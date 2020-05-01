В Грузии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

На окраине Праги, в районе Ржепорые, в четверг муниципальные власти установили мемориальную доску и памятник солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года они оказали помощь Пражскому восстанию.

На табличке размещен текст о том, что в Ржепорые руководство первой дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко приняло решение прийти на помощь восставшим против немецкой оккупации жителям Праги. В тексте есть упоминание о неоднозначном восприятии исторической роли солдат РОА (которых также называют власовцами по фамилии командующего армией). При этом приводится цитата из книги "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына с вопросом, знали ли чехи, какие именно русские спасали город.

"300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", – написано на памятной плите.

Помимо мемориальной доски, установлен также памятный знак в виде трёхметрового металлического столба, на вершине которого установлена миниатюрная фигурка танка, накрытого немецкой военной каской.

Установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон (чуть более шести тысяч долларов). Староста района Павел Новотный также заявил, что приобрёл камеры видеонаблюдения. Они уже подключены.

По словам Новотного, артефакт в виде столба с фигуркой танка - это дар известного художника, который, однако, предпочёл, чтобы его имя не называлось. (iDnes.cz писало, что им мог быть чешский скульптор Давид Черни).

Ранее Новотный писал, что церемония может пройти 5 мая. Однако в Чехии в рамках борьбы с коронавирусом действует запрет на проведение публичных мероприятий.

Совет пражского района одобрил установку мемориальной доски в декабре прошлого года. Установка памятного знака бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. Министерство тогда заявило, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности.

Новотный в ответ заявил, что монумент не увековечит солдат РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. При этом староста отметил, что никогда не поставил бы памятник генералу Власову.

Некоторые чешские историки считают, что Новотны и его район ведут кампанию саморекламы, которая имеет немного общего с событиями 1945 года. В частности, они отмечают, что приказ помочь Пражскому восстанию был отдан не 6 мая в Ржепорые, а 5 мая и в совсем другом месте – селении Сухомасты.