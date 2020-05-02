Дочь Назарбаева лишилась поста спикера Сената Казахстана

Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева освобождена от должности спикера Сената - верхней палаты парламента страны. С чем связано решение, не уточняется.

Указ о прекращении ее полномочий, в том числе, и как законодателя подписал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, которого на пост главы государства в свое время выдвинул сам Назарбаев. Его дочь Дарига в качестве председателя Сената считалась вторым человеком в государстве.

На официальном сайте Сената сообщений об отзыве мандата Назарбаевой нет. Последняя новость датирована 1 мая - в тексте Назарбаева поздравляет соотечественников с Днем единства народа Казахстана, отмечает Казахская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В Твиттере Касым-Жомарт Токаев написал, что благодарит Даригу Назарбаеву «за активную и плодотворную работу на посту спикера Сената». Этот пост дочь Назарбаева занимала с 20 марта прошлого года, когда ее отец объявил об уходе с должности президента, которую он занимал почти 30 лет. Даже после его отставки многие считают 79-летнего Нурсултана Назарбаева ключевым человеком в руководстве, от которого зависят все основные политические решения.

Назарбаев продолжает возглавлять правящую партию Нур-Отан. Он также пожизненно руководит Советом безопасности. Буквально сразу после его ухода с поста президента Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан.

Когда Дарига Назарбаева начала работать в парламенте в 2016-м году, это расценили как попытку Назарбаева подготовить себе преемника.