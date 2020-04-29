За сутки в России жертвами коронавируса стали более 100 человек

Власти Соединенных Штатов сообщили, что число инфицированных коронавирусом в стране превысило 1 миллион человек. Количество скончавшихся от COVID-19 – более 58 тысяч – уже превышает потери США во Вьетнамской войне.​ 142 тысячи на сегодняшний день выздоровело. Больше всего инфицированных и умерших - в штате Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп считает, что причина столь высокого числа выявленных зараженных в его стране – то, что в Соединенных Штатах "тестирование намного лучше, чем в какой-либо иной стране мира".

Глава американского Национального института изучения аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи отметил, однако, что большой проблемой для США остается "обеспечение возможности пройти тест для всех людей, которые в этом нуждаются". По словам Фаучи, эта задача должна быть решена к концу мая – началу июня.

В абсолютных числах США на первом месте в мире по числу тестов - около 6 миллионов. Однако по числу тестов на душу населения Соединённые Штаты не в лидерах. В Исландии и ОАЭ, например, протестировали более 10 процентов населения. В США - менее 2 процентов.

Федеральное правительство и власти отдельных штатов США придерживаются различных взглядов на темпы смягчения карантинных мер. Президент Трамп выступает за по возможности более скорое "открытие" американской экономики, руководство некоторых штатов, например, губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, призывает к большей осторожности.

За последние пять недель количество безработных в США достигло 26,5 млн, это почти 1/6 всего трудоспособного населения страны. Администрация Трампа утверждает, что по итогам апреля доля безработных превысит 16 процентов.

Всего в мире к утру 29 апреля почти 3 миллиона 150 тысяч выявленных случаев инфекции, умерли более 218 тысяч человек.