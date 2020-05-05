Новости
Пациента №5 выписывают из тбилисской клиники после двухмесячного лечения
В Грузии от коронавируса полностью выздоровел пациент №5, который находился в инфекционной клинике Тбилиси два месяца. Об этом журналистам сообщила медицинский директор клиники Марина Эзугбая.
Мужчина вернулся из Италии 1 марта, после чего стал источником заражения нескольких человек, в том числе сына главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии.
В течение длительного времени анализы пациента выявляли маленькую концентрацию вируса. Специалисты не исключали, что это было связано со стрессом.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов в Грузии выросло на 17 и достигло 240. Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 604.
Другие новости дня
Российское посольство в США обвинило победителей Пулитцера в русофобии
Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных престижной Пулитцеровской премии 2020 года, “прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений”, которые можно изучать ”в качестве пособия по созданию ложных фактов”. Сообщение размещено в фейсбуке дипломатического представительства.
Вручение Пулитцера, — самой престижной американской награды в области журналистики и литературы, — прошло в ходе ютьюб-трансляции в ночь на вторник.
Восемь материалов NYT, рассказывающих о предполагаемом вмешательстве России во внутреннюю политику в Ливии, Сирии и Центральноафриканской республики, а также о предполагаемом отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены Пулитцеровской премией в номинации “Международный репортаж”. с формулировкой “за серию увлекательных историй, добытых с большим риском, разоблачающих хищничества режима Владимира Путина”.
Пулитцеровская премия присуждается только за материалы на английском языке, изначально опубликованные в США. Главный редактор российского издания “Проект” Роман Баданин отметил, что два материала NYT повторяют факты, ранее добытые российскими журналистами в своих расследованиях.
Кто ещё получил Пулитцера
- Наиболее престижную награду в номинации “Служение обществу” получили журналисты газеты Anchorage Daily News и издания ProPublica за серию материалов о проблемах и насилии в полиции Аляски.
- Награду за фотографии с места событий получила команда агентства Reuters за освещение протестов в Гонконге.
- В 2020 году, на фоне развития подкастов, премию впервые вручали за аудиорепортажи. Её получили автора эпизода подкаста This is American Life за освещение миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.
- Писатель Колсон Уайтхед стал лауреатом Пулитцеровской премии по литературе за роман о нравах флоридской исправительной школы “Никелевые мальчики”. Предыдущая книга Уайтхеда “Подземная железная дорога” победила в номинации “Художественная литература” в 2017 году.
- В номинации “Музыка” победила опера Энтони Дэвиса “Пятёрка из Центрального парка” рассказывающая о пяти молодых людях, несправедливо осуждённых за сексуальное насилие. (По этой истории снят сериал Netflix “Когда они нас увидят”).
В России выявлены более 150 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
Умерли за последний день 95 пациентов
В России за последние сутки подтверждено 10 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала эпидемии число выявленных случаев составляет 155 370 человек. Умер 1451 пациент.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 157 тысяч на коронавирус.
Москва лидирует по числу инфицированных. В российской столице выявлено 5714 случаев инфекции. В Подмосковье этот показатель составляет 822 человека, в Санкт-Петербурге - 226.
До 11 мая включительно в России действуют ограничительные меры. В большинстве регионов власти ввели режим самоизоляции граждан. Не работают общественные заведения, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье для перемещения на транспорте действует система специальных пропусков.
Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по борьбе с эпидемией в случае, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции.
В мире число выявленных случаев COVID-19 превышает три с половиной миллиона. Умерли более 250 тысяч пациентов.
Противостояние в азербайджанском Билясуваре – СМИ сообщают о пострадавших
Группа жителей Билясуварского района Азербайджана собралась накануне перед зданием исполнительной власти, требуя социальных выплат.
Как сообщил агентству Turan один из участников протеста, сотни человек пришли потребовать решения своих проблем.
«В районе серьезные социальные проблемы, безработица, не на что жить», - сказал участник акции, не пожелавший назвать свое имя.
Десятки человек предприняли попытку ворваться в здание исполнительной власти, но столкнулись с противодействием полиции. По неофициальным данным, есть пострадавшие.
Представитель МВД Эхсан Захидов сообщил Turan, что группа граждан пыталась собраться перед исполнительной властью в Билясуварском районе.
«Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с гражданами, после чего граждане покинули территорию. Был задержан только один гражданин, который оказал сопротивление полиции. Он нанес телесное повреждение сотруднику полиции. В связи с этим ведется расследование. Никто из граждан не пострадал», сказал Захидов.
МВД подтвердило, что один из участников протеста задержан за оказание сопротивления полиции.
Meydan TV напоминает, что 29 апреля спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел масштабную спецоперацию в здании Исполнительной власти Билясуварского района.
В результате спецоперации глава Исполнительной власти Махир Гулиев, его первый заместитель, председатель муниципалитета района, главврач центральной больницы, начальник жилищно-эксплуатационного участка и ряд других должностных лиц были задержаны и доставлены в Баку.
Спецоперацию провели после многочисленных жалоб на присвоение чиновниками финансовой помощи, предоставляемой государством населению района в условиях карантинного режима.
Саакашвили надеется, что Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили надеется, что президент Украины Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни. Об этом Саакашвили заявил в эфире телекомпании «Украина 24», но не уточнил, какую должность предлагает ему Зеленский.
«Думаю, что скоро он сам объявит. Он знает, что надо действовать. Он знает, что ситуация сложная. Он знает, что самая большая ответственность на его плечах. Поэтому мы просто должны дать манёвр человеку, у которого самая большая ответственность в стране... Президент понимает, что на страну надвигается большая буря. Следующие месяцы будут тяжелыми», - заявил политик, имея в виду ситуацию с экономикой страны.
На вопрос, ожидается ли назначение на этой неделе, Саакашвили ответил: «Надеюсь, что да».
Экс-президент Грузии при этом заявил, что его назначению на пост вице-премьера противились многие группы интересов внутри и вне страны. «Я не видел ни разу, чтобы какую-либо кандидатуру так обсуждали», - отметил он.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Несколько сот человек собрались у азербайджано-российской границы и ждут ее открытия
В Дербентском районе Дагестана около 600 человек ожидают открытия границы между Россией и Азербайджаном, чтобы попасть домой. Как сообщает на своей странице в инстаграме и.о. главы района Фуад Шихиев, люди все ещё продолжают прибывать на границу.
По его словам, часть из них размещена в гостинице, базе отдыха, в мечети, а часть приютили жители района.
Очередной наплыв народа к границе случился из-за ложной информации о том, что в начале мая Азербайджан откроет границу, рассказали "Кавказ.Реалии" местные жители.
По словам одного из них, около 200 человек вынуждены жить прямо в гараже у границы, а те, кому там не нашлось места, ночуют прямо на улице.
Суд в Киеве постановил арестовать Януковича на два месяца заочно
Бывший украинский президент Виктор Янукович арестован (заочно) на два месяца. Печерский районный суд Киева 4 мая принял соответствующее постановление, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что будет обжаловать постановление.
Арест назначен в рамках расследования уголовного дела об узурпации власти, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на прокурора по этому делу Александра Супруна.
Прокурор заявил, что сторона обвинения доказала: Янукович скрывается от правосудия на территории России.
В Печерском суде слушается ещё одно дело относительно меры пресечения для Януковича - речь идёт о событиях 18-20 февраля 2014 года. Тогда в Киеве прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих и спецназа. Президент Янукович бежал из страны, в Киеве сменилась власть. Вскоре Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины вспыхнул многолетний вооружённый конфликт, в котором, по официальному определению НАТО, Россия выступает агрессором.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, 17 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 604. За сутки в стране выявили 11 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 17 и достигло 240. В карантине находятся 4887 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 500.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что средний возраст умерших от пандемии граждан в стране уменьшается.
Apple и Google запретят отслеживать геолокацию инфицированных коронавирусом
Apple и Google запретят отслеживать геолокацию инфицированных коронавирусом.
Новая технология Apple и Google для отслеживания контактов, которые могут быть инфицированы коронавирусом, не позволит устанавливать их точное местоположение. Об этом пишет издание Techcrunch со ссылкой на раскрытую компаниями информацию для сторонних разработчиков;
Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов, контролирующих около 99 процентов мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию, предупреждающую владельцев телефонов о том, что они контактировали с инфицированными коронавирусом нового типа. На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны сторонним разработчикам приложений.
Сегодня, 4 мая, компании заявили, что связывать зараженных с геолокацией технология не позволит. Таким образом они планируют защитить приватность своих пользователей, в том числе от правительств, - уточняет агенство Reuters.
Разработчики нескольких приложений, связанных с коронавирусом, сообщили агентству, что привязка больных к их геолокации позволит следить за распространением вируса и выявления очагов эпидемии. Techcrunch уточняет, что возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, не использующих новую технологию Apple и Google.
Такие разрабатываются в нескольких странах, сегодня компании одобрили тестовую версию программы для британского рынка, разработанную Национальной службой здравоохранения Великобритании, – передает Би-би-си.
- О создании технологии для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией корпорации договорились в начале апреля. Предполагается, что пользователи сами смогут сообщать, что у них диагностирован COVID-19, после чего их телефоны будут анонимно предупреждать об этом людей, с которыми зараженный лично контактировал в течение двух недель.
Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из изоляции после 11 мая
Сегодня вечером, 4 мая, Сенат Франции, верхняя палата парламента, отвергла стратегию правительства, направленную на выход из карантина.
При голосовании в Сенате 89 членов верхней палаты высказались «против», 81 - «за», «воздержавшихся» было 174. Голоса против шли от социалистов и коммунистов. Воздержавшиеся - в основном от республиканцев. Правящая партия «Вперед, Республика!» единогласно поддержала меры предложенные премьер-министром.
На прошлой неделе, во вторник, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) поддержала план главы правительства.
Сегодня премьер-министр представил проект выхода страны из карантина в Сенате, заявив о невозможности и далее соблюдать режим карантина. По словам Эдуара Филиппа, все, кто работал в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин, по словам премьера, означало бы нарушить развитие экономики, сельского хозяйства и утратить инвестиционную привлекательность Франции.
По замыслу правительства, в случае, если санитарная ситуация не ухудшится в первые недели после отмены карантина, можно было бы с 29 мая разрешить проведение богослужений.
Отказ Сената поддержать правительственный план совпало по времени с объявлением официальных данных о новых жертвах эпидемии Covid-19. За одни последние сутки погибших стало на 306 больше, а общее число жертв болезни превысило 25 000. Всего инфицированных и заболевших во Франции около 170 тысяч.
Ранее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что первый больной COVID-19 лечился в парижской больнице еще в декабре 2019 года. Об этом сообщили агентство «Рейтер» и телеканал «Франс-24».
Две парижские больницы провели повторные анализы больных пневмонией в декабре 2019 года и январе 2020 года. Глава отделений реанимации в двух больницах в пригороде Парижа заявил, что ученые решили провести повторную проверку анализов 24 пациентов с пневмонией, у которых не был выявлен новый коронавирус. Выяснилось, что у одного из пациентов, прошедших 27 декабря анализ больнице, было выявлено заболевание COVID-19. Пациент провел в больнице 15 дней, выжил и выписался. Согласно информации, публиковавшейся ранее, начало эпидемии во Франции датировалось февралем.
Полиция в сотрудничестве с медиками пытаются определить всю цепочку появления коронавируса во Франции.
Оперштаб: за сутки в Абхазии не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 4 мая.
За прошедшие сутки тестирование на Covid-19 прошли 10 человек. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Верховный Суд США впервые транслирует слушания в прямом эфире
Среди дел, по которым ведутся слушания, налоговые декларации Трампа
Верховный Суд США впервые рассматривает аргументы по нескольким делам в режиме телефонной конференции и впервые транслирует слушания в прямом радиоэфире.
Среди рассматриваемых - дело о налоговых декларациях президента Трампа, отказавшегося публиковать сведения о своих налогах. Законом США не предусмотрено обязательное раскрытие президентами таких сведений, однако традиционно президенты соблюдают это негласное правило.
Верховный суд редко прибегает к новым технологиям. Например, аргументы сторон до настоящего времени не записываются на видео. А звуковые трансляции никогда не велись в режиме реального времени. На этот раз, как отметила представитель Верховного суда, журналисты смогут, благодаря радио трансляции, следить за происходящим на заседании.
В середине апреля сообщалось, что шесть заседаний суда назначены на первую половину мая, с 4 по 13 мая.
Кристина Озган назначена главой абхазского Министерства экономики
Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении вице-премьером, министром экономики республики Кристину Озган.
Кристина Озган, кандидат экономических наук, с 2000 по 2002 гг. она являлась ведущим специалистом Управления экономики и прогнозирования Сухумской администрации. В 2002-2003 годы она – начальник отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты республики, а в 2003-2005 годы – начальник экономического отдела абхазского кабинета министров.
С января 2005 года Озган занимала пост заместителя министра экономики республики, с февраля 2005 по 2011 год – министра экономики. В 2011-2014 годы Кристина Озган являлась заместителем руководителя президентской администрации, в 2014-2017 годы генеральным директорлм ООО «Апсны-Ойл». С 2017 по настоящее время Ознаг – генеральный директор ООО «РН-Абхазия».
Лондон заподозрил связанных с Москвой хакеров в охоте за данными о вакцине против коронавируса
Британские правительственные эксперты в сфере кибербезопасности предупредили о попытках "враждебных государств" получить с помощь хакерских атак доступ к разработкам вакцины против нового коронавируса.
Об этом пишет The Guardian. Газета приводит выводы сотрудников Национального центра кибербезопасности. Они отмечают, что число таких атак возросло, и называют подобные действия "предосудительными". За взломами, по оценкам экспертов, стоят России и Иран, а также, предположительно, китайское руководство.
В разработках, связанных с COVID-19, сейчас заняты десятки университетов и научно-исследовательских институтов. И на данный момент нет свидетельств того, что хакерам удалось взломать какую-либо их этих структур, подчеркивают одновременно эксперты.
Университет Оксфорда, который считается одним из мировых лидеров в поисках вакцины против коронавирусной инфекции и недавно начал клинические испытания на добровольцах, заявил, что тесно сотрудничает с властями, чтобы защитить свои исследования.
Разработкой вакцины против COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. В список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения включены и российские предложения. Последние обвинения в причастности к хакерским атакам Москва пока не комментировала. Ранее российские власти отрицали схожие утверждения.
Организаторы сообщили об онлайн-шествии «Бессмертный полк» в Грузии
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая во всех населённых пунктах Грузии, - сообщили организаторы. Формат мероприятия изменён из-за пандемии коронавируса.
«Наша акция будет частью онлайн-шествия во всём мире. 75-летний юбилей Победы в текущем году – одно из ключевых событий Грузии в нашей современной общей истории», - говорится в заявлении.
Организаторы указывают, что «Бессмертный полк Грузии» официально зарегистрирован министерством юстиции Грузии в 2019 году и «право использования данного имени принадлежит только этой организации».
- В прошлом году между участниками шествия «Бессмертного полка» и гражданскими активистами в тбилисском парке Победы произошли стычки. Участники контракции с портретами замученного российскими военными Георгия Анцухелидзе призывали полицию к исполнению закона, запрещающего использование в Грузии коммунистической символики.
Флот РФ начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море
Силы Северного флота России начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании после того, как они зашли в акваторию Баренцева моря. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России.
Военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО. В центре управления обороной уточнили, что в Баренцево море зашли американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". Это произошло в 07:00 мск 4 мая.
В сообщении Военно-морских сил США говорится, что корабли американского Шестого флота совместно с британскими кораблями проводят в высоких широтах учения по борьбе с подводными лодками.
- В апреле Черноморский флот сопровождал эсминец "Портер" Военно-морских сил США, который вошел в Черное море.
- В конце февраля в Черное море зашел американский эсминец "Росс" с управляемым ракетным оружием. За ним также следили силы Черноморского флота. В ВМС США пояснили, что корабль прибыл в акваторию, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность".
Крупнейшая японская энергокорпорация TEPCO стала акционером грузинской ГЭС
Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приобрела почти треть акций компании «Dariali Energy», владеющей гидроэлектростанцией близ пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе Грузии и России. Об этом говорится в официальном сообщении TEPCO.
«Дарьяли ГЭС», мощность которой 108 мегаватт, лишь второй гидроэнергетический проект для TEPCO за пределами Японии.
Электростанция, против строительства которой выступали экологи, начала выработку электроэнергии в декабре 2016 года. У правительства Грузии оформлен с компанией «Dariali Energy» 15-летний контракт на закупку электроэнергии.
Ранее в министерстве экономики Грузии заявили, что переговоры с японской компанией продолжались три года.
Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические репрессии
Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования
Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию убытков за политические гонения.
Это следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе есть запись о получении 24 апреля дохода в размере более 148 миллионов гривен – это около пяти с половиной миллионов долларов. Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов". Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.
Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что пытается получить комментарий от представителей Тимошенко.
В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Её приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате "Нафтогазу" полутора миллиардов гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана и бегства Януковича.
В США и ЕС уголовное преследование Тимошенко назвали "политически мотивированным". В 2013 году Европейский суд по правам человека постановил, что в деле были нарушения.
Трамп вновь уточнил данные о возможных жертвах коронавируса
По уточнённым данным, от коронавируса в США могут умереть до 100 тысяч человек
Жертвами коронавируса в США могут стать от 75 тысяч до 100 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом FOX News. Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавируса будет создана к концу года.
В начале апреля Белый дом заявлял, что от инфекции в США могут погибнуть до 250 тысяч пациентов. В середине апреля Трамп сказал, что число жертв COVID-19 будет менее 100 тысяч. А спустя ещё несколько дней президент США сообщил, что количество умерших составит примерно 60–65 тысяч человек. Тогда Трамп заявил, что скорректировать оценку ему позволили меры, принятые Белым домом для борьбы с пандемией.
По последним данным, в США выявлено более миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 68,5 тысяч человек. Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк – почти 324 тысяч человек, число умерших превысило 24,5 тысячи.
На днях Вашингтон в очередной раз обвинил Китай в замалчивании информации о COVID-19 в начале эпидемии. Госсекретарь США Майк Помпео назвал действия Пекина классической попыткой коммунистической дезинформации. В ответ КНР призвали США представить доказательства.
Агентство Associated Press со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности США сообщило, что Китай скрывал масштабы распространения вируса и степень его опасности, так как накапливал средства защиты и медицинские препараты.
Средний возраст жертв COVID-19 в Грузии уменьшается – министр
От осложнений, вызванных COVID-19, в Грузии накануне скончалась 58-летняя женщина. Это – девятая жертва коронавируса в стране.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сегодня заявила, что средний возраст умерших от пандемии граждан в стране уменьшается. Этот факт, по словам главы Минздрава, заслуживает внимания общественности и врачей.
4 апреля в Грузии умер первый пациент с COVID-19. В Первой университетской клинике Тбилиси скончалась 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
5 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончалась женщина в возрасте 81 года.
7 апреля в инфекционной клинике Тбилиси умерла 86-летняя женщина.
18 апреля в батумской клинике «Медальфа» умерла 70-летняя женщина.
22 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 68-летний мужчина.
26 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси умер 83-летний мужчина.
1 мая в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 83-летний мужчина.
2 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 72-летняя женщина.
3 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 58-летняя женщина.
В самопровозглашенной республике Абхазия 26 апреля умерла 95-летняя женщина с COVID-19.
- Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. К 4 мая число подтверждённых случаев выросло до 593, выздоровели 223.
- В Армении несколько дней назад скончалась 27-летняя девушка с диагнозом COVID-19.
Сенат Казахстана вместо дочери Назарбаева возглавил Ашимбаев
Сама Назарбаева лишилась мандата
Председателем Сената парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев - бывший первый заместитель главы администрации президента страны. Об этом сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода.
По конституции, председатель Сената замещает должность президента в случае отставки или смерти действующего главы государства.
Кресло спикера Сената неожиданно освободилось на прошлой неделе - поста лишилась Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник объявила о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, Текст постановления опубликован на сайте ЦИК. С чем связана отставка Назарбаевой - официально не сообщалось, сама она её также не комментировала.
Назарбаева занимала второй пост в государственной иерархии с 20 марта прошлого года, когда её отец объявил об уходе с должности президента, которую он занимал почти 30 лет. Даже после его отставки многие считают 79-летнего Нурсултана Назарбаева ключевым человеком в руководстве, от которого зависят все основные политические решения. Но и сам Назарбаев последние события никак не комментировал.
- Ашимбаев даже не был членом парламента, однако в понедельник был введён в его состав указом президента Касым-Жомарта Токаева. Впоследствии депутаты, как утверждается, единогласно поддержали его кандидатуру.
- Ашимбаев был переведен на должность первого заместителя руководителя администрации президента в декабре. С июля прошлого года он работал помощником президента Казахстана. До этого около полутора лет занимал пост первого заместителя председателя партии "Нур Отан", возглавляемой экс-президентом Назарбаевым. Был активным участником предвыборной кампании Токаева, кандидатуру которого поддерживал и Назарбаев.
В Италии впервые за два месяца смягчили карантин
С 4 мая в Италии - впервые почти за 2 месяца - ослаблены карантинные меры, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Возобновляют работу многие промышленные предприятия. Для прогулок открыты парки. Открыты также музеи под открытым небом. Людям разрешено покидать свои дома для встреч с родственниками. При этом правительство разъяснило, что походы в гости к друзьям по-прежнему не разрешены.
Власти называют нынешние послабления "второй фазой карантина". Премьер-министр Джузеппе Конте постоянно подчёркивает, что речь не идёт о полном снятии ограничений. Людям предписано соблюдать "социальную дистанцию". Большинство магазинов по-прежнему закрыты, рестораны и кафе торгуют только на вынос. Ожидается, что они откроются 18 мая.
Школы останутся закрытыми до конца учебного года. Также неясно, когда откроются театры и кинотеатры. Власти считают маловероятным полноценное восстановление международного туризма до конца года.
- Италия была первой европейской страной, в которой в конце февраля прошлого года начался резкий рост случаев инфицирования коронавирусом, а затем и числа смертей. Особенно пострадали регионы на севере страны, прежде всего Ломбардия. Власти сначала объявили карантин на севере, а с 12 марта - по всей стране. Впоследствии меры были ужесточены. Из дома можно было выйти только по уважительным причинам, магазины, предприятия сферы услуг, большинство промышленных предприятий прекратили работу. Вслед за Италией похожие меры ввели и многие другие страны Европы.
- В какой-то момент Италия вышла на первое место в мире по числу инфицированных и смертей. Затем её опередили США. В последние недели число новых случаев инфекции постепенно снижается, а число выздоровевших растёт. Однако и сейчас каждый день выявляется примерно полторы тысячи новых случаев инфекции. Всего за 2,5 месяца в Италии было выявлено более 210 тысяч заражённых коронавирусом, более 28 тысяч умерли.
- Всего в мире на 4 мая более 3,5 миллионов случаев заражения, Италия на третьем месте.
«Клуб» шести стран может открыть границы для туристов
Шесть государств создали неофициальное туристическое сообщество. В него вошли страны, планирующие вскоре открыть границы для туристов. Речь идет о гражданах стран, входящих в так называемый «клуб шести». Это Австрия, Чехия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Израиль. Об этом сообщают The wall street journal и израильский 9 канал.
Члены «клуба», как считается, успешнее других справляются с эпидемией коронавируса, количество случаев инфицирования тут достаточно малое. Кроме того, эти страны объединяются еще по одному признаку: их экономика во многом увязана с международным туризмом.
Инициатором создания «клуба» или «туристического союза» называют канцлера Австрии Себастьяна Курца. На минувшей неделе лидеры этих стран в режиме видеоконференции обсудили пути восстановления туризма и правила поведения иностранных граждан. Среди таковых – обязательное использование масок в общественных местах, очень широкое тестирование на коронавирус, в том числе сразу по прилете в другую страну. В СМИ даже появилось сообщение, что первые туристы «клуба шести» могут начать посещать указанные страны буквально через несколько недель.
В «клуб шести» была приглашена и Германия, но Берлин отказался пока принять участие в разработке туристической дорожной карты, несмотря на явные успехи страны в борьбе с коронавирусом. В Германии считают, что следует более широко распахнуть двери в «клуб», не делая его избранным и малочисленным.
Ряд экспертов предположил, что создание «клуба» усилит напряжение внутри ЕС, где и так царит неспокойная атмосфера, вызванная отказом многих стран от координации действий в борьбе против эпидемии.
Некоторые экономисты не видят будущего за таким объединением, аргументируя это тем, что без участия в «туристическом союзе» Германии и Франции он вряд ли принесет желаемые финансовые результаты.
Ранее власти Грузии заявили, что надеются в ближайшем будущем открыть границы для «безопасного туризма». Пока неизвестно, когда правительство позволит авиакомпаниям возобновить прямое авиасообщение.
Аслан Бжания представил сотрудникам сухумской администрации и МВД новых руководителей
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня представил сотрудникам администрации Сухуми и Министерства внутренних дел новых руководителей.
Силовое ведомство возглавил Дмитрий Дбар. Как сообщает «Абхазия-Информ», Бжания поблагодарил за работу Рауля Смыр, возглавлявшего министерство с декабря 2019 года, и отметил, что ему выпало работать в сложное время – в период президентской избирательной кампании и в условиях режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.
Бжания подчеркнул, что будет лично уделять пристальное внимание работе ведомства, вопросам его реформирования и соответствующего материально-технического обеспечения.
«Будут предложения по реформированию министерства. Нужно вернуть органам внутренних дел авторитет, который они имели в былые времена», – сказал Бжания.
Он считает, что следует уделить особое внимание и вопросам взаимодействия МВД и прокуратуры.
Дмитрий Дбар поблагодарил Бжания за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него полномочий.
«Мы все понимаем, что будет тяжело, что есть проблемы с материально-техническим обеспечением органов внутренних дел. Но будут прилагаться все усилия для того, чтобы сотрудники МВД имели всё для выполнения стоящих перед ними задач», - заявил Дбар.
Сегодня же Аслан Бжания представил коллективу и. о. главы администрации Сухуми Беслана Эшба, - сообщает «Апсадгьыл-инфо».
«Я надеюсь на то, что все традиции, которые имеют место в коллективе городской администрации, сохранятся, работа будет спориться. Я в этом уверен», - сказал Бжания.
Он отметил, что люди ждут результатов работы. «Новому главе я дам ряд поручений. Одно из этих поручений: пальм должно стать в этом году на 10 больше, чем в прошлом году, и так должно быть каждый год», - пошутил Аслан Бжания.
Беслан Эшба поблагодарил Бжания за оказанное доверие.
«Я понимаю всю меру ответственности, которая возложена на меня, и со своей стороны намерен приложить максимум усилий, знаний и умения для того, чтобы не на словах, а на деле показать жителям нашей столицы, гостям, которые приезжают сюда любоваться нашими красотами, высокую эффективность работы», - отметил Эшба.
- Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия 56,5% голосов избирателей. Его инаугурация состоялась в Сухуми 23 апреля. Бжания назначил главой правительства Александра Анкваба.
AP: Китай замалчивал угрозу COVID-19, накапливая средства защиты
В американском руководстве не исключают, что Китай стремился скрыть масштабы вспышки коронавируса и степень его опасности, поскольку накапливал средства защиты и медицинские препараты. Об этом сообщило агентство Associated Press, сославшись на оказавшийся в его распоряжении четырёхстраничный доклад Министерства внутренней безопасности США.
Документ датирован 1-м мая. В нём говорится, что Китай, приуменьшая опасность, одновременно наращивал импорт и сокращал экспорт медицинских товаров. Страна пыталась всячески завуалировать эти свои действия, отрицая, что вводит ограничения по экспорту, а также внося путаницу и задерживая данные по торговле, заключают эксперты. Китайские руководители "намеренно замалчивали угрозу" пандемии от всего мира в первых числах января, подчеркивается в докладе. О содержании доклада стало известно в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа усилила критику в адрес Китая. В частности, госсекретарь Майк Помпео в воскресенье возложил на Пекин ответственность за распространение коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнув, что Китай должен ответить за свои действия.
Среди прочего, Помпео сказал, что имеется "значительный объём доказательств" того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Одновременно Майк Помпео не стал оспаривать заключение американских разведслужб о том, что вирус появился без вмешательства человекам и не был продуктом генной инженерии. Речь шла об анализе, который представил 30 апреля офис директора Национальной разведки. "Я знаком с мнением разведсообщества. И у меня нет оснований полагать, что они ошибаются в работе", - сказал Помпео в интервью ABC 3-го мая. При этом чуть ранее в беседе госекретарь заявил, что "к выводу о возникновении вируса с помощью человека приходят лучшие эксперты", и что у него "нет причин не верить этому в данный момент".
Майк Помпео также обвинил Китай в том, что он блокирует доступ международных экспертов в свои лаборатории.
Заявления главы Госдепартамента США на следующий день прокомментировала англоязычная китайская газета Global Times. Издание, которым заведует печатный орган правящей Коммунистической партии "Жэньминь жибао", написало, что у Майка Помпео нет никаких доказательств появления вируса в лаборатории в Ухане, а также что "он блефует". "Администрация Трампа продолжает беспрецедентную пропаганду, тогда как сама пытается помешать глобальным усилиям в борьбе с пандемией COVID-19", - утверждает китайская газета.
Президент США Дональд Трамп 30 апреля высказал уверенность в том, что новый коронавирус мог распространиться из китайской вирусологической лаборатории, но главы Белого дома уклонился от подробностей, связанных с доказательствами.
Новый коронавирус появился в Китае в прошлом году. Источником заражения им людей китайские власти называли продуктовый рынок в Ухане. С тех пор жертвами COVID-19 по всему миру стали, по последним данным, около 248 с половиной тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом превысило три с половиной миллиона. В пятёрке наиболее пострадавших стран – США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия – на седьмом месте. В Китае заболевших официально около 83-х тысяч, умерли – более 4 с половиной тысяч человек. Президент США, где от последствий коронавируса скончались более 68 с половиной тысяч, а количество заразившихся приближается к одному миллиону 200 тысячам, не раз высказывал сомнения относительно официальной китайской статистики.
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