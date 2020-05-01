В Грузии зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 1 мая, в Первой Университетской клинике Тбилиси. Как сообщила журналистам клинический директор больницы Лали Турдзеладзе, пациент поступил к ним 4 апреля в тяжелейшем состоянии. У мужчины был сахарный диабет.

По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 566 случаев коронавируса. Из них 207 выздоровели и уже выписаны из больниц. В карантине остаются 5 320 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 548.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще четыре пациента в возрасте 81 года, 86, 68 и 73 лет.

Шестая смерть от коронавируса в Грузии была зафиксирована 26 апреля. 83-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента были сердечная недостаточность и мерцающая аритмия, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Восемь граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей: четыре в Испании, два – в США, один - в Великобритании, и один – в Латвии.