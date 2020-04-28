В муниципалитете Вани упразднены контрольно-пропускные пункты

В соответствии с решением правительства упразднены контрольно-пропускные пункты в муниципалитете Вани (регион Имерети). Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе заявил, что эпидемиологическая ситуация в муниципалитете полностью контролируется и контрольно-пропускные пункты больше не нужны.

В так называемом «кластере Вани» выздоровели четыре пациента. Один из них покинул клинику несколько дней назад, трое выпишутся из инфекционной больницы Кутаиси завтра, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В городе Вани с 8 апреля был введен строгий карантин. На КПП на въезде в город полицейские и военные измеряли въезжающим гражданам температуру, покидать район было запрещено.

КПП на въездах и выездах установлены также в городах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави.