ВВП США в первом квартале сократился на 4,8 процента

Внутренний валовой продукт США в первом квартале 2020 года сократился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в среду сообщило министерство торговли США.

Квартальное сокращение ВВП США зафиксировано впервые с 2014 года, а размер падения - самый большой с последней четверти 2008 года, когда вследствие мирового финансового кризиса ВВП упало более чем на 8 процентов.

При этом, как отмечают эксперты, в первом квартале эпидемия коронавируса отразилась на американской экономике ещё не в полной мере - карантинные ограничения в Соединённых Штатах начали вводиться только в марте. Во втором квартале ряд аналитиков предсказывает падение ВВП в годовом исчислении на 30 процентов и даже более.

В последние недели отмечен беспрецедентный рост числа обращений за пособиями по безработице - за месяц на учёт встало более 20 миллионов американцев. Особенно страдают предприятия сферы услуг. Эпидемия затронула крупные города, одним из её центров стал главный деловой центр США - Нью-Йорк.

Германия между тем снизила прогноз экономического роста в текущем году, сообщило министерство экономики в среду, спрогнозировав, что пандемия коронавируса может столкнуть крупнейшую экономику Европы в глубочайшую за послевоенное время рецессию.

Правительство снизило оценку роста ВВП в 2020 году до минус 6,3% с плюс 1,1%, прогнозировавшихся в январе, сообщает Reuters.

Власти ожидают, что во втором квартале рецессия достигнет пика, после чего экономическая активность начнет восстановление. Ожидается, что экономика Германии вырастет на 5,2% в 2021 году.