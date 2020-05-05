Совет Евросоюза утвердил выделение Грузии 150 млн евро

Совет Европейского Союза сегодня одобрил инициативу Еврокомиссии о выделении 3 миллиардов евро странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Грузии из этой суммы достанется 150 миллионов евро.

Финансовая помощь также выделяется Украине (€1.2 млрд), Тунису (€600 млн), Боснии и Герцеговине (€250 млн), Иордании (€200 млн), Албании (€180 млн), Косово (€100 млн), Молдове (€100 млн) и Черногории (€60 млн).

В пресс-релизе указано, что речь идёт о кредитах с максимальным сроком погашения в 15 лет. Сумма будет выделена в два транша.

ЕС указывает, что финансовая помощь даст возможность странам покрыть расходы, связанные со вспышкой COVID-19, в том числе по смягчению социально-экономических последствий кризиса.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19.