В Хурвалети освободили внука и невестку Даты Ванишвили

Госпитализировать десять инфицированных коронавирусом из села Мушевани Болнисского района до сих пор не удалось. Об этом в интервью телеканалу «Мтавари архи» сообщила глава Центра общественного здравоохранения Болниси Мака Мамардашвили.

Накануне вечером, 1 мая, попытка госпитализации больных завершилась потасовкой с полицией и врачами. Жители Мушевани с агрессией встретили сотрудников «скорой», которые должны были перевести в клинику группу их односельчан, членов одной семьи. Многие из дебоширов были пьяны. Они забросали медицинскую машину камнями и палками. Поврежден был также автомобиль поверенного мэра Болниси, пытавшегося уладить ситуацию.

Врачи вызвали на место полицию. С сотрудниками МВД у жителей Мушевани произошла словесная перепалка – они пытались убедить правоохранителей в том, что коронавируса в селе нет, а те люди, которых хотят увезти в больницу, абсолютно здоровы.

«У 47 лиц утром мы взяли анализы для лабораторных исследований. По результатам, полученным на второй день, у десяти подтвердилась коронавирусная инфекция. Члены семьи были согласны на госпитализацию. Они взяли свои вещи и вышли на улицу, однако сопротивление было оказано уже со стороны жителей села и произошло то, что произошло. Перевести этих пациентов в клинику не удалось», - сообщила Мамардашвили.

По ее словам, инфицированные должны быть переведены в больницу, как можно скорее. После этого в Мушевани необходимо возобновить работу эпидемиологов и медицинские осмотры местных жителей. До сих пор неизвестно, какие меры примут для госпитализации инфицированных. По данным «Мтавари архи», в Мушевани прибыли высокопоставленные чиновники МВД, а также представители местных властей, которые должны будут провести переговоры с жителями. На въезде в село мобилизовано несколько машин скорой помощи.

Общественный вещатель сообщает, что инфицированным предлагают пройти курс лечения в лучшей клинике Грузии. При этом членов одной семьи обещают не разлучать. В связи со вчерашним инцидентом начато следствие по статье «повреждение или уничтожение вещи».