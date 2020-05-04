Правительство Грузии снимает ограничение по въезду и выезду из Батуми и Кутаиси

В американском руководстве не исключают, что Китай стремился скрыть масштабы вспышки коронавируса и степень его опасности, поскольку накапливал средства защиты и медицинские препараты. Об этом сообщило агентство Associated Press, сославшись на оказавшийся в его распоряжении четырёхстраничный доклад Министерства внутренней безопасности США.

Документ датирован 1-м мая. В нём говорится, что Китай, приуменьшая опасность, одновременно наращивал импорт и сокращал экспорт медицинских товаров. Страна пыталась всячески завуалировать эти свои действия, отрицая, что вводит ограничения по экспорту, а также внося путаницу и задерживая данные по торговле, заключают эксперты. Китайские руководители "намеренно замалчивали угрозу" пандемии от всего мира в первых числах января, подчеркивается в докладе. О содержании доклада стало известно в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа усилила критику в адрес Китая. В частности, госсекретарь Майк Помпео в воскресенье возложил на Пекин ответственность за распространение коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнув, что Китай должен ответить за свои действия.

Среди прочего, Помпео сказал, что имеется "значительный объём доказательств" того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Одновременно Майк Помпео не стал оспаривать заключение американских разведслужб о том, что вирус появился без вмешательства человекам и не был продуктом генной инженерии. Речь шла об анализе, который представил 30 апреля офис директора Национальной разведки. "Я знаком с мнением разведсообщества. И у меня нет оснований полагать, что они ошибаются в работе", - сказал Помпео в интервью ABC 3-го мая. При этом чуть ранее в беседе госекретарь заявил, что "к выводу о возникновении вируса с помощью человека приходят лучшие эксперты", и что у него "нет причин не верить этому в данный момент".

Майк Помпео также обвинил Китай в том, что он блокирует доступ международных экспертов в свои лаборатории.

Заявления главы Госдепартамента США на следующий день прокомментировала англоязычная китайская газета Global Times. Издание, которым заведует печатный орган правящей Коммунистической партии "Жэньминь жибао", написало, что у Майка Помпео нет никаких доказательств появления вируса в лаборатории в Ухане, а также что "он блефует". "Администрация Трампа продолжает беспрецедентную пропаганду, тогда как сама пытается помешать глобальным усилиям в борьбе с пандемией COVID-19", - утверждает китайская газета.

Президент США Дональд Трамп 30 апреля высказал уверенность в том, что новый коронавирус мог распространиться из китайской вирусологической лаборатории, но главы Белого дома уклонился от подробностей, связанных с доказательствами.

Новый коронавирус появился в Китае в прошлом году. Источником заражения им людей китайские власти называли продуктовый рынок в Ухане. С тех пор жертвами COVID-19 по всему миру стали, по последним данным, около 248 с половиной тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом превысило три с половиной миллиона. В пятёрке наиболее пострадавших стран – США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия – на седьмом месте. В Китае заболевших официально около 83-х тысяч, умерли – более 4 с половиной тысяч человек. Президент США, где от последствий коронавируса скончались более 68 с половиной тысяч, а количество заразившихся приближается к одному миллиону 200 тысячам, не раз высказывал сомнения относительно официальной китайской статистики.