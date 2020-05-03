Вышедшие из берегов реки повредили дороги на западе Грузии

В результате проливных дождей несколько горных рек в Сачхерском муниципалитете вышли из берегов – в нескольких селах повреждены автомобильные дороги и затоплены сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщил губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе.

Кроме наводнения, села Чаловани, Чала, Корбоули и Мерджеви пострадали от сильного града - побиты посевы и виноградники, повреждены фруктовые деревья. По словам Шаламберидзе, специальная комиссия изучит ущерб, нанесенный стихией.

«В результате проливных дождей в Сачхере несколько горных рек вышли из берегов, повредив в нескольких селах дороги, габионы и затопив угодья. Мы пока не знаем, каким может быть ущерб. Комиссия определит размер ущерба по всему муниципалитету, и мы точно узнаем, какой ущерб стихия нанесла населению Сачхере», - сказал губернатор.

Всего в состав Сачхерского муниципалитета входит 51 село и один город – Сачхере, который является административным центром и расположен на берегу реки Квирила, сообщает агентство «Новости-Грузия».