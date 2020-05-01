Анкваб пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Павел Дуров предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша суда в США по делу блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Он готов вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать еще год и получить токены или 110% от вложенного.

Если до апреля 2021 года торговля криптовалютой Gram не будет разрешена в США на базе блокчейн-платформы, Дуров пообещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram. Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо предприниматели, которое получили несколько инвесторов. Один из инвесторов подтвердил "Медузе", что получил такое письмо.

Если до 30 апреля 2021 года Telegram получит все необходимые разрешения запустит блокчейн, то инвесторы получат Gram или другие токены в том же объеме, который оговаривался в их соглашениях о покупке. Если же компания суд проиграет, то Telegram собирается вернуть инвесторам деньги за счет продажи своих акций, которые сейчас принадлежат ее основателю. Стоимость Telegram превысит объем образующегося долга перед инвесторами как минимум в несколько раз, говорится в письме. На решение у инвесторов время до конца этой недели.

Впервые о блокчейн-платформе TON и криптовалюте Gram, разрабатываемых командой Telegram Павла Дурова, стало известно в конце 2017 года. Издание Techcrunch назвало этот проект "амбициями запустить децентрализованный интернет". TON — децентрализованная сеть, в которой будет работать платежная система на основе криптовалюты Gram, прокси и анонимайзер для обхода блокировок, система обмена сообщениями, хранилище данных, платформа для создания распределенных приложений для TON сторонними разработчиками, операционная система для распределенных приложений, собственные веб-сайты, доступные только из сети TON, и ряд других сервисов.

Для финансирования разработки TON в начале 2018 года было проведено два закрытых раунда ICO, в ходе которых команда собрала 1,7 миллиарда долларов. В TON вложились Роман Абрамович, экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили, основатель Qiwi Сергей Солонин и другие. Всего в двух инвестраундах TON поучаствовали 175 бизнес-структур и частных инвесторов из разных стран, причем 39 из них были из США.