В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека. Об этом говорится в докладе международной неправительственной организации Amnesty International.

В документе речь идёт и о ситуации в Грузии после введенного 21 апреля чрезвычайного положения.

«Данные меры были необходимы, соразмерны и оправданы законными целями охраны общественного здоровья. Вместо того, чтобы санкционировать широкий спектр чрезвычайных мер, президентский указ о чрезвычайном положении включал исчерпывающий перечень прав, от которых отступают, и конкретные меры, принимаемые в тех случаях, когда такое отступление возможно. Эти меры включали ограничения, специально разработанные для реагирования на COVID-19, в частности, карантинные правила, ограничения на международные и внутренние поездки, посещения тюрем и оказание общественных услуг. Указом также разрешалось использование частной собственности для нужд общественного здравоохранения и регулирование цен на основные продукты», - говорится в докладе.

НПО при этом указывает, что «ряд мер против COVID-19 применялся дискриминационным образом».

«Вопреки медицинским предписаниям, религиозные собрания в соответствии с законом не были ограничены настолько, чтобы Грузинская православная церковь не могла проводить литургии на православную Пасху. В Вербное воскресенье и на Пасху, 12 и 19 апреля, несколько православных церквей в Грузии приняли десятки прихожан. Все другие религиозные течения в Грузии добровольно согласились закрыть для верующих места отправления религиозных обрядов. 15 апреля глава мусульманской общины Грузии Миртаги Асадов объявил, что когда начнётся Рамадан, мусульмане также откроют мечети, и что он ожидает в этой связи от правительства такого же понимания, которое было проявлено в отношении православной церкви. Через два дня после этого заявления Служба государственной безопасности Грузии вызвала Миртаги Асадова на допрос в связи с попыткой «саботировать» чрезвычайное положение», - сказано в документе.

Amnesty International публикует информацию и о мерах, принятых в Грузии для защиты наиболее уязвимых граждан.

«14 апреля премьер-министр Грузии объявил, что правительство планирует выплачивать пособия по безработице тем, кто потерял работу из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений. Правительство также объявило, что компенсирует оплату счетов за газ, электричество и воду тем, кто потребляет менее 200 кВт электроэнергии и 200 кубометров природного газа в течение тех месяцев, в которые будет действовать чрезвычайное положение», - говорится в докладе.