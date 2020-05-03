В правительстве Грузии допустили ослабление карантинных ограничений раньше установленного срока

В администрации правительства Грузии допустили, что снятие ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса, произойдет раньше установленного срока, сообщает агентство «Новости-Грузия».

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение. Предполагается, что оно будет отменено 22 мая. На прошлой неделе правительство представило план снятия ограничений на экономическую деятельность, который состоит из шести этапов.

«Согласно плану открытия страны, который был представлен на прошлой неделе, между этапами смягчения ограничений предусмотрен двухнедельный интервал, однако все зависит от эпидемиологической ситуации - возможен как более быстрый переход от одного этапа к другому, так и более длительный. Поэтому, конечно же, возможно снятие ограничения раньше этого срока», - сказала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.

Она добавила, что решения правительства напрямую будут зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций – социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Мезвришвили добавила, что под эпидемиологической ситуацией подразумевается не только число зараженных людей по всей стране, но и тенденция распространения заболевания в отдельных географических регионах. Она также не исключила, что в случае ухудшения эпидситуации, придется снова ввести уже снятые ограничения.

Одновременно, на будущей неделе правительство обсудит вопрос открытия четырех крупных городов – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси, въезд и выезд из которых ограничен с 15 апреля.

Мезвришвили добавила, что на данном этапе правительство Грузии не планирует восстанавливать международные полеты из-за рисков распространения коронавируса, однако рассматривает вопрос допуска внутренних рейсов. Как известно, запрет на регулярное авиасообщение по всем направлениям Грузия установила 21 марта. Предполагается, что он будет действовать до окончания режима ЧП – 22 мая 2020 года.