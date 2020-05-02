Девять грузинских моряков похищены с судна у берегов Нигерии

Власти Азербайджана до конца мая оставили в силе основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Открываются магазины, а во многих городах и кафе, парки, упраздняется разрешительная система выхода из дома.

Как сообщает «Кавказский узел», с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения. В рамках смягчения карантинных мер с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, а также было разрешено репетиторство.

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана объявил о продлении особого карантинного режима до 31 марта. Власти объяснили это «текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане» и «профилактическими мерами, применяемыми в других странах, а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения».

Однако были предприняты и меры по дальнейшему смягчению ограничений. С 4 мая частично возобновляется деятельность работников государственных учреждений. Численность работников ведомств, которым будет разрешено выходить на работу, будет определена соответствующим постановлением кабинета министров, пояснили в оперативном штабе. Кроме того, с 4 мая вновь откроются центры социального обслуживания DOST (Оперативное устойчивое социальное обеспечение), где вновь будут предоставлять адресную государственную социальную помощь.

Разрешается работа торговых точек, парикмахерских, салонов красоты. Во многих городах открываются рестораны, кафе, чайные и другие объекты общепита - запрет сохраняется лишь на курение кальяна. Снимаются ограничения на посещение бульваров, парков и зон отдыха. Объекты общепита и парки останутся закрытыми в Баку, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани и Апшеронском районе. Тех же городов и районов не коснется отмена разрешительной системы выхода из дома. Там по-прежнему необходимо будет запрашивать SMS-пропуски на выход из дома для посещения магазинов, аптек, почты, банков, медучреждений, а также участия на похоронах близких родственников.

С 4 мая разрешаются межрайонные и междугородние поездки, однако общественный транспорт работать на этих маршрутах не будет. При этом Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Апшеронский район остаются закрытыми для въезда и выезда.

«Использование медицинских масок в закрытых помещениях и общественном транспорте является обязательным», - заявил глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Он не исключил, что режим карантина будет ужесточен, если число инфицированных вновь начнет стремительно расти.

Закрытыми остаются бакинское метро, спортзалы и стадионы, моллы и крупные торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, объекты туризма. Проведение спортивных и концертных мероприятий не возобновляется. По-прежнему приостановлены внутренние и международные авиа-, железнодорожные, автобусные рейсы. Сохраняется запрет на проведение свадебных торжеств и поминок. На похоронах могут присутствовать до 10 человек.

В свою очередь, Минобразования и Государственный экзаменационный центры сообщили, что с 1 июня учебные заведения возобновят деятельность в ограниченном режиме. Будут проводиться экзамены, прием в первый класс школ. До конца учебного года проведение ежедневных занятий в учебных заведениях не предусмотрено.