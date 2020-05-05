Концерт Ленни Кравица в Тбилиси отложили на год из-за коронавируса

Тбилисский концерт американского исполнителя и композитора Ленни Кравица отложен на год из-за пандемии коронавируса. Вместо 31 мая 2020 года, он состоится на стадионе имени Михаила Месхи 29 мая 2021 года.

Поклонники Кравица, уже купившие билеты, смогут вернуть их (с 7 мая до конца октября) или использовать билеты в будущем году.

Кравиц посетит Тбилиси в рамках мирового тура «Here to love», европейская часть которого должна была стартовать именно в Грузии.