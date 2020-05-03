Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 113, в общем составив 2 386. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 25 и сейчас составляет 1 035.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончались 79-летняя женщина и 58-летний мужчина, у которых также были сопутствующие хронические заболевания. В общем, с начала эпидемии коронавируса нового типа, в Армении уже скончались 35 пациентов с диагнозом COVID-19.

По словам Алины Никогосян, также скончался один пациент, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, однако смерть этого пациента наступила в результате другого заболевания.

По информации Радио Азатутюн, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1312, а из проведенных тестов на коронавирус 24 177 дали отрицательный результат.

Как на своей странице в Facebook сегодня сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, из 2386 случаев коронавируса 320, или 13.4%, выявлены у медицинских работников.