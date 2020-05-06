Бутусов: Саакашвили станет секретарём Нацсовета реформ и будет участвовать в работе Кабмина

Сегодня ожидается назначение Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ Украины. Он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров. Об этом на странице в сети Facebook пишет главный редактов Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отмечает Бутусов.

По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.

По данным источников Цензор.НЕТ, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. «Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - пишет Бутусов.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.

Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».

Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



