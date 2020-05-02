За сутки в Северной Осетии число заболевших коронавирусом выросло до 990 человек

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 69 жителей. Таким образом, по состоянию на утро 2 мая, в республике зафиксировано 990 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.

Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 - в больницах, 86 выздоровели, 6 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.

Скончались еще двое жителей Северной Осетии с коронавирусом. По данным оперативного штаба, один из них – 58-летний мужчина – поступил в КБСП 21 апреля с подтвержденным диагнозом COVID-19 и двусторонней внебольничной пневмонией. Дыхательная недостаточность у него, несмотря на проводимую терапию, нарастала. Мужчина скончался накануне, 1 мая.

Еще один умерший – 40-летний пациент РКБ. Поступил в больницу 21 апреля с жалобами на повышение температуры, одышку, боли в грудной клетке. Проведенное КТ-исследование выявило двустороннюю пневмонию с высокой степенью поражения легких.

Взятый анализ на коронавирус был подтвержден референс-центром. 1 мая его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, в этот же вечер пациент скончался.