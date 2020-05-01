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Анкваб пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
В телеграмме говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время. Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».
О заражении Мишустина коронавирусом стало известно накануне. Исполнять обязанность премьер-министра будет первый вице-премьер Андрей Белоусов
Другие новости дня
Facebook удалил аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском
Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском языке. Об этом сообщила неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» («Справедливые выборы»).
В НПО проводили мониторинг странички News Front Georgia и связанных с ней аккаунтов с ноября 2019 года. В результате обнаружили, что пользователей грузинского сегмента Facebook целенаправленно вводили в заблуждение, нарушая правила социальной сети. К примеру, распространяли анти-западные, пророссийские истории и статьи, направленные на раскол общества и политическую поляризацию.
«Справедливые выборы» обнаружили 12 аккаунтов, которые на официальной страничке News Front Georgia и в различных группах организованно распространяли фейки. Все они также удалены.
Агентство News Front подтвердило, что удалены профили агентства – в частности, русской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций. «News Front поплатился аккаунтами в Facebook за распространение правды», - сказано в сообщении.
- В конце прошлого года Facebook удалил несколько сотен аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они критиковали оппозицию и гражданских активистов.
Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой сорвались
Запланированные на пятницу дебаты основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с директором департамента и печати МИД Марией Захаровой сорвались, сообщила чиновница изданию “Подъём”.
Она объяснила это тем, что не может договориться с Навальным о регламенте разговора. "Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения", — заявила Захарова. Она не хотела общаться с модератором.
Навальный подтвердил, что предложил дебаты с модератором, сказав, что сначала Захарова на это согласилась, а затем отказалась. При этом он заявил, что готов общаться и без модератора. «Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора», — написал он.
Ранее Навальный раскритиковал Захарову после её интервью журналисту Михаил Зыгарю. Дипломат тогда сказала, что в последние годы авиаперелеты стали настолько доступными для огромного количества людей, что "это больше не могло существовать в том виде, в котором существовало многие годы". После этого Захарова сама предложила дебаты.
Предполагалось, что они пройдут вечером в пятницу на канале "Навальный LIVE". Модерировать их должен был главный редактор канала RTVi журналист Алексей Пивоваров.
В Армении скончалась 27-летняя девушка с диагнозом COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 82, в общем составив 2148. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 48 и сейчас составляет 977.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшейся девушке было 27 лет, она имела сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 33 пациента с этим диагнозом. Как сообщили из Минздрава, еще двое пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались по другим причинам.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1136, а из проведенных тестов на коронавирус 22177 дали отрицательный результат, - сообщает «Радио Азатутюн».
В Дагестане проверяют фейк о вертолетах, которые распыляют коронавирус
В Дагестане местный житель через WhatsApp распространял ложную информацию о коронавирусе, идет доследственная проверка. Об этом сообщили в управлении СКР по республике.
По версии следствия, мужчина делился фейковой новостью о том, что военные вертолёты распыляют инфекцию над городом Буйнакск, и из-за этого начали умирать люди.
Личность мужчины установлена, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано 1389 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 112 человек выздоровели, 12 умерли.
Ранее в Тбилиси и Сухуми распространяли фейк о дезинфекции с вертолётов.
СМИ сообщили о карантине в Первой университетской клинике Тбилиси
Грузинские СМИ сообщили о карантине в Первой университетской клинике Тбилиси из-за заражения медперсонала коронавирусом.
Руководитель медучреждения Леван Ратиани, проводя традиционный брифинг о состоянии здоровья пациентов, на вопрос журналистов о карантине не ответил.
Первый канал Грузии написал, что Ратиани подтвердил информацию о карантине. О выявлении коронавируса у врачей клиники сообщил и «Мтавари Архи».
Позже Ратиани и другие представители клиники опровергли информацию о заражении медперсонала. В клинике сообщили, что режим карантина – мера предосторожности, принятая с 11 марта.
В Первой университетской клинике лечатся наиболее тяжелые пациенты с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Почти 8 тысяч заражений коронавирусом выявлены за сутки в России
7933 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таковы данные оперативного штаба. Это новый самый высокий суточный показатель.
За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 96 человек.
Общее число инфицированных достигло 114 тысяч, умерших 1169. Более 13 тысяч признаны выздоровевшими.
Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь. Больше всего их в Москве - более 3,5 тысяч.
Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.
Всего в мире выявлено по состоянию на утро 1 мая более 3 миллионов 300 тысяч случаев инфекции, умерли более 234 тысяч. Число выздоровевших превысило миллион.
Посол США о фейках про лабораторию Лугара: «Это ложь и безответственность»
Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с заместителем главы Службы госбезопасности Грузии Александром Ходжеванишвили посетила разделительную линию у села Одзиси (Душетский муниципалитет).
Дегнан заявила, что впервые ознакомилась с ситуацией у линии оккупации и назвала тревожными сообщения последних дней о «бордеризации» - незаконном монтаже заграждений.
«Особенно во время пандемии коронавируса мы должны работать над тем, чтобы спасать жизни, а дополнительная угроза в виде «бордеризации» - негуманна. Я знаю, что пропускные пункты были закрыты в сентябре. Как минимум, 13 человек умерли – их можно было спасти, если бы им дали возможность перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, дали возможность получить медицинскую помощь. Очень обидно видеть такую военно-политическую ситуацию», - заявила посол.
Дипломат затронула и тему российской дезинформации. По её словам, хакеры и безответственные люди в России и других местах нападают на Грузию и лабораторию Лугара в процессе контроля пандемии. Дегнан отметила, что лабораторией управляют грузинские специалисты, которые отлично справляются с диагностикой и нераспространением вируса. «Атаки на лабораторию Лугара – просто ложь и безответственность. Мне очень жаль, что являюсь свидетелем этого», - отметила посол.
Дегнан заявила и о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. «Когда я вижу строительство по ту сторону линии оккупации, еще больше убеждаюсь в том, что Россия должна выполнить свои обязательства по соглашению 2008 года о прекращении огня и вывести войска в соответствии с документом, который она подписала», - заявила она.
Разделительную линию у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета посетила и госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она встретилась в местными жителями и выразила им поддержку.
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии 17 апреля сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе. В Цхинвали накануне обвинили Тбилиси в распространении ложной пропаганды.
В Грузии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Грузии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, число подтверждённых случаев выросло до 566. Выздоровели 178 пациентов, 6 – скончались. Информация опубликована на правительственном портале StopCov.ge.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, 13 новых пациентов связаны с Болниси, 1 – с Тетри-Цкаро, 2 – с Марнеули, 4 были переведены в клиники из карантинных зон, источник заражения остальных выясняется.
В режиме карантина остаются 5243 гражданина, в стационарах под наблюдением врачей – 550.
Часть специалистов считает, что Грузия избежала пика распространения заболевания. Глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что показатели эпидемии коронавируса вышли на плато.
Первый случай коронавируса нового типа был зафиксирован в конце февраля. С 21 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.
В Праге установили памятник и мемориальную доску бойцам РОА
На окраине Праги, в районе Ржепорые, в четверг муниципальные власти установили мемориальную доску и памятник солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года они оказали помощь Пражскому восстанию.
На табличке размещен текст о том, что в Ржепорые руководство первой дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко приняло решение прийти на помощь восставшим против немецкой оккупации жителям Праги. В тексте есть упоминание о неоднозначном восприятии исторической роли солдат РОА (которых также называют власовцами по фамилии командующего армией). При этом приводится цитата из книги "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына с вопросом, знали ли чехи, какие именно русские спасали город.
"300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", – написано на памятной плите.
Помимо мемориальной доски, установлен также памятный знак в виде трёхметрового металлического столба, на вершине которого установлена миниатюрная фигурка танка, накрытого немецкой военной каской.
Установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон (чуть более шести тысяч долларов). Староста района Павел Новотный также заявил, что приобрёл камеры видеонаблюдения. Они уже подключены.
По словам Новотного, артефакт в виде столба с фигуркой танка - это дар известного художника, который, однако, предпочёл, чтобы его имя не называлось. (iDnes.cz писало, что им мог быть чешский скульптор Давид Черни).
Ранее Новотный писал, что церемония может пройти 5 мая. Однако в Чехии в рамках борьбы с коронавирусом действует запрет на проведение публичных мероприятий.
Совет пражского района одобрил установку мемориальной доски в декабре прошлого года. Установка памятного знака бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. Министерство тогда заявило, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности.
Новотный в ответ заявил, что монумент не увековечит солдат РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. При этом староста отметил, что никогда не поставил бы памятник генералу Власову.
Некоторые чешские историки считают, что Новотны и его район ведут кампанию саморекламы, которая имеет немного общего с событиями 1945 года. В частности, они отмечают, что приказ помочь Пражскому восстанию был отдан не 6 мая в Ржепорые, а 5 мая и в совсем другом месте – селении Сухомасты.
- Формирование подразделений РОА из пленных солдат Красной армии началось во время Второй мировой войны в 1943 году. Фактически боеспособные соединения начали создаваться в 1944 году после образования Комитета освобождения народов России. Возглавил его перешедший на сторону Германии советский военачальник, кавалер ордена Ленина Андрей Власовым.
- В боях с Красной армией на Восточном фронте участвовали немногие подразделения РОА. Незадолго до поражения Германии руководство РОА приняло решение выйти из подчинения германского командования и пробиваться на Запад, чтобы сдаться в плен западным союзником. 1-я дивизия власовцев под командованием Буняченко приняла участие в Пражском восстании, однако руководство повстанцев 7 мая предписало им покинуть город.
- Относительно роли РОА в освобождении Праги и исторической оценки их деятельности в чешском обществе ведутся споры. Ряд историков указывают на то, что часть бойцов 1-й дивизии РОА ранее принадлежала к подразделениям, подавлявшим Варшавское восстание.
- Генерал Власов и его приближённые были казнены в Москве по обвинению в государственной измене, приговор в настоящий момент остаётся в силе.
- 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Совет района Прага 6 принял решение о сносе статуи в прошлом году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. В самой Чехии действия районных властей осудил президент Милош Земан.
- 23 апреля стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотный и староста района Прага 6 Ондржей Коларж находятся под государственной охраной. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, пишет Respekt. Коларж получил угрозы убийством. Связано ли это со сносом памятника и установкой мемориальной доски власовцам, не сообщается.
Мария Захарова и Алексей Навальный запланировали онлайн-дебаты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты после его резкой критики в свой адрес. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Захарова задала вопрос о готовности политика к разговору и предположила, что он струсит.
Ранее Навальный раскритиковал Захарову после её интервью журналисту Михаил Зыгарю. Дипломат тогда сказала, что в последние годы авиаперелеты стали настолько доступными для огромного количества людей, что "это больше не могло существовать в том виде, в котором существовало многие годы". По словам Захаровой, "зарубежная поездка – это очень рисковое предприятие", которое "раньше это было доступно определенному классу людей и туристу" с соответствующими возможностями.
Навальный заявил, что готов к дебатам с Захаровой.
"Ваши заявления (…) были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично. Вы позорите и страну, и МИД. Поэтому хоть завтра", — написал оппозиционер.
"Отлично! Вот и поговорим завтра (1 мая - прим. РС). Площадку обсудим в личке", - ответила представитель МИД.
Позже Начальный написал в Twitter, что дебаты с Захаровой пройдут 1 мая, в 17 часов на канале @navalnylive . Модератор - Алексей Пивоваров.
Женщина-трансгендер подожгла себя у здания мэрии Тбилиси
У здания мэрии Тбилиси прошла акция протеста женщин-трансгендеров. Они требовали от властей помощи в период пандемии коронавируса.
Одна из участниц акции облилась бензином и подожгла себя. «Я женщина–трансгендер. Поскольку грузинское государство обо мне не заботится, я убью себя», – кричала она.
Её остановили сотрудники полиции. По факту начато следствие.
Мозаику с изображением Путина в храме Минобороны демонтировали
В главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке демонтировали мозаику с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Издание указывает, что ранее в Русской православной церкви отмечали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. Ранее настоятель храма епископ Клинский Стефан говорил РБК, что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строительству храма "с учетом мнения самого главы государства".
26 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
На прошлой неделе "МБХ медиа" опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также надпись "Крым наш". Эта мозаика посвящена аннексии Крыма в 2014 году.
Как рассказали "Новой газете" источники, близкие к членам художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил, вызвавшая полемику в обществе мозаика демонтирована с учетом мнения руководства страны и церкви. При этом уже создан эскиз мозаики, которая заменит демонтированный фрагмент.
На нём на месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись "Крымская весна" заменена на надпись "Навеки с Россией". Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму.
- Главный храм Вооружённых сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке планировали открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако накануне стало известно, что из-за карантинных мер по коронавирусу открытие храма перенесено на неопределённый срок.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом Мишустин сообщил в четверг в эфире канала «Россия 24».
Премьер-министр заявил, что уходит на самоизоляцию. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Президент РФ Владимир Путин попросил Мишустина "позвонить ему из больницы".
"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", – заявил он.
Куда именно будет госпитализирован Мишустин, пока неизвестно.
Ранее издание "Проект" сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.
Мишустин – второй премьер в мире, который заразился коронавирусом. 27 марта стало известно, что COVID-19 болен глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Некоторое время он находился дома, но потом его состояние ухудшилось, и он был отправлен в больницу, откуда выписался 12 апреля. Сейчас Джонсон уже вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне и работает в полную силу.
За последние сутки в России выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом. 101 человек умер. Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 106 498 человек. Умерли 1073 заболевших, выздоровели 11 619 человек.
Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом – за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 3093 жителей столицы.
В Абхазии за сутки не выявлено новых случаев заболевания Covid-19
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 30 апреля.
За прошедшие сутки тестирование на Covid-19 прошли 5 человек. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Аслан Бжания подписал указы о новых назначениях в абхазском правительстве
Сегодня, 30 апреля, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил депутата Дмитрия Дбар министром внутренних дел.
Ранее президент провел встречу с экс-министром внутренних дел Раулем Смыр, который занимал этот пост с декабря 2019 года. Президент поблагодарил его и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения президентских выборов.
Особо он отметил усилия, предпринятые подразделениями органов внутренних дел в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима чрезвычайной ситуации. Аслан Бжания отметил также личный вклад Рауля Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы.
Сегодня же президент подписал указ о назначении Даура Курмазия министром по налогам и сборам. Курмазия занимает этот пост с ноября 2016 года.
Беслан Эшба назначен исполняющим обязанности главы Сухумской администрации
Беслан Эшба назначен исполняющим обязанности главы Сухумской администрации. Указ о его назначении сегодня, 30 апреля, подписал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года. С 1994 по 1995 по поручению президента Владислава Ардзинба возглавлял «Фонд возрождения Абхазии» в Москве, занимался гуманитарными поставками в республику. С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником абхазского президента по экономическим вопросам.
С 1999 по 2005 годы Беслан Эшба возглавлял компанию «Абхазтоп». С 2007 по 2010 годон являлся председателем совета КБ «Универсал-банк». С августа 2010 по сентябрь 2011 года - помощник главы абхазского правительства. С мая 2012 по апрель 2013 года - депутат республиканского парламента. 30 апреля 2013 года указом президента Александра Анкваба назначен вице-премьером абхазского правительства. 2 июня 2014 года Беслан Эшба подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера.
12 августа 2016 года он был назначен вице-премьером правительства, а 25 января 2017 года Беслан Эшба подал заявление об отставке. В августе 2015 года создал РОО «Апсадгьыл». Беслан Эшба является кандидатом экономических наук.
Для Саакашвили нашли другой формат работы - Давид Арахамия
Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента», - сказал Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.
Председатель фракции «Слуга народа» добавил, что если кандидатуру Саакашвили всё-таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение, - сообщает «Интерфакс-Украина».
«У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели», - добавил депутат.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины делом самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
В Армении 94-летняя женщина вылечилась от COVID-19
В Армении от COVID-19 вылечилась самая пожилая пациентка - 94-летняя женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Национального ожогового центра Геворк Симонян.
Под заголовком «Добрая весть» Симонян написал: «Вчера после завершения успешного лечения выписалась самая пожилая наша пациентка с COVID-19, 94-летняя госпожа Грануш».
Директор Национального ожогового центра также опубликовал фотографию.
- Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Армении достигло 2066. Выздоровели 929 человек, скончались 32, еще два человека с коронавирусом, согласно Минздраву, умерли по другим причинам.
Глава внешней политики ЕС - о санкциях, дезинформации и вирусе
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявил, что введённые против России экономические санкции не препятствуют её борьбе с коронавирусом, а следовательно эпидемия не может быть основанием для их снятия.
При этом Боррель не стал говорить о том, будут ли санкции, введённые в 2014 году в связи с аннексией Крыма и ролью России в конфликте на востоке Украины, продлены в июне. По его словам, решение примут страны - члены ЕС. Боррель также назвал гипотетическим вопрос о том, будут ли добавлены в санкционный список новые лица, если власти Чехии посчитают, что российские спецслужбы пытались отравить чешских политиков.
Боррель назвал Украину ключевым партнёром ЕС среди восточных соседей Евросоюза. "Никто не поддерживает Украину более, чем Европейский Союз" - сказал он. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, сейчас необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а в переспективе возможна и более тесная интеграция. Боррель также призвал обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в Донбасс, в том числе в регионы, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Говоря о дезинформации со стороны России и Китая, Боррель отметил, что акторы, в той или иной степени связанные с государственными институтами этих стран, ведут широкую кампанию по распространению различной информации в странах ЕС. При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза призвал видеть разницу между "борьбой нарративов" и распространением фейковых новостей, то есть прямой дезинформацией. К борьбе нарративов он отнёс, например, попытку представить Китай или Россию как страны, оказывающие существенную помощь ЕС в борьбе с коронавирусом. "Надо проводить чёткие различия между попытками представить себя в хорошем свете, которые являются частью публичной дипломатии и против которых трудно возражать, и теми вещами, которые не могут быть приемлемыми - речь идёт о неправде и попытках обвинять других... Фейки - это ложь, это не то же самое, что другое мнение" - сказал Боррель, признав, что иногда непросто отличить одно от другого.
- Агентство ЕС по борьбе с дезинформацией приводило различные примеры участия СМИ и пользователей соцсетей, предположительно связанных с Россией, в кампаниях дезинформации в связи с эпидемией.
- Ряд депутатов Европарламента и СМИ высказывали опасения, что Россия может использовать ситуацию с эпидемией для ослабления санкций, введённых против неё. Утверждалось, в частности, что как рычаг для давления на общественное мнение может быть использована помощь, которую Россия оказала Италии. Власти этой страны утверждают, что помощь никак не увязана с вопросом о санкциях.
- Чешское издание Respekt со ссылкой на спецслужбы сообщало об угрозе для трёх чешских политиков со стороны россиянина, который недавно, как утверждается, приехал в Прагу с ядом. Россия категорически отвергла это сообщение. Официальная Прага пока не выдвигала никаких обвинений в адрес России в связи с сообщением издания.
Давид Залкалиани: «Общественность должна иметь доступ к точной, оперативной и достоверной информации»
Государственные органы должны гарантировать равный доступ к информации для всех средств массовой информации, как это предусмотрено Конвенцией Совета Европы о доступе к официальным документам («Конвенция Тромсё»). Об этом говорится в заявлении председателя Комитета министров Совета Европы, главы МИД Грузии Давида Залкалиани, опубликованном в преддверии Всемирного дня свободы печати (3 мая).
«Свобода выражения мнений, свобода прессы и поток достоверной информации имеют решающее значение для функционирования действительно демократического общества. Это особенно верно в это время беспрецедентного глобального кризиса. Теперь больше, чем когда-либо, общественность должна иметь доступ к точной, оперативной и достоверной информации», - сказано в заявлении.
Залкалиани также призвал всех членов Совета Европы строго соблюдать статью 10 Европейской конвенции о правах человека, соответствующее прецедентное право Европейского суда по правам человека, а также указания Комитета министров Совета Европы по защите свободы выражения и информации во времена кризиса.
- Грузия с ноября 2019 года является страной-председателем Совета Европы.
В Северной Осетии сообщили о выявлении контрабандных сигарет в цистерне, следовавшей из Грузии
Североосетинские таможенники обнаружили на пропускном пункте «Верхний Ларс» между Россией и Грузией контрабандные сигареты (около 171 тыс. пачек). Общая их стоимость составила пять с половиной миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе таможни.
«Содержимое цистерны с надписью «Пропан» таможенники проверили с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученных рентгеновских снимках в полости цистерны таможенники увидели посторонние предметы. При досмотре цистерны было обнаружено большое количество коробок и блоков сигарет марок Malimbo и Richman (Объединенные Арабские Эмираты)», - сказано в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий в крупном размере).
Таджикистан официально подтвердил случаи заражения коронавирусом в стране
В Таджикистане выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили сегодня на экстренном заседании республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране.
Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана 29 апреля зарегистрировало 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией – 10 случаев в Худжанде и 5 – в Душанбе. Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в Таджикистане официально признал наличие коронавируса в стране, сообщает НИАТ "Ховар".
На совещании было подчеркнуто, что около 2 тыс. человек находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус. По данным Минздрава РТ, с 1 февраля по 30 апреля в стране было помещено на карантин 10937 соотечественников и иностранцев, из которых 8438 были отпущены домой.
Республиканский штаб принял решение по обязательному использованию медицинских масок населением страны.
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран мира, где, по утверждению властей, коронавирус не был выявлен. В апреле в стране возросло число случаев заболевания пневмонией и смерти от этой болезни, в связи с чем возникли сомнения в утверждении Душанбе об отсутствии нового коронавируса в Таджикистане.
Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в стране решил в целях профилактики распространения и передачи инфекции COVID-19 с 4 мая объявить летние каникулы для студентов 1-х, 2-х и 3-х курсов учреждений высшего профессионального образования страны. Для выпускников предусмотрено подведение итогов государственных экзаменов до 15 мая 2020 года, сообщает "Ховар".
Ранее власти Таджикистана решили приостановить занятия в школах и чемпионат страны по футболу с формулировками "в связи с угрозой эпидемии". С 18 апреля Совет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с возможным распространением коронавируса запретил проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды. В частности, запрещается совершение коллективного намаза, проведение намаза "таровех" (читается исключительно в месяц Рамадан), "ифтара" (прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца), а также "идгардака" (праздничные детские гуляния).
Около 140 млн жителей Индии потеряли работу из-за коронавируса
Около 140 миллионов жителей Индии потеряли работу из-за ограничений властей, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — пишет газета The Financial Times со ссылкой на оценку неправительственного Центра мониторинга индийской экономики.
Это сопоставимо со всем населением России. Увольнение рабочих повысит уровень безработицы в Индии с 8 до 26 процентов.
В стране с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек уже 35 дней действуют жёсткие карантинные меры, подтверждены 33 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 1074 человека умерли.
Рост подтверждённых случаев заболевания в стране продолжается с незначительным замедлением, отмечает агентство Bloomberg. В ближайшее время в стране ожидается смягчение карантина, и медицинские эксперты опасаются, что это может привести к резкому росту числа заболевших.
- По оценке главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в России к концу года число безработных может вырасти до 8 миллионов человек — с двух с половиной миллионов. Он считает, что меры поддержки населения в России должны быть более активными, чем это происходит сейчас.
- В США за месяц, прошедший с начала эпидемии, за пособиями по безработице обратились более 20 миллионов человек - это рекорд.
Роман Абрамович и Давид Якобашвили могут стать совладельцами Telegram
Павел Дуров предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша суда в США по делу блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Он готов вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать еще год и получить токены или 110% от вложенного.
Если до апреля 2021 года торговля криптовалютой Gram не будет разрешена в США на базе блокчейн-платформы, Дуров пообещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram. Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо предприниматели, которое получили несколько инвесторов. Один из инвесторов подтвердил "Медузе", что получил такое письмо.
Если до 30 апреля 2021 года Telegram получит все необходимые разрешения запустит блокчейн, то инвесторы получат Gram или другие токены в том же объеме, который оговаривался в их соглашениях о покупке. Если же компания суд проиграет, то Telegram собирается вернуть инвесторам деньги за счет продажи своих акций, которые сейчас принадлежат ее основателю. Стоимость Telegram превысит объем образующегося долга перед инвесторами как минимум в несколько раз, говорится в письме. На решение у инвесторов время до конца этой недели.
Впервые о блокчейн-платформе TON и криптовалюте Gram, разрабатываемых командой Telegram Павла Дурова, стало известно в конце 2017 года. Издание Techcrunch назвало этот проект "амбициями запустить децентрализованный интернет". TON — децентрализованная сеть, в которой будет работать платежная система на основе криптовалюты Gram, прокси и анонимайзер для обхода блокировок, система обмена сообщениями, хранилище данных, платформа для создания распределенных приложений для TON сторонними разработчиками, операционная система для распределенных приложений, собственные веб-сайты, доступные только из сети TON, и ряд других сервисов.
Для финансирования разработки TON в начале 2018 года было проведено два закрытых раунда ICO, в ходе которых команда собрала 1,7 миллиарда долларов. В TON вложились Роман Абрамович, экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили, основатель Qiwi Сергей Солонин и другие. Всего в двух инвестраундах TON поучаствовали 175 бизнес-структур и частных инвесторов из разных стран, причем 39 из них были из США.
- 11 октября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с обвинениями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в торговле ценными бумагами в нарушение законодательства США. Комиссия считает Gram ценными бумагами, а значит, перед тем как проводить ICO и заключать с инвесторами соглашения о покупке Gram, Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. должны были предоставить покупателям информацию о финансовой истории компании, ее способности генерировать прибыль и подать заявление о регистрации размещения ценных бумаг. Регулятор также обратил внимание на то, что купленные инвесторами Gram не зарегистрированы ни в одной юрисдикции.
- Из-за суда компания была вынуждена перенести дату запуска TON с 30 октября 2019 года на 30 апреля 2020 года. Инвесторам, которые не готовы ждать, Дуров тогда предложил вернуть 77% от их вложений, однако они не стали требовать деньги назад и согласились на отсрочку. 24 марта суд вынес временный запрет на выпуск токенов Gram и их передачу инвесторам проекта. Суд постановил, что контракты на токены от Telegram подходят под определение ценных бумаг. При этом суд разъяснил, что запрет касается выпуска токенов не только в отношении американских инвесторов, но и участников проекта из других юрисдикций.
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