В Цхалтубо коронавирус подтвердился у бенефициара «Дома милосердия»

Коронавирус подтвердился у бенефициара муниципального «Дома милосердия» в Цхалтубо. Информацию подтвердил журналистам губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.

Пациентка – женщина пенсионного возраста. По данным СМИ, несколько дней назад ее доставили в карантинную зону, поскольку она контактировала с инфицированным. В обсервации у нее появились некоторые симптомы заболевания и ей провели серологический тест, который оказался положительным.

Шаламберидзе сообщил, что в «Доме милосердия» женщина ежедневно получала бесплатные обеды. Всего у организации более 180 бенефициаров. В основном, это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

«Мы стандартно изучаем контакты инфицированной женщины. Ситуация полностью под контролем. На данном этапе нет необходимости ужесточать меры. К сожалению, контакты женщины масштабные, и все те, кто контактировал с ней, находятся в зоне потенциального риска», - сказал Шаламберидзе.

В комментарии телеканалу «Мтавари архи» директор «Дома милосердия» Георгий Алабашвили сообщил, что все их сотрудники и волонтеры уже протестированы. На данном этапе ни у кого из них коронавирус не подтвердился. В здании прошла дезинфекция, пока что организация продолжает работу в обычном режиме.

Первый случай COVID-19 в Цхалтубо был зафиксирован 28 апреля. Инфицированный 62-летний мужчина работает в городской службе уборки. В Грузии коронавирус был подтвержден у 589 человек. Из них 221 пациент выздоровел, девять человек в возрасте от 58 до 86 лет скончались. В карантине остаются 5 260, а в стационарах - 553 человека.