учетом мер безопасности, продиктованных правилами коронавирусной эпохи.

У зоопарка есть запас медикаментов и продовольствия для животных. Правда, с расширением вольеров и благоустройством территории, прилегающей к Тбилисскому морю, куда зоопарк планирует переехать в будущем, придется повременить. Зверинец лишился дохода, который получал с продажи билетов, говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.