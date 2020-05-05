«Матч ТВ» покажет 9 мая победу России над Германией на Олимпиаде

Российский федеральный спортивный телеканал “Матч ТВ” покажет 9 мая победную игру сборной России с Германией в финале Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

После этого будет показано обращение президента России Владимира Путина, приуроченное к 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Внимание на это обратило издание Sports.ru.

Матч закончился со счётом 4:3 в овертайме. Официально команда российских спортсменов не представляла страну, так Россия была отлучена от Игр из-за допингового скандала.

В январе “Матч ТВ” показывал финал молодёжного чемпионата мира по хоккею-2011 одновременно с трансляцией финала-2020. В архивном матче россияне победили, в актуальном – проиграли.

“Матч ТВ” был запущен на частотах телеканала “Россия 2” в ноябре 2015 года. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент Путин. На фоне почти полного прекращения спортивных турниров из-за пандемии коронавируса, с середины марта канал потерял почти половину зрителей, теперь его смотрят примерно 2 процента телезрителей в стране, отмечала газета “Ведомости”.