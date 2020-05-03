Глава Северной Осетии заверил, что не допустит торжеств 3 сентября

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в регионе 3 сентября окончания Второй мировой войны, поскольку в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.

Битаров заверил, что лично не допустит в этот день никаких празднеств. По его словам, «нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру, скорбят» в этот день.

Неделю назад президент России Владимир Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Авторы законопроекта, а затем и Совет Федераций, мотивировали перенос тем, что «решающий вклад в завершение войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году», о которой в СССР официально было объявлено именно в указанную дату.

Организация «Матери Беслана» и Совет по правам человека при президенте России выступали против переноса памятной даты, указав на то, что 3 сентября – день памяти жертв погибших при штурме захваченной террористами школы в Беслане. В 2004 году в этом городе в Северной Осетии погибли 334 человека.

В письме главы СПЧ Валерия Фадеева на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко говорилось, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте». Матвиенко, однако, поддержала перенос даты, назвав шумиху вокруг законопроекта «избыточной».