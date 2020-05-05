Лукашенко пригласил на парад Победы в Минск лидеров других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад в Минске глав других государств, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает агентство БелТА. Беларусский лидер призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар", – сказал Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению."Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", – сказал он.

Россия ранее объявила о переносе парада Победы 9 мая на Красной Площади из-за угрозы распространения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьёзных последствиях, которые возможны из-за проведения парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введение в Беларуси общенациональных ограничительных мер.

Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не введено никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 18 тысяч случаев COVID-19, умерли более 850 человек.