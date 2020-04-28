Владимир Путин продлил ограничительные меры в России до 12 мая

Период нерабочих дней в России сохранится до 11 мая включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством и главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. По словам Путина, стране удалось стабилизировать ситуацию с развитием коронавируса, но самый опасный момент ещё не пройден.

Чем строже граждане будут соблюдать ограничение, тем быстрее страна вернётся к нормальной жизни, заявил президент. «Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии», – сказал президент. Вместе с тем Путин заявил, что правительство до 5 мая подготовит план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Однако президент допустил, что в некоторых регионах жёсткие ограничительные меры могут сохраниться и после 11 мая.

Эпидемия, по словам Путина, ударила по предпринимателям. В связи с этим президент призвал правительство разработать новый план действий, который позволит восстановить российскую экономику.